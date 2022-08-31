Марго ла Руж / Ле Вилли в театре Опера Холланд Парк

Это удивительно, что маленький оперный летний театр однозначно превзошел постановку бывшего художественного руководителя Королевской оперы Каспера Хольтена, где сорокалетняя Татьяна проигрывает свою жизнь через призму балерины Татьяны. Не удивительно, что это его новаторство вызвало жесткую критику публики и прессы. Да и скучноватая постановка Метрополитен опера с Анной Нетребко в середине якобы «макового поля» не конкурент тому, что создали в Opera Holland Parк - чуткую, продуманную, тонкую постановку, с интересными находками, с уважительном отношением к оригиналу. Лучший Онегин из того, что я видела.

А во-вторых, этот театр любит выкапывать забытые если не «шедевры», то, скажем так, «раритеты».

В этот раз они представили два малоизвестных произведения - оперу «Марго-ла-Руж» Фредерика Делиуса и оперу-балет Пуччини «Вилли», которые были оригинально созданы для конкурса коротких опер: «Марго» в 1902 году, «Ле Вилли» в 1883 году. Ни одна из них не победила. Опера Делиуса ждала своей премьеры почти 80 лет. Опера-балет Пуччини «Вилли» была исключена из конкурса, но была поставлена ​​в 1884 году и очень тепло принята публикой.

Объединение этих опер в Opera Holland Park работает на славу! В постановке Мартина Ллойда Эванса есть одна декорация: деревянная лачуга, которая, как избушка на курьих ножках, поворачивается то лицом к зрителю, то задом. В «Марго-ля-Руж» она показывает интерьер и экстерьер ветхой забегаловки, пьяных, заснувших за столом; там же секс-работницы, в том числе и Марго, отдыхают от своих дел. К девушкам присоединяются два солдата, один из которых, Тибо, узнает в Марго старую любовь. Он вступает в спор с ее нынешним любовником, который убивает его, но в следующую же минуту сам падает замертво с перерезанным горлом от ножа мстительной Марго.



Сэмюэль Саккер (Тибо) и Энн Софи Дюпрельс (Марго). Фото Ali Wright

Стройная и убедительная история, рассказанная просто и без претензий: весь сюжет разворачивается за 45 минут. Музыка Делиуса богато детализирована и мелодична, хотя оркестр City of London Sinfonia под управлением дирижера Франческо Силлуффо часто перекрывает голоса. Тем не менее, есть великолепный любовный дуэт между Сэмюэлем Саккером (Тибо) и Энн Софи Дюпрельс (Марго) и жемчужинка от Сары Миннс (Лили). К сожалению, никому, даже Дюпрелю, французу, не удается заставить французский текст звучать по-настоящему, по-французски, в пении.







Одноактная опера «Вилли» Пуччини, спетая на итальянском языке, звучит намного лучше. Месть здесь осуществляется сверхъестественными существами, Вилли. Они мстят мужчинам-женихам, которые оставили своих невест, за то, что те погибают - от тоски ли, от стыда ли, от ощущения собственной невостребованности, ненужности. Вилли, как и невесты, одеты в белое, они интригуют, завлекают мужчину, парализуя его волю, и безумный их танец – без исключения - завершается его убийством. Хореограф Джами Рейд-Куаррелл, в начале спектакля и в конце оперы-балета создает, энергично и образно, несколько потрясающих сценических моментов. Вращающийся набор и здесь работает безукоризненно, изображая различные места — церковь, партер, кладбище — все это вызывает приятное чувство великого гиньоля, театра марионеток.



Вилли в момент убийства жениха, позабывшего свою невесту. Фото Nick Kimberley

Три главные роли спеты на славу. Стивен Гэдд играет лесника, а также произносит связующие устные отрывки на безукоризненном итальянском, с пафосом, мимикой, безоговорочно приковывая внимание к себе зрителя. Но именно влюбленные – тенор и сопрано, конечно же – получают самую содержательную музыку, которая снова и снова является прообразом зрелого Пуччини. Энн-Софи Дюпрельс снова берет на себя главную женскую роль, ее голос великолепно выразительный, а Питер Оти в роли ее возлюбленного Роберто находится в отличной форме.

В наши дни такие оперы не пользуются большим спросом, но Пуччини удается сказать многое даже в короткой опере.

Людмила Яблокова