Мирослав Култышев и Виктор Маслов победили на конкурсе пианистов Classic Piano

Classic Piano стал завершающим этапом фортепианной серии конкурсов «14 путей в Дубай», которая с 2019 года проходила в разных городах по всему миру. По пять финалистов из Германии, Австрии, Франции, Китая, Армении, Южной Кореи, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, России, Израиля, Италии и Бельгии приехали в ОАЭ, чтобы показать свое мастерство в заключительном раунде трехгодичного соревнования. Всего в Classic Piano приняли участие 70 человек.
II Международный конкурс пианистов Classic Piano стартовал 15 августа в Дубае в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра. В первых двух турах музыканты выступали сольно, представив на суд жюри программу из музыки барокко и романтического репертуара, а также произведений современных мальтийских композиторов. В третьем и четвертом раунде конкурсанты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна. В полуфинале участники исполнили Концерты В. А. Моцарта и композитора-резидента конкурса Classic Piano и фестиваля InClassica Алексея Шора. В финале музыкантам были предложены несколько произведений классиков XIX-XX веков.
Призовой фонд конкурса составил более 300 тысяч евро.
«Сегодня закончился один из наших крупнейших музыкальных проектов — Classic Piano. Это мероприятие длилось в общей сложности три года, учитывая предварительный отбор в разных странах. Счастлив был видеть всех участников и очень благодарен нашему высокопрофессиональному жюри, в составе которого сплошь мэтры классической музыки и фортепианного искусства. Мы поздравляем победителя и ждем его в качестве солиста в нашем гастрольном туре», — отметил Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов.
Победителю конкурса Classic Piano был вручен чек на 100 000 евро. Кроме того, уже в конце 2021 года лауреат отправится в мировое турне, в списке стран которого запланированы: Австрия (Вена, Зальцбург), Армения, Азербайджан, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Япония, Казахстан, Литва, Латвия, Мальта, Россия (Москва, Санкт-Петербург), Швейцария, Турция, США, Великобритания. Фиксированный гонорар солиста составит также 100 000 евро за тур.
Итоги конкурса распределились следующим образом:
- 1 место — Мирослав Култышев (Россия)
- 2 место — Виктор Маслов (Россия/Великобритания) — 50 000 евро;
- 3 место — Су Джин Ча (Южная Корея/Австрия) — 25 000 евро;
- 4 место — Джеки Чанг (Великобритания) — 7 000 евро;
- 5 место — Минсунг Ли (Южная Корея/Германия) — 6 000 евро;
- 6 место — Жейюнг Ли (Южная Корея/Австрия) — 5000 евро;
- 7 место — Юки Амако (Япония) — 4 000 евро;
- 8 место — Козиро Окадо (Франция) — 3 000 евро.
Специальный приз за исполнение произведений мальтийских композиторов в размере 3 000 евро получили Юки Амако (Япония) и Артем Кузнецов (Россия/США).
В жюри конкурса Classic Piano были приглашены композиторы, педагоги высших музыкальных заведений и звезды классического искусства. Среди них ректор Московской консерватории Александр Соколов (Россия), директор Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Михаил Хохлов (Россия), Почетный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф (Франция), профессор Московской консерватории Владимир Овчинников (Россия), композитор Георгс Пелецис (Латвия), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Джулиано Маццокканте (Италия), Павел Гилилов (Германия-Австрия), Никита Фитенко (Россия-США), Сергей Эдельман (Бельгия), Джан Ирачек Арним (Германия), Хэ-Янг Ким (Корея), Томер Лев (Израиль), Ева Паблоцка (Польша), Жан Жак Сесброн (США).
Председатель жюри — композитор, народный артист России Александр Чайковский.
«Хочу отметить, что изначально все участники конкурса, которые приехали в Дубай — профессионалы высокого класса, и делать выбор каждый этап было не так просто. В финале мы действительно увидели жаркие баталии, потому что каждый из участников показал и виртуозность, и артистизм, и глубокое понимание музыкального материала. Хочу поздравить финалистов и пожелать им счастливого пути по дороге с черно-белыми клавишами, а также поблагодарить членов жюри — для меня было честью возглавлять команду с такими экстраординарными музыкантами», — отметил председатель жюри Александр Чайковский.
«Чувствую счастливую опустошенность, потому что это было действительно сложное трехнедельное испытание. Рад был вновь оказаться на сцене, что особенно ценно в наше время пандемийных ограничений, рад был пообщаться со своими коллегами — другими участниками конкурса и безмерно благодарен Европейскому фонду поддержки культуры за организацию и поддержку классического искусства. "Есть музыка над нами", как сказал Осип Мандельштам, и все мы служим музыке», — поделился своими впечатлениями Мирослав Култышев (Россия).
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