Фестиваль InClassica: прощание с РНО, мировые премьеры, сюрпризы Кита Армстронга

Сначала были объявлены полные итоги II Международного конкурса пианистов Classic Piano. Огромных неожиданностей они не принесли, пианист Мирослав Култышев прекрасно проявил себя на всех трех этапах финала. А вот всего лишь 8 место талантливого пианиста Козиро Окадо (Франция) многих зрителей конкурса разочаровало, ему прочили попадание в тройку. Удивлены были, кажется, даже сами члены жюри (подсчет голосов велся независимо от них).



Государственный симфонический оркестр Армении под управлением дирижера Феликса Коробова

В концертном зале отеля Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра прошла мировая премьера сразу двух новых произведений композитора-резидента фестиваля InClassica Алексея Шора в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Феликса Коробова, и в присутствии автора. Сначала прозвучала Phoenix Fantasy для симфонического оркестра — героический эпос с тревожными духовыми и сполохами минорных гамм струнных, порою отсылающий к «Королю Артуру» Генри Перселла (знакомого многим по переоркестровке Майкла Наймана к фильму Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и её любовник»).



Гайк Казазян

Затем на сцене появился скрипач Гайк Казазян с премьерой Скрипичного концерта в Сm. Настолько свежего, что ноты музыканты получили чуть ли не за сутки до концерта. Лирическая сюита с почти жалобными деревянными духовыми и струнными, и при этом упругими акцентами духовых и ударных. Солирующая скрипка Казазяна поет почти вивальдиевскую лирику, то и дело взрываясь экспрессивными арпеджио на весь диапазон. В каденциях Гайк Казазян проявил себя как отменный импровизатор, выдавая прекрасные по виртуозности соло.



Дирижер Феликс Коробов

Армянский оркестр под рукой Феликса Коробова выглядел достаточно послушным и гибким. Несколько удручающее впечатление оставила разве что медная группа, где над чистотой звукоизвлечения стоит поработать. И жаль, что у Госоркестра Армении не находятся средств для закупки достойных инструментов для вторых скрипок и остальных вторых струнных, их качество звука оставляет желать много лучшего. Но понятно, что от музыкантов тут мало что зависит.

В Дубайской опере фестиваль продолжился концертом «Лирическая красота», на котором РНО попрощался с InClassica. Дирижировал им Сергей Смбатян, основатель и дирижер Госоркестра Армении и Мальтийского оркестра. Начали с редко исполняемой увертюры Гайдна к опере «Армида». Российский национальный оркестр прекрасно сбалансирован, точные и уверенные указания Смбатяна приходят вовремя, взаимодействие выверено и гармонично.

Но все ждали солиста Кита Армстронга (США), прослывшего музыкальным феноменом, для исполнения Концерта №20 для фортепиано с оркестром Моцарта. Кит Армстронг, пианист британо-тайваньского происхождения, в свое время считался вундеркиндом, проехал все главные фестивали мира. Потом начал еще и дирижировать, а параллельно обучался математике, и получил степень магистра наук с отличием в Университете Пьера и Марии-Кюри в Париже по математике. Словом, универсальный человек мира.

И вот тут начались сюрпризы. Не от Смбатяна, который до этого чуть ли не 20 (!) раз продирижировал 20-м концертом Моцарта на проходившем только что конкурсе пианистов, где этот концерт был в обязательной программе. А от вундеркинда Кита Армстронга. Он принял резко в карьер, стал играть очень уверенно и очень технично, и показалось, что мы услышим в этот вечер что-то совершенно невероятное. Пальцевая техника у Кита Армстронга действительно безупречна, но… звучит все это на выходе совершенно бездушно. Именно что математически, прости Господи. Кит раз за разом играл все эти сложнейшие виртуозные гаммы и каскады, но продолжало оставаться впечатление, будто их играет очень здорово настроенное механическое пианино. Акценты он делал ровно настолько, чтобы показать, что они есть. Не от сердца, а по графику. К тому же в целях демонстрации эмоций он то и дело менял темпоритм, оркестр чутко подстраивался под солиста, но когда это случилось уже далеко не в первый раз, то стало казаться скорее имитацией эмоций и сбоем в программе. Словом, публика услышала очень технически подкованного пианиста, но такой Моцарт — ни уму, ни сердцу.

Во втором отделении РНО под управлением Сергея Смбатяна сыграл «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. В первой части Смбатян взял строгое Allegro, даже чуть быстрее предписанного автором темпа 116. РНО звучал восхитительно, безупречно гармонично по всем группам, четко следуя перепадам динамики от форте до пианиссимо от Смбатяна. Духовая секция РНО звучала буквально эталонно, что крайне важно для «Симфонических танцев» с обилием мотивов именно духовых из «Золотого петушка» Римского-Корсакова.

Прощаясь с фестивалем, РНО показал высочайшую культуру симфонического звука, достойный итог его пребывания в Дубае и работой с самыми разными дирижерами. Экспрессивный Сергей Смбатян нашел общий язык с оркестром, и предстал гибким и чувственным дирижером.

Фестиваль InClassica организован Европейским фондом поддержки культуры, и проходит в Дубае до 26 сентября.

Вадим ПОНОМАРЕВ