IX фестиваль РНО: Бизе, Равель, Скрябин, Россини, Даргомыжский и др

В этом году фестиваль пригласил на свое открытие французского пианиста Люка Дебарга, более чем неординарного музыканта. Молодой пианист получил всемирную известность в Москве на XV Международном конкурсе им. Чайковского. Тогда, в 2015 году, Люка завоевал Четвертую премию, но «тем не менее, стал одним из главных открытий соревнования и обладателем престижной премии Ассоциации музыкальных критиков как музыкант, чье уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок произвели большое впечатление на критику и публику», - писал Оливье Бельами (The Haffington Post). Пианист часто появляется перед московской публикой, которая радостно принимает его игру.

Люка Дебарг

Вечер начался с исполнения РНО п\у Михаила Плетнева Сюиты из музыки к драме А. Доде «Арлезианка». Плетнев удачно выстроил ее, начав с Увертюры и закончив яркой Фарандолой. Затем выступил Люка Дебарг с Первым фортепианным концертом соль мажор Мориса Равеля. Пианист впервые играл с маэстро, который на репетиции услышал новую для него трактовку музыки Равеля. Она его убедила, и он попросил Дебарга ничего в ней не менять. В результате мы услышали новое свежее дыхание равелевского Первого концерта, гармоничного сочетающего в себе джазовые конфигурации с романтически-просветленным звучанием музыки. Зал восторженно принял Равеля в интерпретации Дебарга. На «бис» Люка сыграл очаровательную Баркаролу Форе.

Еще в программу вечера была включена Сюита из музыки балета Равеля «Дафнис и Хлоя»: «Рассвет», «Пантомима», «Общий танец», красиво сыгранная оркестром. Вот тут бы и закончить концерт, но... На финал Плетнев приготовил «Прометея» Скрябина, где к оркестру и солистам присоединился Московский Синодальный хор (худрук Алексей Пузаков). Солировал Люка Дебарг, партию органа исполнил Леонид Огринчук.

Премьеры и революции

Состоялась на фестивале и российская премьера. Ее представил Вадим Репин. В его исполнении прозвучал Концерт для скрипки с оркестром Дж. Макмиллана. Дирижировал Михаил Плетнев. Приехал в Москву и украинский дирижер Кирилл Карабиц, в программу концерта которого вошли Симфоническая картина «Сны» Прокофьева и Симфония № 3 си минор Лятошинского. Публика была рада услышать Михаила Плетнева и в качестве пианиста, исполнившего Второй концерт для фортепиано с оркестром Сен-Санса.



Михаил Плетнев

Отметили на фестивале и 100-летие революции 1917 года. Юбилейный вечер провел Эдвард Радзинский, разыграв свою документальную драму «Последняя ночь последнего царя». Ему помогли Российский национальный оркестр, дирижер Владислав Лаврик, Камерный хор Московской консерватории (худрук А. Соловьев). Спектакль сопровождали фрагменты сочинений Шостаковича, Глинки, Рахманинова, а также гимны «Боже, Царя храни!» и «Интернационал».

Памяти Дзедды

Тесное сотрудничество связывало Михаила Плетнева с выдающимся итальянским дирижером, музыковедом Альберто Дзеддой. Он получил всемирную известность как непревзойденный знаток, выдающийся интерпретатор и один из главных пропагандистов творчества Джоаккино Россини. Главным делом его жизни стал созданный им в 1980 году на родине композитора в Пезаро Россиниевский оперный фестиваль. Возглавлял Дзедда и Академию молодых певцов в Пезаро, воспитав многих вокалистов, которые входят сегодня в число лучших исполнителей Россини. Альберто Дзедда четыре раза выступил на Большом фестивале РНО, став практически его резидентом. В 2012 году под его управлением прозвучала «Маленькая торжественная месса» Россини, а затем оперы «Танкред» (2014), «Семирамида» (2015), «Эрмиона» (2016). В нынешнем сентябре маэстро должен был приехать на фестиваль РНО с одной из опер Россини и с отобранным интернациональным составом молодых певцов. Но… не случилось, 6 марта 2017 выдающегося дирижера не стало.

