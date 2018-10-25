X Большой фестиваль РНО: Праздник музыки

За десять лет своего существования фестиваль стал неотъемлемой частью музыкальной жизни столицы. Москвичи любят его и с нетерпением ждут сентября, в течение которого он проходит. Для них большая радость встречи с выдающимися музыкантами и программами, всегда новыми и интересными.



РНО

На первые два концерта были приглашены скрипачи с мировыми именами. Начинала фестиваль музыка Сергея Прокофьева. Сначала прозвучали фрагменты из его таинственного, загадочного и прекрасного балета «Золушка», а затем немецкий скрипач Франк Петер Циммерман сыграл его Первый скрипичный концерт. Завершила вечер Девятая симфония Дмитрия Шостаковича. Во второй вечер царствовал отечественный и любимый всем музыкальным миром скрипач Вадим Репин с Первым концертом Бруха, а обрамляли его выступление «Прощание Вотана и заклинание огня» из оперы Р. Вагнера «Валькирия» и 15 симфония Шостаковича.



Фестиваль РНО

Известно, что Михаил Васильевич очень любит русскую оперу, и прежде всего Чайковского и Римского-Корсакова, и включает в программы своих фестивалей редко появляющиеся в российских театрах или совсем забытые оперы русских композиторов. Нынче дирижер обратился к повести Гоголя «Ночь перед Рождеством, по которой русские гении написали оперы: Петр Чайковский - «Черевички», а Николай Римский-Корсаков - «Ночь перед Рождеством». Вечер состоял из двух отделений. В первом исполнялись фрагменты из «Черевичек», во втором – из «Ночи перед Рождеством».

В 1832 году появился сборник Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», который очень заинтересовал композиторов. Александру Серову даже была заказана опера. Но он неожиданно скончался. Русское музыкальное общество объявило конкурс, предложив всем желающим готовое стихотворное либретто Якова Полонского. Чайковский с энтузиазмом взялся за оперу, назвав ее «Кузнец Вакула». В 1874 году представительное жюри признало сочинение Чайковского лучшим, и присудило ему первую премию. В 1876 году оперу поставили в Мариинском театре, публика тепло встретила оперу Чайковского, но она прошла за несколько сезонов всего 18 раз и была снята с репертуара. Композитор переработал ее, ввел арию Вакулы, песенку Школьного учителя и куплеты Светлейшего, что значительно обогатило жанровую палитру новой редакции оперы, которая получила название «Черевички». Премьера «Черевичек» состоялась в Большом театре в 1887 г., в Мариинском – в 1906 г.

Римский-Корсаков обратился к сюжету Гоголя уже после смерти Чайковского, скончавшегося в 1893 г. Он сам написал либретто. Если Чайковский создал лирико-комическую оперу, то Римского-Корсакова заинтересовала в повести Гоголя ее сказочная и фантастическая составляющая и возможность обратиться к языческим обрядам. В основу мелодического материала легли подлинные колядки, которые композитор тщательно изучал. Премьера «Ночи перед Рождеством» прошла в Мариинском театре в 1895 г.

К сожалению, гоголевские оперы Чайковского и Римского-Корсакова сегодня очень редкие гостьи на отечественной сцене. Последняя постановка оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» состоялась 26 декабря 1990 г. в Большом театре (дирижер Александр Лазарев, режиссер Александр Титель, художник Валерий Левенталь). «Черевичкам» Чайковского больше повезло. Режиссер Камерного музыкального театра им. Покровского Ольга Иванова поставила оперу сначала в Камерном театре, а потом и в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина. Не знаю, идут ли «Черевички» в Нижнем Новгороде, а московский спектакль до сих пор в репертуаре театра, его очень любят зрители, и он всегда собирает полный зал. В декабре этого года «Черевички» снова в афише, так что москвичи смогут насладиться этой оперой Чайковского.

