ENO: «Золото Рейна». Первая из «Кольца Нибелунгов» Вагнера

В первые минуты вступления, сразу после открытия занавеса, мы с удивлением обнаружили на сцене обнаженного, с развитым торсом мужчину, предположительно, каменного века, который тащит за собой по сцене (справа налево) огромное ветвистое дерево. Спустя секунды в противоположном направлении появляется другой человек в набедренной повязке, тянущий уже дерево без ветвей, затем (справа) явно обработанные бревна подвозит на тележке рабочий в спецовке, и в итоге (слева) Вотан вносит на сцену конечный продукт - свое копье.

Такая же трансформация происходит и с золотом: оно вначале подано в образе золотого ребенка-куклы, управляемой статистами, затем превращено Альберихом в груду металла, потом – в золотой слиток и в итоге – в волшебное кольцо. Эволюция в картинках!

Дизайн сцены затейлив: светоотражающий, блестящие занавеси, обрамляющие сцену, переливаются золотом благодаря подсветке - даже при малейшем движении. Облака выглядят как огромные шары. Мерцающая золотыми оттенками завеса позволяет Божествам войти в Вальхаллу, напоминающий огромный сейф, с закручивающимся замком... Рейнские девы стучатся в окна, закрывающиеся одно за другим.

Несколько неожиданны их костюмы: рейнские девы одеты в спорные трико, словно девчонки решили заняться фитнесом. Эрда же - в розовой пижаме, Фрейя в - ядовито-желтом платье, братья Фасольт и Фафнер в серых комбинезонах. Но – все вместе: и дизайн сцены, и свет, и костюмы - отлично работает вместе. В музыкальном же плане получился совершенно замечательный, запоминающийся вечер!

Было просто великолепно слышать такие восторженные возгласы и бурные аплодисменты в конце спектакля, адресованные певцам, музыкантам оркестра и его дирижеру Мартину Браббинсу. Он размещает арфы в ложе для зрителей слева и перкуссию — справа, голоса его певцов божественных раздаются откуда-то с высоты, а звукорежиссер прокатывает звуки периодически по кругу, и это весьма эффектно оживляет постановку. Наблюдая за дирижером, понимаешь, что он знает каждую ноту партитуры наизусть и интуитивно передает свою интерпретацию своим певцам и музыкантам.

Пение было исключительным. Доннер Блейка Денсона был великолепен. Он придал своему герою глубину и силу, мощь в вокальном плане, и он обладает настоящим сценическим обаянием.



Бас-баритон Джон Рельеа в роли Вотана

Канадский бас-баритон Джон Рельеа, дебютировавший в Английской Национальной опере, был прекрасным, сильным Вотаном, авторитетным и уверенным в себе. Замечательно было слышать глубокий звучный голос Кристины Райс в образе всезнающей и мудрой Эрды.



Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих

Союз Альбериха и Мима было, как и образы великанов, тщательно продуманны: Джон Финдон блистал в роли обиженного Мима, а Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альбериха, и сыграл совершенно убедительно.



Ли Мелроуз восхитительно сыграл безумного Альберих, показав трансформацию его образа

Фредерик Баллентайн был довольно нестандартным Логом, полубогом, который сопровождает Вотана в Нибельхейм и который комментирует безрассудство богов.



Сцена из спектакля

Фрика Мадлен Шоу иногда была немного пронзительной. Кэти Лоу прекрасна как Фрейя. Оба гиганта, Саймон Бейли и Джеймс Кресвелл, были безупречны в своем олицетворении жадности и похоти, и в этой постановке Фрейя, кажется, не желает покидать их. Джулиан Хаббард был красивым, со свежим голосом, сильным Фро.



Фрика ( Мадлен Шоу) с Донер (Блейк Денсон) и Фро (Julian Hubbard)

Две из трех девушек Рейна - участницы программы для молодых артистов при театре - Элеонора Деннис и Кэти Стивенсон и Идунну Мюнч) - забавны в своих насмешках над Альберихом, у них хорошие вокальные данные, идеально подходящие друг для друга.

Освещение Адама Сильвермана - особенно хорошо, как и превосходные замыслы Стюарта Лэйнга. Самыми невыразительными оказались видеопроекции Ахила Кришнана.

Людмила ЯБЛОКОВА