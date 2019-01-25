Моцартовские новогодние дни в Москве

Поначалу прошла в театре «Геликон-Опера» у Дмитрия Бертмана в современном художественном оформлении опера «Волшебная флейта» в двух вариантах - для взрослых и для детей. Потолковали изрядно об этом театрально-музыкальном событии в прессе и переключились на предновогодние темы, тем более, что поводов было предостаточно.



«Волшебная флейта» в Геликон-опере. Алиса Гицба (Первая дама), Ольга Давыдова (Вторая дама), Мелания Заридзе (Третья дама), Давид Посулихин (Тамино), Максим Перебейнос (Папагено)

Чередой пошли фестивали. 28.12.2018 открылся фестиваль «Новый Год в Консерватории» Ильдара Бакеева. Это уже третий фестиваль, зарекомендовавший себя высоким качеством концертных программ, исполнителями высочайшего уровня, праздничной атмосферой. И опять Моцарт, только теперь это симфонический киноконцерт «Амадей». Действо, представленное на сцене БЗК, включало фильм «Амадей», обладатель 8-ми «Оскаров» Милоша Формана (полная версия), с участием живого хора под руководством Владимира Минина и живого оркестра под руководством Михаила Плетнёва. Дирижировал маэстро Нил Томпсон из Великобритании. Это было целостное действо, в котором главенствовал фильм. Музыкальные фрагменты были мастерски встроены в происходящее на экране, органично соединяясь с экранным действием, дополняя и усиливая его.



«Новый Год в Консерватории». «Амадей»

Вольно или невольно, но геликоновская «Волшебная флейта» соединилась с программой, представленной на сцене БЗК. Это и понятно, так как речь шла о конце жизни Моцарта.

В первые дни нового года Моцарт появился в программе традиционного «Крещенского фестиваля», проходящего в театре «Новая Опера». На этот раз программа фестиваля была представлена в пресс-центре «РИА Новости» на Зубовском бульваре. Директор театра «Новая Опера» Дмитрий Сибирцев, дирижёры и художественные руководители Феликс Коробов и Ян Латам-Кёниг рассказали о программе предстоящего фестиваля и её особенностях. Это уже шестой «Крещенский фестиваль» в театре «Новая Опера». Заявлена и главная тема фестиваля – «Главный дирижёр». Из истории музыки известны два случая создания театров для дирижёров: Байройт – для Рихарда Вагнера и «Новая Опера» - для Евгения Колобова.

19 января в день рождения маэстро Евгения Колобова со сцены основанного им театра «Новая Опера» прозвучали «Месса до минор» и «Реквием» Моцарта в исполнении солистов, хора и оркестра театра. Дирижировал маэстро Филиппо Арлиа, итальянский дирижёр, пианист и преподаватель, впервые выступающий в Москве, вписываясь в заявленную тему «Главный дирижёр».



«Месса до минор» и «Реквием» в «Новой Опере»

Исполнение духовных сочинений Моцарта разными составами солистов театра, а это были сопрано Анастасия Белукова, меццо-сопрано Виктория Яровая, тенор Ярослав Абаимов, бас Евгений Ставинский в «Мессе», сопрано Кристина Бикмаева, меццо-сопрано Полина Шамаева, тенор Георгий Фарадже и бас Евгений Ставинский в «Реквиеме», убедительно показало высокий уровень исполнительского искусства в театре «Новая Опера». А как прекрасно прозвучал знаменитый хор театра, исполнительская манера которого была заложена маэстро Евгением Колобовым и главным хормейстером театра Натальей Попович.

«Крещенский фестиваль» в театре «Новая Опера» в самом разгаре. Программа его завершится 3 февраля гала-концертом. Ещё будет возможность поговорить о музыке, солистах и главных дирижёрах...

Людмила КРАСНОВА