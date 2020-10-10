Михаил Плетнев сотворил немного волшебства с Бетховеном и Сен-Сансом

Да, все это было. В буклете фестиваля значилось три концерта. Кроме Третьего Бетховена и Второго Сен-Санса, был еще Второй Брамса. В отпечатанном толстом буклете уже ничего нельзя было изменить, хотя на сайте филармонии успели оперативно внести изменения, - но многие слушатели об отмене Брамса не узнали, и долго стояли в фойе после концерта, спрашивая, когда же будет Брамс. А еще Плетнев стал единственным артистом фестиваля Башмета, который категорически отказался от пресс-подхода и даже запретил онлайн-трансляцию концерта (к слову, весьма тут достойную). Зато привез в Ярославль свой любимый рояль Kawai и настройщика, который колдовал над ним два дня.

О рояле стоит сказать подробнее, потому что он из разряда окрашивающих. Внешне об вполне обычный (я не поленился к нему подойти и осмотреть). Даже не самый дорогой из линейки. У него весьма острые тембры и повышенная громкость звукоизвлечения. Для Плетнева — это прекрасная возможность увеличить динамический диапазон. А уж его отношение к журналистам известно давно, и его, честно говоря, может понять даже журналист.



Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев

Итак, концерт в одном отделении в сопровождении родного РНО (как пролетели эти тридцать лет, юбилей же?), дирижировать доверено молодому Андрею Рубцову — гобоист, дирижер и композитор, новая волна РНО, единственный русский выпускник класса дирижирования Королевской Академии музыки Лондона. Он справился с тонкостями непростого интонирования Плетнева, - фактически идеально.



Михаил Плетнев

Плетнев положил руки на животик, и смиренно слушал. Длинное же оркестровое вступление у Бетховена в Третьем концерте с трехзвучным восходящим мотивом и квартовым акцентом, - повод для дальнейшей драматической «борьбы» фортепиано и оркестра. Плетнев архаически просто раскрывает диалогизм и элегичность, - они просто есть, и Плетнев их элегантно артикулирует. И это только завязка.



Михаил Плетнев

Плетнев играет раскрепощенно и расслабленно, потирая ручки. Ну, Третий Бетховена можно играть очень напряженно. Он же просто впечатывает свои ноты в партитуру. Каденций тут хватает, Плетнев видит их драматичными, и взлетает к контрасту патетики и созерцания.



Михаил Плетнев

РНО играет прозрачно: нет никаких вопросов к его взаимоотношениям к солистом. Переклички корректны, tutti уместны, на pianissimo литавры более чем деликатны. Колоратура Плетнева более чем эффектна, со всеми этими арпеджио вокруг флейт и фагота.



Михаил Плетнев и дирижер Андрей Рубцов

В рондо торжествуют сонатные принципы, но взаимодействие фортепиано Плетнева и фагота с тритоном и триолями выглядит как скорее как романтические диалоги. С репризами тоже все хорошо, Плетнев просто аккуратно играет это как разрывающий душу акцент, почему бы и нет.

О том, насколько Михаил Плетнев гениален как пианист, он же скромно напомнил в Концерте №2 для фортепиано с оркестром Камилла Сен-Санса. Вообще-то он мог сыграть обычно. Но где «как обычно» и где «Михаил Плетнев»? Плетнев сыграл Сен-Санса так, что это надо запомнить. Он вообще не стал отсылать к Баху, как делают многие его исполнители. Он услышал в нем романтику, и сыграл невероятно нежную и романтическую историю со всеми этими стаккато и канонами. Скажем, Гилельс подразумевал тут куда больше страстной романтики, а Григорий Соколов играл больше экспрессивной четкости.

Версия Плетнева однозначно встанет в число апокрифов с его графичностью и одновременно беззаботностью в скерцо, и тарантелла в духе Фигаро звучит в финале у Плетнева как рождественская музыка со всеми этими колокольчиками. Пока духовые РНО выводили хоралы, к слову. Получилось иронично и игриво. Оба концерта Плетнев сыграл наизусть, без нот.



Михаил Плетнев «пора спать» и первые скрипки РНО

На бис Плетнев, хотя уже и показывал зрителям, что пора спать, - все же сыграл второй ноктюрн Шопена, вдумчиво и рельефно.



Шопен Плетнева

А в целом концерт Михаила Плетнева и РНО стал пока лучшим концертом фестиваля Башмета в Ярославле.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Наталья БОРОДИНА