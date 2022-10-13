Александр Рудин возглавил РНО после Плетнева

Об этом назначении в своем телеграм-канале сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Встретилась с художественным руководителем и главным дирижером Московского камерного оркестра Musica Viva Александром Рудиным, предложила ему возглавить художественное руководство РНО. Александр Израилевич принял предложение и уже наметил первостепенную задачу – сохранение коллектива и его традиций. Легендарный коллектив Российского национального оркестра будет развиваться. Музыканты очень ждут возвращения к интенсивной репетиционной и концертной деятельности. А Минкультуры РФ, безусловно, будет активно и всесторонне в этом помогать. Желаю удачи и успехов Александру Израилевичу на новой должности!», – рассказала Ольга Любимова.
В сентябре 2022 года стало известно, что Российский национальный оркестр не будет продлевать трудовой договор с Михаилом Плетневым, возглавлявшим коллектив с момента его основания, так как дирижер большую часть времени проводит за границей.
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