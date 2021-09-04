Михаил Плетнев воссоединился со своим РНО триумфально

Михаил Плетнев построил программу креативно, как всегда. К заявленному заранее произведению «Четыре сезона Манхеттена» композитора-резидента фестиваля Алексея Шора он для контраста решил добавить других «времен года». А именно музыка к балету «Времена года» Александра Глазунова. Ну и виртуозные «Интродукция и рондо каприччиозо» Сен-Санса, чтобы уж дать простора для скрипки Сергея Догадина.

Но начал Плетнев с вовсе незаявленной в программе Прелюдии к сюите «Из средних веков» Глазунова — вдохновенной, психоделической и прекрасно раскрывающей возможности диалога всех оркестровых групп. Российский национальный оркестр сразу начал играть так, что стало очевидно — перед нами сегодня состоится нечто невероятное. Почти полгода Плетнев был разлучен со своим оркестром из-за обстоятельств пандемии, и оркестр явно соскучился по руке своего основателя. Он зазвучал как идеально настроенный и сверхчувствительный аппарат. И не аппарат даже, а живое существо.



Михаил Плетнев

Любопытно было узнать, что сотворит Плетнев с шоровским сочинением «Четыре сезона Манхеттена». Скрипач Сергей Догадин совсем недавно в апреле играл его в Большом театре Узбекистана с Национальным оркестром Узбекистана (дирижировал Михаил Кирхгофф), а вот маэстро Плетнев взялся за него впервые. Шор начинает с «Лета», и так далее до «Весны». Оркестр рисует лиричную атмосферу залитых солнцем полей, ветерка, щебечущих птиц, - словом, вполне себе пасторальную картинку. Догадин деликатно выводит пасторальные же рулады на своей чудно звучащей скрипке. Особенность разве что в почти барочной размеренности солирующей мелодии. «Осень» ощутимо минорнее, появляются тревожные интонации, мир то и дело затихает. Оркестр Плетнева бережно поддерживает главную скрипку, создавая ощущение элегантности этого времени года. «Зима» неожиданно строится чуть ли не на баркароле, только она тут символизирует порывы снегопадов и ледяных ветров, среди которых строит пронзительную щемящую мелодию солирующая скрипка Догадина. Округлый сочный звук скрипача здесь отчаянно хорош. И, наконец, «Весна» - буйный расцвет всего живого, торжество жизни над смертью. И каденции, которые Догадин использует по полной. Множество штрихов, сменяющих друг друга в мгновение ока, весь скрипичный диапазон, страстность, да едва ли не 13 каприс Паганини — все это успевает Сергей Догадин сыграть в одной только каденции.

При этом Догадин играл на сцене в свой день рождения, да еще с перевязанным пальцем!

«Это второй раз жизни, когда играю так. И первый тоже был на фестивале InClassica. Какая-то беда с ногтем на безымянном пальце. Пролил кровь сегодня на сцене, можно сказать. Я никогда не играл с Михаилом Васильевичем, и волновался. Мы встретились с ним вчера в отеле, и спокойствие, исходящее от маэстро, и его доброжелательность дорогого стоят. Первый раз я сыграл «Четыре сезона Манхеттена» год назад, и с тех пор играл его в разных городах этой весной. Скоро сыграю «Вердиану» Шора, хотя она сделана для кларнета. Но я упросил сделать ее переложение для скрипки. Сегодня я играю на скрипке, которой всего год. Когда берешь новый инструмент, вкладываешь в него всего себя. И обретаешь свой звук рано или поздно. У меня получилось месяца за четыре. Это скрипка австрийского мастера-самоучки, он работает инкогнито. У этой скрипки толстая дека, что редкость по нашим временам. Не скажу, что на ней играть просто, но она отзывчивая и звучная», - рассказал Сергей Догадин после концерта.

А на сцене он еще исполнил самое, пожалуй, известное произведение Камиля Сен-Санса «Интродукция и рондо каприччиозо». И тут виртуозность было где показать, для того оно и было написано. Сергей Догадин сыграл с явно выраженным удовольствием, да и оркестр звучал прозрачно и легко.

На бис — еще одно неафишированное. «Медитации» из оперы «Таис» Массне. Скрипка неизвестного австрийского мастера от роду год жизни показала всю красоту своего звучания под пальцами Догадина. Это было чувственно и волшебно. И оркестр под стать.

Второе отделение полностью посвящено музыке к балету «Времена года» Александра Глазунова. Здесь уже Михаил Плетнев продемонстрировал буквально безграничные возможности своего оркестра. Великолепно проявила себя группа деревянных духовых, на которые ложится едва ли не главная нагрузка в произведении. И флейты, и кларнеты были на высоте. Чистейший одухотворенный звук. Да в каждой оркестровой группе проявился первоклассный солист, так нужный тут. Труба Сергея Лаврика выдавала прозрачную медь, солирующая виолончель тоже проявила себя наилучшим образом. О прочих струнных во главе с первой скрипкой Татьяной Поршневой говорить можно долго. Только оркестр, имеющий полноценных солистов в каждой группе, может исполнить глазуновские «Времена года» на высочайшем уровне, этого требует сама музыка.

Михаил Плетнев весь концерт продирижировал расслабленно, лишь слегка словно приглашая группы или солистов вступать. Порою и вовсе прислонялся к бортику дирижерского пульта, и размеренно покачивал рукой. Настолько он будто уверен в мощи своего оркестра. Это ощутимо передавалось музыкантам, и они играли все увереннее и увереннее. Зато и зрителями ему пришлось продирижировать. Заметив, что неискушенная публика аплодирует между частями, после антракта он принялся играть «Времена года» почти без пауз, только секунда на быстрое перелистывание нот. Так что публике уже и в голову не приходило хлопать до окончания произведения. Педагог, он и на сцене педагог.

А в целом получился восхитительный концерт высочайшего уровня. РНО — это плетневский оркестр. Доказывать ничего уже давно не нужно. Но славно, когда это по-прежнему так.

Фестиваль InClassica организован Европейским фондом поддержки культуры.

Вадим ПОНОМАРЕВ