Дэниэл Хоуп показал своего Бруха, а Словацкий оркестр - своего Чайковского

Словацкий филармонический хорошо известен в России, и имеет прекрасную репутацию. Особенность же дубайского концерта состояла в том, что дирижировать им стал не главный дирижер Даниэль Райскин (хотя он тоже прилетел сюда), а худрук Армянского и Мальтийского оркестров Сергей Смбатян.



Сергей Смбатян

Уже на вступительной «Влтаве» Сметаны стал ощутим плотный сдержанный, по-европейски лощеный звук Словацкого оркестра. Каждая из групп идеально сбалансирована, в каждой есть безусловный лидер, на которого другие оглядываются, панорама вышколена. И очевидно, что «Влтаву» они играли не раз, и даже не сотню раз. Смбатян пытался придать вящей динамики работе оркестра, однако тот упорно не поддавался, словно ощущая взгляд своего главного дирижера из зала. Сдержанность и респектабельность без компромиссов. Смбатян умело регулировал громкости, и тут оркестр его идеально слушался, - это было чрезвычайно эффектно и просто красиво.



Дэниэл Хоуп

И вот выход знаменитого скрипача и педагога Дэниэла Хоупа с Первым скрипичным концертом Бруха. Первым делом обращает на себя внимание его скрипка Гварнери дель Джезу, у нее непривычно низкий тембр, почти альтовый. Для Бруха это, пожалуй, даже в плюс. Дэниэл Хоуп почти не использует вибрато, что для лирики довольно необычно, но придает больше строгости в немецком духе. Страстей Хоуп тоже не педалирует, он сдержан под стать Словацкому филармоническому оркестру, но при этом возвышенно грустен и суховато лиричен. Родившийся в Южной Африке музыкант уже довольно долго живет в Берлине, и вполне проникся лучшими чертами немецкого романтизма. И первая из них — никогда не рвать рубашку на груди. Исполнительская манера Дэниэла Хоупа прекрасно иллюстрирует современные европейские традиции исполнения Первого концерта Бруха, хотя никак не объясняет его бешеной популярности в Европе же у рядовых слушателей.



Дэниэл Хоуп

Словацкий оркестр под управлением Сергея Смбатяна показал чудеса гибкости и даже воздушности, внимательно прислушиваясь к темпу и настроению солиста, это было прекрасное сотрудничество. На бис Хоуп сыграл некую сольную импровизацию на восточные темы, признаваясь в любви к ОАЭ.

«Мы переживаем очень трудное время для культуры, для классической музыки и для музыки в целом, и то, что InClassica смогла собрать все это воедино, захватывает дух. Я не знаю больше нигде в мире, где бы велась деятельность такого уровня, поэтому я могу только сказать огромное спасибо Константину [Ишханову] и всей его команде за то, что мы здесь и за то, что здесь происходит», - сказал после выступления Дэниэл Хоуп.



Дэниэл Хоуп

Но впереди у оркестра сложнейшее испытание — Пятая симфония Чайковского. И тут не все получилось гладко. Когда заиграли первые ноты, захотелось ущипнуть себя. Ноты были те, а музыка… совсем не та, что привыкаешь слышать в Пятой. Вступительный траурный марш оказался не совсем уж маршем, скорее тягостным размышлением о судьбе. Смбатян пытался вдохнуть больше экспрессии в духовые, но безответно. Кульминация, впрочем, оказалась весьма живой, а побочная вальсовая лирика уже почти вернула знакомого нам Чайковского.



Сергей Смбатян и Словацкий филармонический оркестр

В Анданте оркестр снова непривычно суховат, - широты русской души тут нет в помине. Чайковского музыканты играют как закрытую книгу, декоративную и богато орнаментированную. И только. Все драматические размышления о неумолимом роке и конфликты с невероятной красоты лирической темой сыграны весьма поверхностно, на мой взгляд. Зато оркестру удается очень тонко передавать «умирающий», растворяющийся в воздухе звук, в этом они большие мастера. Часть вальса сыграна тоже очень по-европейски, скерцозно, будто играют Шопена, подспудного русского надрыва вовсе не ощущается. А наш человек, даже когда весело приплясывает, думает о судьбах мира, и Чайковский это понимал как никто.

Финал симфонии снова возвращает нам полифоничного Чайковского во всей мощи его многослойных тем, сменяющих и поглощающих друг друга причудливо и вихреобразно. Оркестр чутко реагирует на указания Смбатяна, акценты медных духовых прорезают плотный оркестровый звук, стихия то стихает, то подает голос и взвинчивается с новой силой. Финал удался. Закончили, кстати, без «никишевских тарелок» на коде, согласно неосуществленному замыслу композитора. Но это совсем не удивило. Скорее удивило бы обратное.

Фестиваль InClassica организован Европейским фондом поддержки культуры, и проходит в Дубае до 26 сентября.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ / Пресс-служба фестиваля InClassica