Прекрасно, что Михаил Плетнев обратился к этим операм, и их фрагменты с любовью были исполнены РНО под его управлением и солистами Московских театров и Мариинки. Очаровательной Оксаной была Пелагея Куренная с красивым сопрано, любящая, но мучающая капризами своего кузнеца Вакулу. Вакула - Илья Селиванов, взятый в этом сезоне в Большой театр из Академии молодых певцов Мариинского театра, оказался зажатым актерски и вокально. Его тенор яркий, но скорей кричащий, чем поющий, не очень впечатлил. По-настоящему яркой и актерски, и вокально была солистка «Геликона» Ирина Рейнард – Солоха. Богатейший музыкальный материал партии был ей во всем подвластен, и она почти всегда была ведущей в дуэтах со своими ухажерами: Бесом – Ярославом Петряником, Чертом – Артемом Мелеховым, Чубом – Станиславом Швецом. Забавной выглядела пара Солохи и Дьяка в исполнении Ирины Рейнард и замечательного тенора «Геликона» Игоря Морозова, которому одинаково удаются и комические партии, и роли героев-любовников. Еще одной находкой вечера стал Станислав Швец, поющий и в Мариинском театре, и по всему миру. Он предстал перед зрителем и изысканным Светлейшим, и смешными Чубом и Пацюком.

Большое впечатление оставили чисто оркестровые фрагменты из оперы Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством»: Танцы («Игры и пляски звезд»), Шествие комет, Хоровод, Чардаш, Дождь падающих звезд, Бесовская колядка, «Поезд Овсеня и Коляды», сыгранные на подъеме и с точностью стиля Римского-Корсакова, вызвали бурные овации зрительного зала.

Любителей вокала привлек сольный концерт прославленной румынской певицы Анджелы Георгиу. Ее международная карьера началась в 1992 г. в Королевской опере Лондона. Зрители восторженно приняли ее Мими в опере Пучини «Богема». Затем последовали выступления в Метрополитен-Опера, Венской Опере, на Зальцбургском фестивале, в Театре «Колон» в Буэнос-Айресе, побывала она и в Москве на открытии Исторической сцены Большого театра после его реконструкции. Но чаще всего Анджела пела в спектаклях лондонского «Ковент-Гардена», а одной из ее любимых и лучших партий была Адриана Лекуврер в опере Чилеа. В 2017 году певица отметила 25-летие творческой деятельности, спев эту партию на своем 150-м спектакле на сцене Ковент-Гардена.

Этой же арией она открыла сольный концерт на Х Фестивале РНО, сразу задав высокую планку. Потом была ария Мадам Баттерфляй из оперы Пуччини, и новый шедевр – ария Валли из одноименной оперы А. Каталани. Москвичам хорошо знакома эта героиня благодаря легендарному дирижеру Евгению Владимировичу Колобову. На заре создания своего театра «Новая опера» Колобов подготовил концертный вариант оперы с Еленой Зеленской в главной партии. Когда появилось свое здание, был поставлен спектакль, который несколько лет украшал сценические подмостки. Сегодня уже давно нет Евгения Владимировича, исчез и спектакль. Спасибо Анджеле Георгиу, возродившей на московской сцене образ Валли, гордой, противоречивой и прекрасной девушки, жившей в снежных горах Тироли, пожертвовавшей жизнью во имя любви.

Певица включила в программу концерта арию Химены из оперы «Сид» Массне, Хабанеру Кармен, которая у нее совсем не получилась, и светлую радостную арию Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини. Очень жаль, что Георгиу не спела арию Русалки из одноименной оперы Дворжака. Это абсолютно ее репертуар, тем более Анджела во втором отделении была одета в роскошное платье цвета морской волны. Чутким партнером Георгиу был Российский Национальный оркестр под управлением канадского дирижера Чарльза Оливьери-Монро. Прозвучало много симпатичной оркестровой музыки: концертная увертюра «На юге» Элгара, интермеццо из оперы Пуччини «Сестра Анжелика», «Румынская рапсодия» Дж. Энеску, рапсодия «Испания» Шабрие. На «бис» была исполнена ария Элизы из мюзикла Лоу «Моя прекрасная леди».

В этом году весь музыкальный мир празднует 100-летие со дня рождения американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. В Москве обратились к его мюзиклу «Кандид», который сам Бернстайн назвал комической опереттой. Большой театр поставил спектакль, а Михаил Плетнев и РНО выбрали концертную версию 1993 года, которая и стала центром фестиваля.

К сюжету «Кандида» Бернстайн обратился в 1953 г. Драматург Лилиан Хеллман предложила ему повесть французского философа-просветителя Вольтера «Кандид, или Оптимизм», написанную в 1758 году. Очень уж едкая сатира его повести подходила к оценке политической обстановки США в 50-е годы прошлого столетия, позволяя обратить внимание общества на абсурдность происходящего в стране. К либретто приложили руку многие талантливые поэты, драматурги, в том числе сам Бернстайн и Лилиан Хеллман. Если Хеллман интересовала прежде всего политическая обстановка в США, то у Бернстайна были другие задачи. Он хотел в этом сочинении признаться в любви к музыкальному театру Старого света и отдать дань уважения европейским музыкальным традициям, прежде всего он имел в виду традиции европейской комической оперы—творчеству Оффенбаха, Беллини, Равеля, Прокофьева. Тогда он и назвал своего «Кандида» комической опереттой.

