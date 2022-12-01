ENO. «Йомен гвардии»

Единственная совместная работа с серьезным финалом, но с комическим началом, где шут и девушки вовлечены в рискованную интригу в Лондонском Тауэре. Действие происходит оригинально в 16 веке, но произведение создано на условностях романтической оперы 19 века, а режиссер постановки, однако, решила идти дальше и перенесла действие в 20-ый век, во время коронации Елизаветы II. Приятно, что театральная труппа, впервые обратившаяся к этой оперетте, предложила свою трактовку, но результат получился смешанным: когда и на серьезную оперу созданное не тянет, и комическое, привычное пародийное проигнорировано ее создателями. А этот дуэт создал Пираты Пензанса, HMS Pinafore, Микадо, и другие замечательные, искрящиеся жизнерадостью и юмором оперетты.



Сцена из «Йомен гвардии»

Режиссер Джо Дэвис, много и плодотворно работавшая в лондонских театрах и на Бродвее, начинает вечер с кинохроники 1950-х годов, которая показывает йоменов в раздевалках, в нерабочее время, которые обсуждают несправедливое обвинение (в шпионаже вместо колдовства – по оригиналу), выдвинутое против заключенного в тюрьму полковника Фэйрфакса.



Сцена из «Йомен гвардии»

Шут Джек Пойнт пародийно «проходится» по слегка устаревшей теме Брекзита, хотя в Британии чего только не происходило за последние время, и кто только не стремился занять премьерское место, и какие только скандалы не обсасывались в прессе и на телевидении, и с какой только скоростью только они не сменяли друг друга. Но мы ничего действительно новенького, свеженького, не услышали, хотя многие зрители надеялись, а потому «обновление» имело лишь частичный смысл.



Сцена из «Йомен гвардии»

Но в музыкальном плане в этот вечер все было отлично. Крис Хопкинс с изяществом дирижирует партитуру Салливана. Сопрано Александра Уменс в роли Элси, уличной артистки, которая, хотя и любима шутом Джеком Пойнтом, но, страстно исполняя великолепный шедевр «Готово, я невеста», становится женой полковника Фэйрфакса. Роль полковника исполнял несколько сдержанно британский тенор Энтони Грегори.



Сцена из «Йомен гвардии»

Ирландский бас Джон Моллой в роли угрюмого тюремщика по интенсивности исполнения не уступал сопрано.



Сцена из «Йомен гвардии»

Меццо-сопрано Хизер Лоу в роли отвергнутой Фиби, несостоявшейся жены полковника, и меццо-сопрано Сьюзен Бикли в роли коррумпированного заместителя главы Tower of London выступили достойно, но ключевая роль досталась Ричарду МакКейбу, который на сцене больше актер, чем певец. В своем костюме в клетку и нелепом галстуке шут Джек Пойнт продемонстрировал по-настоящему трогательно подлинное отчаяние разочарованного в любви комика.

Людмила ЯБЛОКОВА На фото сцены из спектакля. Дизайн Энтони Уорда