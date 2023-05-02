Опера «Лоэнгрин» вышла в Большом театре

Постановочная команда спектакля, за исключением режиссёра по пластике Максима Петрова и главного хормейстера, народного артиста России Валерия Борисова, состояла из приглашённых специалистов. Это Эван Роджистер - дирижёр-постановщик, Франсуа Жирар - режиссер-постановщик, Серж Ламот - консультант, Тим Йип - сценограф и художник по костюмам, Дэвид Финн - художник по свету. Питер Флаэрти - видеопроекция. Дирижировал спектаклем маэстро Антон Гришанин, заслуженный артист России.



Лоэнгрин – Сергей Скороходов

Исполнительский состав в этом спектакле был очень сильным. В основном, это именитые, уже заслуженные артисты России: Дмитрий Белосельский - Генрих Птицелов, германский король, Сергей Скороходов - Лоэнгрин, Андрей Валентий - королевский глашатай. Имела продолжение и замечательная традиция, существующая в Большом Театре - ввод в спектакль артистов Молодежной оперной программы, руководимой профессором Дмитрием Вдовиным. На этот раз в спектакле участвовали Роман Коллерт, Лилит Давтян и Анна Юркус, артисты Молодежной оперной программы Большого театра.

Да, огромная команда, только частично перечисленная здесь, и всем этим беспокойным хозяйством управляет Ирина Черномурова, заслуженный деятель искусств России, начальник отдела перспективного планирования, координатор проекта.



Эльза – Анна Нечаева. Ортруда – Хатуна Микаберидзе

А что же со смыслами этого действа, ради которых всё и затевалось? Носительницей, утверждающей главные смыслы в спектакле, делающей их рельефно осязаемыми, стала главная героиня, и это Эльза в исполнении сопрано Анны Шаповаловой. Удивительно, как-то в раз всё встало на свои места, стало понятно и объяснимо: почему такой голос, подчинивший себе всё оперное действо, сам облик героини, обладающей магической монументальностью, мимика и жесты, доходчивые и вызывающие доверие окружающих. Словом, героиня, посланная нам в наше время самим Рихардом Вагнером. Да, настал её час!

Сценическое пространство как бы разделилось между героями жизни обыкновенной, будь то и сам германский король или даже волшебный, загадочный Лоэнгрин, и жизни иной, полной загадок и чудесных свершений, миром Эльзы. Тогда понятны все смыслы, заложенные композитором в своё сочинение. Исполнительнице партии Эльзы сопрано Анне Шаповаловой удалось выстроить сценическую версию роли в гармоническом сочетании с замыслом композитора Рихарда Вагнера. Безусловно, это большой успех сопрано Анне Шаповаловой на сцене Большого театра!

Людмила КРАСНОВА