В Москве стартовал XII Большой фестиваль РНО

Программу концерта открытия составили произведения Людвига ван Бетховена, 250-летие со дня рождения которого в этом году отмечает весь музыкальный мир - героическая увертюра «Кориолан» и Третий фортепианный концерт, в котором в качестве солиста выступил Михаил Плетнёв.



Открытие XII Большого фестиваля РНО



Дирижер Василий Петренко



Михаил Плетнев в Третьем концерте Бетховена



Михаил Плетнев



Михаил Плетнев

Место за дирижерским пультом РНО в этот вечер занял один из самых титулованных дирижеров своего поколения – главный дирижер Королевского филармонического оркестра Ливерпуля и Филармонического оркестра Осло, главный приглашенный дирижер Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова, обладатель престижной премии Gramophone Classical Music Awards в категории «Артист года» Василий Петренко.



Василий Петренко и Михаил Плетнев

Во втором отделении прозвучала Четвертая симфония Иоганнеса Брамса.



Василий Петренко в Четвертой симфонии Брамса



Василий Петренко и РНО

16 сентября изысканную программу с участием молодых солистов представит в рамках фестиваля Дмитрий Корчак. В этот вечер всемирно знаменитый тенор, выступающий на лучших мировых сценах, предстанет в качестве дирижера. Прозвучит Седьмая симфония Бетховена – одна из самых неординарных в творчестве композитора и получивших повсеместную известность, благодаря второй части. Еще при жизни автора минорное Allegretto часто исполнялось отдельно, а с появлением кинематографа его музыка неоднократно использовалась в саундтреках к культовым лентам. Кульминацией вечера станет исполнение Мессы № 2 Франца Шуберта. В качестве солистов в ней выступят будущие звезды оперного Олимпа, молодые певцы – артисты Молодежной оперной программы Большого театра: обладательница третьей премии XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского сопрано Мария Мотолыгина, номинант на премию «Золотая маска» тенор Давид Посулихин и бас Алексей Кулагин.

21 сентября симфоническую программу из произведений Родиона Щедрина и Петра Ильича Чайковского представит на суд фестивальной публики художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев. Откроет концерт знаменитая «Кармен-сюита» – музыка одноактного балета на основе фрагментов оперы Бизе, созданная Родионом Щедриным в 1967 году для хореографа Альберто Алонсо. Партию Кармен в премьере Большого театра танцевала великая балерина Майя Плисецкая. Сегодня «Кармен-сюита» одинаково популярна и в качестве балета, и в качестве самостоятельного инструментального произведения, которое входит в репертуар ведущих оркестров мира. Во втором отделении прозвучит Третья оркестровая сюита Петра Ильича Чайковского. По значительности художественного замысла и масштабу отдельных частей она близка к симфониям композитора и неизменно пользуется успехом у отечественной и зарубежной публики.

Ярким событием двенадцатого Большого фестиваля РНО станет знаменитая оперетта Иоганна Штрауса-сына «Летучая мышь», которая прозвучит в концертном исполнении 26 сентября. Этот вечер станет совместным проектом Российского национального оркестра и Московского музыкального театра «Геликон-опера». Главные партии исполнят ведущие солисты театра, в котором самая знаменитая и любимая публикой оперетта Штрауса-сына с огромным успехом идет уже более двух десятков лет. В исполнении примет участие также хор «Геликон-оперы», а за дирижерский пульт РНО встанет главный дирижер и музыкальный руководитель Московского театра оперетты Константин Хватынец.

Одна из традиций Большого фестиваля РНО – исполнение масштабных вокально-инструментальных произведений, созданных для большого состава, включающего солистов, смешанный хор и симфонический оркестр. В разные годы на фестивале звучали Девятая симфония Бетховена, оратория Гайдна «Сотворение мира», Третья симфония «Кадиш» Бернстайна, Первая симфония Скрябина, Реквием Верди и другие произведения. На сей раз слушателей ждет один из лучших образцов кантатно-ораториального жанра: кульминацией и грандиозным завершением XII Большого фестиваля РНО 1 октября станет Большая месса Моцарта. В исполнении примут участие известные солисты, в том числе звезды мировой оперной сцены Юлия Лежнева и Венера Гимадиева. За дирижерский пульт в этот вечер встанет художественный руководитель и главный дирижер РНО Михаил Плетнев.

Фото - Ирина ШЫМЧАК