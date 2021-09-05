Мирослав Култышев и Виктор Маслов победили на конкурсе пианистов Classic Piano

Classic Piano стал завершающим этапом фортепианной серии конкурсов «14 путей в Дубай», которая с 2019 года проходила в разных городах по всему миру. По пять финалистов из Германии, Австрии, Франции, Китая, Армении, Южной Кореи, Великобритании, Швейцарии, Японии, США, России, Израиля, Италии и Бельгии приехали в ОАЭ, чтобы показать свое мастерство в заключительном раунде трехгодичного соревнования. Всего в Classic Piano приняли участие 70 человек.



Победитель Мирослав Култышев

II Международный конкурс пианистов Classic Piano стартовал 15 августа в Дубае в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра. В первых двух турах музыканты выступали сольно, представив на суд жюри программу из музыки барокко и романтического репертуара, а также произведений современных мальтийских композиторов. В третьем и четвертом раунде конкурсанты выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Армении под управлением дирижера Сергея Смбатяна. В полуфинале участники исполнили Концерты В. А. Моцарта и композитора-резидента конкурса Classic Piano и фестиваля InClassica Алексея Шора. В финале музыкантам были предложены несколько произведений классиков XIX-XX веков.

Призовой фонд конкурса составил более 300 тысяч евро.

«Сегодня закончился один из наших крупнейших музыкальных проектов — Classic Piano. Это мероприятие длилось в общей сложности три года, учитывая предварительный отбор в разных странах. Счастлив был видеть всех участников и очень благодарен нашему высокопрофессиональному жюри, в составе которого сплошь мэтры классической музыки и фортепианного искусства. Мы поздравляем победителя и ждем его в качестве солиста в нашем гастрольном туре», — отметил Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов.

Победителю конкурса Classic Piano был вручен чек на 100 000 евро. Кроме того, уже в конце 2021 года лауреат отправится в мировое турне, в списке стран которого запланированы: Австрия (Вена, Зальцбург), Армения, Азербайджан, Грузия, Германия, Венгрия, Италия, Израиль, Япония, Казахстан, Литва, Латвия, Мальта, Россия (Москва, Санкт-Петербург), Швейцария, Турция, США, Великобритания. Фиксированный гонорар солиста составит также 100 000 евро за тур.



Финалисты конкурса

Итоги конкурса распределились следующим образом: