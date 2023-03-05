ROH. «Русалка» с Асмик Григорян и Алексеем Исаевым

Рецензию можно прочитать здесь: Некачественная «Русалка» | OperaNews.ru

Но поднялся занавес, и в темноте «озера», «разлившегося» на все пространство сцены, от портала до задней стены, возникли прекрасные визуальные картинки ныряльщиков - Русалки и ее Принца, плывущих в объятия друг друга, столь естественно кувыркающихся в глубинах «озера», обрамленного плакучими ивами (спасибо танцорам балета). Иллюзия этого подводного плавания так была хороша и так отлично исполнена, словно не в воздухе они вовсе парили, а резвились в морской пучине. И стало понятно, что мои опасения напрасны. Сказка вернулась...



Русалка в исполнении сопрано Асмик Григорян

Но не только. Режиссеры Энн Йи (ее же хореография) и Натали Абрахам и их творческая группа - дизайнер сцены Хлои Ламфорд, костюмы Анны-Марии Вудс, свет Пол Констайбл - создали не только красочную атмосферу сказки, но и наполнили ее самой актуальной на данный момент проблемой, которую ненавязчиво и умно претворили в опере, эффективной, продуманной, и в то же время трогательной и красивой. Это далеко не первая их совместная работа, посвященная противостоянию человека и природы, уничтожению человеком природной красоты, все более назревающий конфликт между человечеством и природой. Кстати, столько эффектно выполненные плакучие ветви ив сделаны из многих сотен метров старых обрезков гардеробного цеха театра.



Свадьба - сопрано А. Григорян и тенор Дэвид Батт Филипп и его гости

Дизайнер Аннемари Вудс одевает лесных духов в покрытые зарослями мха костюмы, Водник, как и Русалка - в полупрозрачных одеждах, гофрированных от шеи до пят со шлейфом, которому точно бы позавидовала не только Меган, но и принцесса Диана. Когда они движутся, ткань улавливает свет, создавая впечатление, что это не просто сказочные существа, выходящие из воды: они и есть сама Волна, как говорит о себе Русалка.



Экзальтированные гости Принца

Но я увлеклась... Главное в этот вечер, конечно же, происходило в оркестровой яме, где частый гость Королевской оперы Семеон Бычков, родом из Санкт-Петербурга, и музыканты Королевской оперы буквально сотворили чудо с музыкой Дворжака.

Сопрано Асмик Григорян (дочь армянского тенора Г. Григоряна и литовской сопрано Ирены Милкевичуте) выступает в Великобритании не впервые: ее серебристое сопрано очаровывало лондонскую публику. Принц в исполнении британского тенора Дэвида Батт Филиппа вокально был безупречен, и вместе они создали интересные образы.

Русский баритон Алексей Исаев впечатляюще исполнил роль Водяного, он пел красиво и трогательно, печаль звучала в его ариях.



Меццо Сара Коннолли создала неотразимую Джезибабу в окружении ее лесных духов

Британское меццо-сопрано Сара Коннолли создала неотразимую Джезибабу, проницательную в своих заклинаниях. И – да: здесь она называется так, с пояснением, что это мудрый и вечный дух. Британское сопрано Эмма Белл в образе иностранной принцессы привнесла светскость, гламурность, шик; а вот британский баритон Росс Рэмгобин и китайское меццо-сопрано Хунни Ву были сильны в роли егеря и кухонного мальчика. Постановку также благословили южно-африканское сопрано Вуву Мпофу, литовское меццо Габриэле Купшите и американская певица Энн Мари Стэнли как живое трио Лесных Духов.



Это печальный конец - и для человека, и для природы

Прекрасный вечер!

Людмила ЯБЛОКОВА

Оперы «Русалка» – до 7 марта; «Турандот» - с 14 марта до 13 апреля; «Аида» - с 5 мая до 1 июня.

Балеты: «Спящая красавица» - с 4 марта до 6 июня, “Cinderella” – c 27 марта до 3 мая.