Конкурс Classic Piano в Дубае собрал 70 пианистов из 14 стран

Отборочные туры Classic Piano проходили в 2019-2020 гг. в 14 городах по всему миру: в Гамбурге, Вене, Вашингтоне, Шанхае, Ереване, Токио, Москве, Тель-Авиве, Риме, Антверпене, Цюрихе, Сеуле, Берлине, Лондоне.

По результатам первых состязаний для финального этапа были отобраны по пять участников от каждой страны. В результате 70 молодых пианистов соберутся в ОАЭ для того, чтобы побороться за звание лучшего из лучших. Все конкурсные прослушивания пройдут в концертном зале Jumeirah Zabeel Saray на острове Пальма Джумейра в Дубае. Конкурс проходит при поддержке Европейского фонда поддержки культуры и SAMIT Event Group.

Каждый участник представит на суд жюри несколько сольных композиций — на выбор музыкантам предложен список из программных произведений фортепианной музыки. Обязательным условием для конкурсантов является исполнение сочинений современного композитора, резидента конкурса Classic Piano и фестиваля InClassica Алексея Шора. Финальный тур состоится в сопровождении симфонического оркестра.



Председатель жюри конкурса Александр Чайковский

В судейскую коллегию под председательством композитора, народного артиста России Александра Чайковского вошли известные пианисты и педагоги, среди них ректор Московской консерватории Александр Соколов (Россия), директор Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных Михаил Хохлов (Россия), Почетный профессор Парижской консерватории Мишель Берофф (Франция), профессор Московской консерватории Владимир Овчинников (Россия), композитор Георгс Пелецис (Латвия), пианисты Арье Варди (Израиль), Дмитрий Алексеев (Великобритания), Джулиано Маццокканте (Италия), Павел Гилилов (Германия-Австрия), Никита Фитенко (Россия-США) и пр.

Президент Европейского фонда поддержки культуры Константин Ишханов: «Впереди нас ждут несколько недель незабываемых музыкальных впечатлений: сначала в Дубае пройдет Международный конкурс пианистов Classic Piano, а следом за ним сразу начнется масштабный музыкальный фестиваль InClassica, в рамках которого в течение целого месяца будут идти концерты звезд мировой классической сцены. Уверен, что и для музыкантов, и для нашей судейской коллегии, и для всех участников конкурса и его гостей это будет яркий культурный праздник длиною в полтора месяца, так что мы с особым волнением ждем всех в Дубае!»

Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в 200 тысяч евро, а также участие в гастрольном туре в США, России, Японии, Германии, Великобритании, Турции, Италии, Мальте, Армении, Израиле и пр.