Кларнетист Андреас Оттенсамер выступил со Словацким оркестром на InClassica

Соединить в одном концерте Дворжака, Бетховена и неоклассику резидента фестиваля Алексея Шора — довольно смелый шаг. И хотя вчера Словацкий оркестр доказал, что ему по плечу почти любые сложности, сомнения все-таки витали в воздухе. Точнее, сомнений не было именно про Дворжака. Это национальная классика, и фрагмент увертюры «Мой дом» - гимн Чехии, на секундочку. Странно, что «Мой дом» исполняется так редко — это весьма проработанная полифоничная история, базирующаяся на народных мелодиях и эффектно звучащая. Оркестр сыграл ее практически эталонно. Ни малейших вопросов.



Daniel Raiskin

Австрийский кларнетист Андреас Оттенсамер — один из самых известный европейских мастеров кларнета. Главный кларнетист Берлинской филармонии, Андреас Оттенсамер изъездил весь мир как солист, его записи неоднократно отмечались различными премиями. Концерт для кларнета Алексея Шора не премьера, его исполняли такие артисты, как Никита Ваганов и Ширли Брилль (и буквально в день концерта, но на другой площадке - Сергей Елецкий). Концерт насыщен яркими мелодиями, в которых можно подчеркнуть певучесть инструмента. Что незамедлительно и сделал Андреас Оттенсамер. Округлый звук его кларнета прозвучал красиво и насыщенно. В первой части Vivace повторяющаяся мелодия у солиста то и дело перекликается с динамичными опеваниями оркестра, вступая в диалог, а затем уходя от него. В виртуозных моментах Оттенсамер проявил себя уверенно, скоростные трели ни разу не утратили благородной красоты звука. Оркестр, ведомый Даниэлом Райскиным, был максимально деликатен и аккуратно поддерживал солиста.



Andreas Ottensamer

Вторая часть Andante — возвышенно лирическая, основную тему обхватывают параллельные, множество стелющихся вкрадчиво духовых. К финалу все линии сходятся в тонику, как почти всегда у Шора, и печально затихают. Последняя часть Allegro — средневековые пляски с остро заточенным клинком кларнета, бурно перескакивающим из регистра в регистр. Андреас Оттенсамер был отчаянно хорош. На бис он сольно сыграл арию Тоски из одноименной оперы Пуччини.

«Я впервые выступал со Словацким филармоническим оркестром и с маэстро Райскиным, и мне всегда приятно встречаться с новыми музыкантами, получать новый опыт и вдохновение. Сейчас мы живем в такое время, когда мы никогда не можем быть уверены в том, что будет завтра, но на InClassica все идет гладко, и делается все возможное для распространения классической музыки», - сказал после выступления Андреас Оттенсамер.

«Я очень рад быть здесь. Мне нравится работать с профессионалами, как на сцене, так и вне ее, и здесь эти два условия сошлись: и количество звезд, и профессиональная команда организаторов. Мы сегодня с солистом Андреасом Оттензаммером исполнили Концерт для кларнета Алексея Шора. Язык этого сочинения доступен, он на самом деле неоклассический. Это очень хорошо вписывается в идиому романтической и поздней романтики, и даже классической музыки. Мне нравится, что он не пытается что-то изобретать, он просто наслаждается искусством и пишет очень хорошо звучащую музыку, и это кажется очень естественным», - говорит Даниэл Райскин.



Daniel Raiskin

Вторая половина концерта целиком посвящена Седьмой симфонии Бетховена, и были серьезные опасения, сможет ли этот вальяжный и лощеный оркестр быстро перестроиться под совсем другую музыку. Поразительно, как мгновенно это произошло! Медленное и неуклонное нарастание основной идиллической темы вплоть к кульминации оркестр сыграл безупречно размеренно, на всю динамическую ширину диапазона, будто накатывавшимися волнами вновь и вновь. Прекрасны были и переклички валторн с эффектом эха, и бравурные финальные фанфары.

Гениальную бетховенскую вторую часть Аллегретто с ее маршевой поступью и глубинной трагедийностью Словацкий оркестр играл как с заведенной пружиной, - подспудное напряжение передано им блистательно точно. Отдельно стоит отметить безупречную работу деревянных духовых, без которых и скерцо не было бы столь воздушным. Наконец, воодушевляющий финал, в котором сплелись французские плясовые, украинский гопак и венгерский чардаш, оркестр под управлением Даниэла Райскина провел на одном дыхании.



Словацкий филармонический оркестр под управлением Даниэла Райскина

На бис оркестр сыграл Оркестровую сюиту №3 Баха, точнее, ее вторую часть Air. И это было божественно красиво.

Фестиваль InClassica организован Европейским фондом поддержки культуры, и проходит в Дубае до 26 сентября.