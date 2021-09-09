Триумф Гила Шахама на фестивале InClassica

Начался же концерт с Увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Чайковского. Не покидает чувство, что Словацкий филармонический играет Чайковского все-таки как-то по-своему. В драматических моментах оркестр приближается к лиричности Чайковского, но в более спокойных — уходит в сугубый орнаментализм, вообще несвойственный композитору. И от дирижера это никак не зависит. Сергей Смбатян попытался зарядить его светлой грустью, но оркестр упорно не хотел слышать этого. А вот стоило взяться за драматические или, наоборот, мелодично-лирические темы, - взаимопонимание сразу находится. Ну вот такое прочтение Чайковского, почему нет.



Сергей Смбатян

Обладатель премии Grammy Гил Шахам (США — Израиль) вышел на сцену сначала в «Морских пейзажах» композитора-резидента фестиваля Алексея Шора. "Seascapes" уже звучали в исполнении Сергея Догадина, Алены Баевой, Дэвида Аарона Карпентера, Гайка Казазяна, «Струнного квартета Давида Ойстраха», Андрея Баранова, Шломо Минтца, Рэя Чена, Николая Снайдера, Гая Браунштейна и других скрипачей. И вот версия Гила Шахама.



Гил Шахам

Сразу поразил восхитительный полновесный звук его скрипки. И это была вовсе не его привычный Страдивари, а относительно новый инструмент некого армянского мастера, живущего в США. Скрипка певучая. с благородной грустинкой. В «Морских пейзажах» обилие мелодических линий, которые Гил Шахам предпочел играть вообще без вибрато, на открытом пронзительном звуке. Оркестр аккуратно аккомпанировал солисту, не перебивая и не перекрывая.

«Заброшенный маяк», первая часть "Seascapes", отчасти напомнила музыку Джона Уильямса к фильму «Список Шиндлера», но именно как настроенческая реминисценция. Вторая часть «Одинокий парус» - лиричная, отсылающая к «морскому» импрессионизму Дебюсси. Гил Шахам тут показал невероятно эффектный романтический звук. И совершенно другая тревожная атмосфера в третьей части «Надвигающаяся буря». Наконец, финальная часть «Летний град» отсылает к венским классикам и бальным танцам, а Шахаму есть, где развернуться с виртуозными фиоритурами и пассажами.



Гил Шахам

И вот, наконец, Брамс. Один из самых сложных скрипичных концертов в истории музыки. Гил Шахам взялся за дело с необыкновенным тактом — нигде, даже в самых виртуозных местах, он не старался перекрыть оркестр, и точно вплетался в его канву, чтобы было очевидно очень непросто, учитывая сложнейшую партию. Его скрипка пела и плакала, вздыхала и щебетала. В финале первой части Allegro non troppo Гил Шахам решился сыграть каденцию не привычного Иоахима, а Джорджа Энеску. Отчасти это было связано с тем, что далее сам Шахам едет на фестиваль Энеску, и тоже будет играть там этот концерт Брамса. Исполнение каденции получилось немного заученным, зато по восприятию свежо и крайне эмоционально. А уж какое чудное Анданте получилось, - высший музыкальный пилотаж асов.



Гил Шахам и Сергей Смбатян

В целом, такого отменного исполнения Скрипичного концерта Брамса давно не доводилось слышать. Улыбчивый Гил Шахам безупречно интонировал, блистал техникой и при этом был скромен и чуток к оркестру. И Словацкий филармонический оркестр был отчаянно тут хорош. И это был настоящий триумф. Публика аплодировала очень долго… И стоя.

Фестиваль InClassica организован Европейским фондом поддержки культуры, и проходит в Дубае до 26 сентября.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Евгений ЕВТЮХОВ / Пресс-служба фестиваля InClassica