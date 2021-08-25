Международный конкурс пианистов Classic Piano подвел итоги второго тура

По итогам музыкальных состязаний в третий тур прошли 18 человек. Среди них четверо пианистов из России: это Мирослав Култышев, Николай Кузнецов, Виктор Маслов и Виктория Баскакова.



Конкурсные прослушивания проходили в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра

«Во втором туре, в отличие от первого, все играли очень большие программы. Я знаю про себя, что я строгий учитель и предъявляю высокие требования. И я бы тут сказал "браво" жюри, общее решение которого совпало с моими оценками на 100%. Российские музыканты показывают хороший результат. Но я хочу сказать, что конкуренция будет очень сильная, потому что те 18 человек, кто прошел в следующий тур, это люди, играющие очень хорошо. Мне нравятся все конкурсанты, будет жаль кого-то терять, все они очень музыкальные, способные и в целом каждый из — достойный пианист. Моя бы воля, я бы всех 18 наградил, хотя они уже заслужили награды, потому что прошли огромный путь: сначала отбор в своих странах, два тура здесь — это сложная работа. Если бы было три этапа, а не четыре, то отобрать призеров было бы намного сложнее. Могу сказать, что сейчас уже начинается борьба по-взрослому», — признался председатель жюри Classic Piano, композитор, народный артист России Александр Чайковский.

В первых двух турах Classic Piano пианисты выступали сольно. На третьем и четвертом этапе конкурсанты выйдут на сцену с Государственным симфоническим оркестром Армении под управлением Сергея Смбатяна. Для программы третьего раунда участники готовят концерт для фортепиано с оркестром № 20 ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, а также концерт ‘Travel Notebook’ композитора-резидента конкурса Алексея Шора.

«Хотел бы отметить теплую атмосферу конкурса, которая в такой необычной ситуации достаточно дорого стоит. Для любого участника, конкурсанта важно внимание команды, поддержка и опека, это очень приятно. Жюри действительно состоит из подряд выдающихся знаковых имен. Каждый музыкант из жюри — эксперт музыки в целом и в какой-то своей области в частности», — поделился впечатлениями участник Classic Piano Мирослав Култышев (Россия).



Судейская коллегия Classic Piano

Конкурсные прослушивания проходили в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра. В судейскую коллегию Classic Piano вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов (Россия), директор Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Михаил Хохлов (Россия), Почетный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф (Франция), профессор Московской консерватории Владимир Овчинников (Россия), композитор Георгс Пелецис (Латвия), пианисты Арье Варди (Израиль), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Джулиано Маццокканте (Италия), Павел Гилилов (Германия-Австрия), Никита Фитенко (Россия-США), Сергей Эдельман (Бельгия), Джан Ирачек Арним (Германия), Хэ-Янг Ким (Корея), Томер Лев (Израиль), Ева Паблоцка (Польша), Жан Жак Сесброн (США). Председатель жюри — композитор, народный артист России Александр Чайковский.

В первом туре Classic Piano приняли участие 70 человек — по 5 финалистов серии конкурсов «14 путей в Дубай», которые проходили в 2019-2020 гг. в Германии, России, Австрии, США, Китае, Японии, Англии, Израиле, Южной Корее, Италии, Бельгии, Швейцарии, Армении. Призовой фонд Classic Piano составит 300 тысяч евро. Организаторами мероприятия выступают Европейский фонд поддержки культуры и SAMIT Event Group.

II Международный конкурс молодых пианистов Classic Piano продлится до 4 сентября. Уже с 28 августа в Дубае начнется Х фестиваль классической музыки InClassica. На двух крупнейших концертных площадках Дубая — Дубай оперы и Coca-Cola Arena — выступят самые яркие звезды мировой классической сцены: Денис Мацуев, Даниэль Лозакович, Андрей Гугнин, Рудольф Бухбиндер, Максим Венгеров, Александр Князев и пр. Вместе с прославленными солистами участниками фестиваля станут Российский национальный оркестр, Калининградский симфонический оркестр, а также известные симфонические коллективы из Израиля, Германии, Словакии, Мальты и Армении. Место за дирижерским пультом займут Михаил Плетнев, Феликс Коробов, Дмитрий Яблонский, Александр Сладковский и многие другие.