На фестивале в Москве прошел вечер памяти маэстро, где исполнялась только оперная музыка Россини. Спела концерт Ольга Перетятько-Мариотти, его ученица, с которой он много работал над россиниевским репертуаром. Дирижировал американец Кристофер Франклин. Наибольшую популярность ему принесли интерпретации итальянских оперных шедевров. Под управлением дирижера РНО сыграл две увертюры: всем известную и любимую увертюру к «Севильскому цирюльнику» и к опере «Танкред», которой дирижировал в 2014 году Альберто Дзедда. Да, у Кристофера Франклина они прозвучали неплохо, особенно увертюра к «Севильскому «Цирюльнику», но вспоминая незабвенного Альберто Дзедду, понимаешь, что великий маэстро сыграл бы их тоньше и выразительнее с массой только ему известных подтекстов.

Успешным было выступление Ольги Перетятько, чувствовалась школа Дзедды. Пела с настроением, легко преодолевая виртуозные пассажи и все вокальные украшения Россини, пленяя внешней и внутренней красотой и создавая галерею разнообразных женских образов. Перед слушателями появлялись, сменяя друг друга, Семирамида из одноименной оперы Россини, графиня де Фольвиль и поэтесса Коринна из «Путешествия в Реймс», Аменаида из «Танкреда», Фьорилла из оперы «Турок в Италии».

Ольга не только пела, но и тепло вспоминала своего учителя, его страстные репетиции и роскошные спектакли, неуёмную энергию и жизнерадостность, бьющую ключом энергию.

Он мог гневно распекать и певцов, и музыкантов, и от души радоваться их успехам. На экране в это время мелькали его фотографии в работе и на празднике, и всегда с торжествующей улыбкой...

«Русалка»

Михаил Плетнев очень любит классическую оперу, особенно русскую, и активно пропагандирует ее. Его дебют оперного дирижера состоялся в октябре 2007 в Большом театре. Он дирижировал премьерой «Пиковой дамы» П. Чайковского в постановке В. Фокина. В этом же году в зале им. Чайковского дирижер осуществил концертную версию опер Рахманинова «Алеко» и «Франческа да Римини». В мае 2008 в музее-усадьбе «Архангельское» Плетнев исполнил «Майскую ночь» Римского-Корсакова (концертный вариант). Создание в 2009 фестиваля РНО продолжило концертную оперную линию. В первом фестивале прозвучала «Волшебная флейта» Моцарта, в 2010 появилась «Золушка» Россини, затем «Евгений Онегин» Чайковского, «Майская ночь», «Кащей Бессмертный» Римского-Корсакова, «Иоланта» Чайковского.

В этом году Михаил Плетнев вывел из забвения замечательную оперу Даргомыжского «Русалка». Сегодня ее можно услышать, если не сняли с репертуара, только в Нижегородском театре оперы и балета им. А. Пушкина, а когда-то «Русалка» была очень популярна, ставилась, в Большом, Мариинском и многих российских театрах. Над оперой Даргомыжский работал с 1845 по 1855 год. Сам написал либретто по неоконченной поэме Пушкина, стараясь придерживаться текста оригинала, и сам же дописал отсутствующие сцены финала. В поэме Пушкина композитора заинтересовали тема социального неравенства и душевные переживания героев. Его «Русалка» оказалась новаторским сочинением. Даргомыжский впервые в отечественном музыкальном искусстве создал подлинную музыкальную драму с использованием фантастических сцен. В ней много развернутых ансамблей, ей присуща масштабность, декоративность наряду с развернутыми ариями, наличие хора, балета, свадебного обряда и характеров главных героев, данных в развитии. Наташа, дочь Мельника, покинутая своим любовником Князем, бросается в Днепр и превращается в могущественную Русалку, которая мстит неверному возлюбленному. Князь у Даргомыжского оказывается мягким и слабохарактерным человеком, не способным противостоять существующим правилам: «князья не вольны жен себе по сердцу брать». Мельник от горя сходит с ума, считая себя здешним Вороном. В общем, в опере есть что попеть и поиграть.

Как ни странно, начало «Русалки» оказалось скучным. Я имею в виду Увертюру, сыгранную РНО п\у Михаила Плетнева в замедленных темпах и без энергетики, и арию Мельника «Вот то-то, все вы девки молодые» в исполнении Петра Мигунова, которую знают все, она в отличие от оперы постоянно звучит в концертах. Но постепенно и не без помощи замечательной певицы и актрисы Зарины Абаевой, исполнительницы партии Наташи, опера и прежде всего оркестр ожили, наполнившись энергетикой и яркой театральностью. Обладательница роскошного сопрано Зарина Абаева окончила вокальный факультет Гнесинской академии (класс проф. Рузанны Лисициан), с 2012 года - солистка Пермского театра оперы и балета им. П. Чайковского, много выступающая за рубежом.

Наташа Абаевой стала центром вечера, а ее красивое насыщенное и выразительное сопрано позволило создать полнокровный образ героини с массой оттенков ее характера. Девушка по-настоящему любит Князя и с каким-то нервным напряжением ждет любимого, который давно не заглядывал к ней на мельницу. Радостно встречает она появившегося Князя, но смутная тревога не покидает ее и не дает возможности сразу понять полноту случившейся драмы. Только после его стремительного ухода она осознает, что он женится на знатной особе, и больше никогда не придет к ней. Обезумевшая от горя, отбросив его дорогие подарки, бросается Наташа в Днепр. Неизбывной тоской наполнена ее песня «По камушкам, по желтому песочку пробегала быстрая речка…», которая неожиданно раздается на пышной свадьбе Князя. И потрясает ее резкий как от невыносимой боли стон, когда Князь целует жену. Совсем иной оказывается дочь Мельника, став днепровских вод царицей. Властная, в чем-то даже жестокая она мечтает только о мести неверному любовнику, заманивая его с помощью дочери Русалочки на дно Днепра, что ей и удается.

Состав исполнителей был неровным. Вторым по значимости стал Петр Мигунов в роли Мельника. Неудачно спев арию Мельника, он словно тут же преобразился. У него настоящий русский бас, насыщенный и выразительный, что помогло певцу создать значимый образ Мельника, проделавший путь от персонажа комически-водевильного до героя высокой трагедии. Вершиной Мигунова стала сцена сумасшествия. В исполнении артиста его безумный старик был естественным и органичным в своих страданиях и переходах от сцен оплакивания любимой дочери до агрессии по отношению Князю, виновнику гибели Наташи. Мельник-Ворон Мигунова вызывал не просто жалость, а подлинное сострадание к несчастному человеку.

Из певиц выделилась Яна Бесядынская в небольшой партии Ольги, подруги Княгини. Выпускница Московской консерватории, Яна живет и работает в Нью-Йорке, успешно сочетая концертную деятельность с продюсированием и активной благотворительностью. Она порадовала легким сопрано приятного тембра и актерской заразительностью, особенно когда пела шутливую песенку о том, как муж жену учил. Полина Шамаева, выпускница Академии хорового искусства им. В. Попова, наоборот, разочаровала. Ее Княгиня запомнилась, к сожалению, только плаксивостью и занудством. Еще более разочаровал тенор Борис Рудак. Он окончил Петербургскую консерваторию (класс проф. И. Богачевой), в 2009-2012 г. он артист Молодежной оперной программы Большого театра, с 2013 г. - солист Пермского театра оперы и балета им. П. Чайковского. К огромному сожалению, Рудак постепенно теряет красоту и звонкость своего тенора, а также и свободу вокализации. Их место занимают натужное и невыразительное пение. Особенно это почувствовалось в арии Князя: «Невольно к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила…», которую он с трудом допел.

Неудачным был и выбор хорового коллектива. Московский Синодальный хор (худрук Алексей Пузаков) не театральный коллектив, поэтому исполнение им крестьянских песен и его участие в сцене свадьбы было невыразительно и однообразно. Правда, женская группа оказалась гибче и интересней. Хор и сцена русалок явно ей удались. Что же касается оркестра п\у Михаила Плетнева, то после неудачно сыгранной Увертюры оркестр везде был на высоте, раскрыв красоту музыки «Русалки» Даргомыжского и ее непростую драматургию. Был точный баланс с певцами и хором. Несмотря на ряд досадных недостатков, концертное исполнение оперы Даргомыжского «Русалка» в целом оказалось более чем достойным и доставило удовольствие слушателям, которые долго аплодировали певцам и оркестру.

Елизавета ДЮКИНА

Фото - Ирина ШЫМЧАК