Александр Рудин возглавил РНО после Плетнева

В Россию, например, Фатьма не приезжала ни разу, хотя у нее был опыт работы с Гергиевым. Но после обучения в школе Ханнса Эйслера в Берлине и обучения в Академии театра Ла Скала в Милане перед ней стали открыты все сцены. На сцене Ла Скала она исполнила роль Памины в получившей признание критиков новой постановке Моцарта «Волшебная флейта», поставленной Петером Штайном под управлением Адама Фишера. Дебют в Королевском Альберт-Холле с исполнением «Реквиема» Моцарта на BBC Proms. Концерты с