ENO: «Золото Рейна». Первая из «Кольца Нибелунгов» Вагнера

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Премьера оперы «Золото Рейна» - первой из цикла «Кольцо Нибелунгов» Вагнера, состоялась на сцене Английской Национальной оперы. Режиссер Ричард Джонс и дирижер Мартину Браббинс создали радикальное политическое шоу, где имеет место острая сатира, политические манипуляции, коррупция, жадность, и все это оригинально обрамлено магией и мифологией. Спектакль играют без антракта.

В первые минуты вступления, сразу после открытия занавеса, мы с удивлением обнаружили на сцене обнаженного, с развитым торсом мужчину, предположительно, каменного века, который тащит за собой по сцене (справа налево) огромное ветвистое дерево. Спустя секунды в противоположном направлении появляется другой человек в набедренной повязке, тянущий уже дерево без ветвей, затем (справа) явно обработанные бревна подвозит на тележке рабочий в спецовке, и в итоге (слева) Вотан вносит на сцену конечный продукт - свое копье.

Такая же трансформация происходит и с золотом: оно вначале подано в образе золотого ребенка-куклы, управляемой статистами, затем превращено Альберихом в груду металла, потом – в золотой слиток и в итоге – в волшебное кольцо. Эволюция в картинках!

Дизайн сцены затейлив: светоотражающий, блестящие занавеси, обрамляющие сцену, переливаются золотом благодаря подсветке - даже при малейшем движении. Облака выглядят как огромные шары. Мерцающая золотыми оттенками завеса позволяет Божествам войти в Вальхаллу, напоминающий огромный сейф, с закручивающимся замком... Рейнские девы стучатся в окна, закрывающиеся одно за другим.

Несколько неожиданны их костюмы: рейнские девы одеты в спорные трико, словно девчонки решили заняться фитнесом. Эрда же - в розовой пижаме, Фрейя в - ядовито-желтом платье, братья Фасольт и Фафнер в серых комбинезонах. Но – все вместе: и дизайн сцены, и свет, и костюмы - отлично работает вместе. В музыкальном же плане получился совершенно замечательный, запоминающийся вечер!

Было просто великолепно слышать такие восторженные возгласы и бурные аплодисменты в конце спектакля, адресованные певцам, музыкантам оркестра и его дирижеру Мартину Браббинсу. Он размещает арфы в ложе для зрителей слева и перкуссию — справа, голоса его певцов божественных раздаются откуда-то с высоты, а звукорежиссер прокатывает звуки периодически по кругу, и это весьма эффектно оживляет постановку. Наблюдая за дирижером, понимаешь, что он знает каждую ноту партитуры наизусть и интуитивно передает свою интерпретацию своим певцам и музыкантам.

Пение было исключительным. Доннер Блейка Денсона был великолепен. Он придал своему герою глубину и силу, мощь в вокальном плане, и он обладает настоящим сценическим обаянием.


Бас-баритон Джон Рельеа в роли Вотана

Канадский бас-баритон Джон Рельеа, дебютировавший в Английской Национальной опере, был прекрасным, сильным Вотаном, авторитетным и уверенным в себе. Замечательно было слышать глубокий звучный голос Кристины Райс в образе всезнающей и мудрой Эрды.

Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих
Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих

Союз Альбериха и Мима было, как и образы великанов, тщательно продуманны: Джон Финдон блистал в роли обиженного Мима, а Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альбериха, и сыграл совершенно убедительно.

Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих, показав трансформацию его образа
Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих, показав трансформацию его образа

Фредерик Баллентайн был довольно нестандартным Логом, полубогом, который сопровождает Вотана в Нибельхейм и который комментирует безрассудство богов.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

Фрика Мадлен Шоу иногда была немного пронзительной. Кэти Лоу прекрасна как Фрейя. Оба гиганта, Саймон Бейли и Джеймс Кресвелл, были безупречны в своем олицетворении жадности и похоти, и в этой постановке Фрейя, кажется, не желает покидать их. Джулиан Хаббард был красивым, со свежим голосом, сильным Фро.

Фрика ( Мадлен Шоу) с Донер (Блейк Денсон) и Фро (Julian Hubbard)
Фрика ( Мадлен Шоу) с Донер (Блейк Денсон) и Фро (Julian Hubbard)

Две из трех девушек Рейна - участницы программы для молодых артистов при театре - Элеонора Деннис и Кэти Стивенсон и Идунну Мюнч) - забавны в своих насмешках над Альберихом, у них хорошие вокальные данные, идеально подходящие друг для друга.

Освещение Адама Сильвермана - особенно хорошо, как и превосходные замыслы Стюарта Лэйнга. Самыми невыразительными оказались видеопроекции Ахила Кришнана.

Людмила ЯБЛОКОВА

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