РНО п/у Сладковского и Гугнин сыграли Скрябина в Космосе и синхрофазотроне

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К 150-летию выдающегося композитора и пианиста телеканал «Россия К» готовит специальный проект «Скрябин – 150».

В проекте принимают участие Российский национальный оркестр, дирижер — народный артист РФ Александр Сладковский, солисты — лауреаты международных конкурсов Андрей Гугнин и Андрей Коробейников. В концертных программах прозвучат центральные произведения композитора: «Поэма экстаза» для оркестра, Фортепианный концерт, Третья симфония «Божественная поэма», Седьмая соната «Белая месса», поэма «К пламени», Фантазия, знаменитые этюды и прелюдии.

РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ
РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ

Скрябин – не только музыкант. Он философ, экспериментатор, мыслитель. Многие его произведения пронизаны идеями космизма. Ему принадлежит концепция синтеза цвета и звука. Создатели проекта «Скрябин – 150» намерены воплотить его идеи при помощи современной светотехники.

«Я не понимаю, как можно теперь писать «просто музыку», – размышлял композитор. – Ведь это так неинтересно… Ведь музыка получает смысл и значение, когда она – звено в одном, едином плане, в цельности миросозерцания».

РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ
РНО п/у Александра Сладковского в павильоне «Космос» на ВДНХ

Как все гении, Скрябин вне времени. Он близок и интересен сегодняшним слушателям и музыкантам:

Александр Сладковский: «Гениальность Скрябина заключается в глубочайшей полифонии. Его произведения можно сравнить с фильмами Германа-старшего, где был не один план – а стереофония кадра. То же и в музыке Скрябина. Конечно, его философские взгляды, его сверхзадача создать нечто божественное, способное сделать человечество лучше, отразились на глубине его «кадра».

Александр Сладковский
Александр Сладковский

Для съемок проекта были выбраны необычные площадки: павильон «Космос» на ВДНХ и зал синхрофазотрона Ускорительного комплекса Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне.

Скрябина называли «первым космонавтом в музыке», и атмосфера, царящая в этих местах, максимально созвучна идеям композитора.

Александр Сладковский: «Благодаря каналу «Россия – Культура» съемки проводятся в уникальном месте. Необычном, с точки зрения концертного исполнения, но очень близком по духу Скрябину. Сегодня мы взлетаем во Вселенную. И я вместе с Российским национальным оркестром счастлив реализовать такую идею».

Чтобы зритель смог «взлететь», телеканал «Россия К» использовал самую современную съемочную аппаратуру. В павильоне «Космос» установили множество телекамер, а с дрона происходящее снималось с высоты полета. Музыкантов разместили в окружении орбитальных станций и ракетных двигателей, а под куполом павильона «Космос» развернулось великолепное световое шоу: звездное небо сменялось рассветным…

Андрей Гугнин: «Я с нетерпением жду конечного результата. Думаю, что это будет впечатляюще».

Андрей Гугнин в зале синхрофазотрона
Андрей Гугнин в зале синхрофазотрона

Второй съемочный день преподнёс новые сюрпризы. Запись фортепианных концертов с участием солистов Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина проводилась на закрытом объекте. Телеканалу «Россия-Культура» удалось получить разрешение на съемки в зале синхрофазотрона Ускорительного комплекса ОИЯИ. Синхрофазотрон – это ускоритель частиц, представляющий собой гигантский магнит диаметром около 60 метров и весом 36 тысяч тонн. Самый большой в мире, занесенный в книгу рекордов Гиннеса. Сейчас он частично демонтирован, но полностью разбирать его не планируют: он по-прежнему остается сердцем института. Это место овеяно легендами и ассоциируется с торжеством разума и духа, поэтому было решено провести запись именно здесь.

Чтобы реализовать концепцию, концертный рояль специальным краном поднимали на верхнюю площадку. Словно между небом и землей, под софитами и множеством телекамер, музыканты исполняли произведения Скрябина.

Андрей Коробейников: «В моем представлении зал синхрофазотрона – это храм науки. Есть в нем нечто торжественное, созвучное музыке Скрябина, особенно позднему периоду его творчества. Думаю, такая идея очень понравилась бы самому композитору».

Увидеть воплощение этого оригинального замысла можно на телеканале «Россия-Культура». Проект «Скрябин – 150» готовится к эфиру. Премьера запланирована на январь 2022 года.

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