РНО п/у Сладковского и Гугнин сыграли Скрябина в Космосе и синхрофазотроне

В проекте принимают участие Российский национальный оркестр, дирижер — народный артист РФ Александр Сладковский, солисты — лауреаты международных конкурсов Андрей Гугнин и Андрей Коробейников. В концертных программах прозвучат центральные произведения композитора: «Поэма экстаза» для оркестра, Фортепианный концерт, Третья симфония «Божественная поэма», Седьмая соната «Белая месса», поэма «К пламени», Фантазия, знаменитые этюды и прелюдии.



РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ

Скрябин – не только музыкант. Он философ, экспериментатор, мыслитель. Многие его произведения пронизаны идеями космизма. Ему принадлежит концепция синтеза цвета и звука. Создатели проекта «Скрябин – 150» намерены воплотить его идеи при помощи современной светотехники.

«Я не понимаю, как можно теперь писать «просто музыку», – размышлял композитор. – Ведь это так неинтересно… Ведь музыка получает смысл и значение, когда она – звено в одном, едином плане, в цельности миросозерцания».



РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ

Как все гении, Скрябин вне времени. Он близок и интересен сегодняшним слушателям и музыкантам:

Александр Сладковский: «Гениальность Скрябина заключается в глубочайшей полифонии. Его произведения можно сравнить с фильмами Германа-старшего, где был не один план – а стереофония кадра. То же и в музыке Скрябина. Конечно, его философские взгляды, его сверхзадача создать нечто божественное, способное сделать человечество лучше, отразились на глубине его «кадра».



Александр Сладковский

Для съемок проекта были выбраны необычные площадки: павильон «Космос» на ВДНХ и зал синхрофазотрона Ускорительного комплекса Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Скрябина называли «первым космонавтом в музыке», и атмосфера, царящая в этих местах, максимально созвучна идеям композитора.

Александр Сладковский: «Благодаря каналу «Россия – Культура» съемки проводятся в уникальном месте. Необычном, с точки зрения концертного исполнения, но очень близком по духу Скрябину. Сегодня мы взлетаем во Вселенную. И я вместе с Российским национальным оркестром счастлив реализовать такую идею».

Чтобы зритель смог «взлететь», телеканал «Россия К» использовал самую современную съемочную аппаратуру. В павильоне «Космос» установили множество телекамер, а с дрона происходящее снималось с высоты полета. Музыкантов разместили в окружении орбитальных станций и ракетных двигателей, а под куполом павильона «Космос» развернулось великолепное световое шоу: звездное небо сменялось рассветным…

Андрей Гугнин: «Я с нетерпением жду конечного результата. Думаю, что это будет впечатляюще».



Андрей Гугнин в зале синхрофазотрона

Второй съемочный день преподнёс новые сюрпризы. Запись фортепианных концертов с участием солистов Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина проводилась на закрытом объекте. Телеканалу «Россия-Культура» удалось получить разрешение на съемки в зале синхрофазотрона Ускорительного комплекса ОИЯИ. Синхрофазотрон – это ускоритель частиц, представляющий собой гигантский магнит диаметром около 60 метров и весом 36 тысяч тонн. Самый большой в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. Сейчас он частично демонтирован, но полностью разбирать его не планируют: он по-прежнему остается сердцем института. Это место овеяно легендами и ассоциируется с торжеством разума и духа, поэтому было решено провести запись именно здесь.

Чтобы реализовать концепцию, концертный рояль специальным краном поднимали на верхнюю площадку. Словно между небом и землей, под софитами и множеством телекамер, музыканты исполняли произведения Скрябина.

Андрей Коробейников: «В моем представлении зал синхрофазотрона – это храм науки. Есть в нем нечто торжественное, созвучное музыке Скрябина, особенно позднему периоду его творчества. Думаю, такая идея очень понравилась бы самому композитору».

Увидеть воплощение этого оригинального замысла можно на телеканале «Россия-Культура». Проект «Скрябин – 150» готовится к эфиру. Премьера запланирована на январь 2022 года.