Премьера «Кандида» состоялась на Бродвее в театре Мартина Бека 1 декабря 1956 г. и получила колючие оценки прессы. Постановка в Лондоне в 1959 тоже успеха не имела, и так продолжалось до 1982 года, когда было сделано много музыкальных и текстовых редакций. В 1982 году дирижер Джон Мосери вернулся к первоисточникам и создал еще одну версию «Кандида», в которую вошел почти весь музыкальный материал Бернстайна, а сам он выступил в качестве консультанта. Премьера спектакля, на постановку которого был приглашен режиссер Гарольд Принс, состоялась в Сити-опере в Нью-Йорке 13 октября 1982 г. Эта редакция, известная как оперная, пришлась по вкусу оперным театрам. В мае 1988 г. «Кандид» был поставлен в Шотландской опере в Глазго. Бернстайн за год до своей смерти, наступившей в 1990 г., записал «Кандида» для лейбла Deutsche Grammophon в том виде, который в полной мере отражал авторский замысел.

Действие «Кандида» начинается в Вестфалии XVIII века. В замке барона Тундер-тен-Тронка живут дочь барона, прекрасная Кунигунда, ее брат Максимилиан, молоденькая служанка Пакета и незаконнорожденный племянник барона Кандид, чистый и наивный юноша. Все они счастливы, ведь их наставник – философ Панглос- просит выучить их раз и навсегда: все к лучшему в этом наилучшем из миров. В парке Кунигунда застает Панглоса и Пакету за некими «физическими» опытами. Она делится новыми знаниями с Кандидом. Молодые люди выясняют, что любят друг друга и мечтают о браке. Идиллию нарушает Максимилиан. Он рассказывает обо всем барону, который прогоняет Кандида из замка. Вот тогда и начинаются его странствия по миру. Мирная же Вестфалия становится ареной сражений, где борются болгары и авары. Барон и его семейство молятся в замке, но это не спасает их от жестокой смерти. Кандид не найдя трупа своей Кунигунды, снова странствует по миру. В пути ему попадается Панглос. Теперь он нищий, но не утерявший оптимизма. В Париже Кандид встречает Кунигунду со Старухой, ее компаньонкой и сутенершей. Путешествуя все вместе, они попадают в горячие точки: становятся свидетелями взятия русскими Азова, Лиссабонского землетрясения и даже попадают в сказочную страну Эльдорадо. В финале все оказываются в Венеции. Кандид много дней проводит в молчании, обдумывая все происходившее с ними за последние годы странствий. Наконец, он произносит речь. Они не те, что были прежде, и не те, кем хотели стать. Невозможно любить так, как они любили раньше. Теперь они любят друг друга такими, какими они есть сегодня. Кандид делает предложение Кунигунде стать его женой, а товарищам, с которыми бродил по свету, предлагает свой рецепт счастья – забыть о суете жизни и заняться делом – возделывать свой собственный сад.



«Кандид» РНО

Для этого непростого произведения Бернстайна был приглашен американский дирижер Джозеф Р. Олефирович, который зажигал всех исполнителей и зал своей харизмой и энтузиазмом, вскрывая самые разные пласты музыки Бернстайна. Музыка в основном была не знакома российским слушателям. Знали, и далеко не все, два фрагмента. Иногда в наших концертах исполнялась очень красивая увертюра, а на вокальных конкурсах нередко звучала ария Кунигунды. Как всегда был хорош Хор Академии хорового искусства им. В. Попова под руководством Алексея Петрова, безупречно владеющий самыми разными музыкальными стилями, на этот раз американца Бернстайна. Главные партии исполнили, конечно же, зарубежные певцы. Все они успешны не только в современной музыке, мюзиклах и классических опереттах, но и в классической опере, активно поют Генделя, не только его оперы, но и оратории, Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Бизе. Хорошо помогал зрителям не заблудиться в бесконечных скитаниях героев Бернстайна актер театра им. Евг. Вахтангова и телеведущий Александр Олешко, отлично справившийся с ролью рассказчика.

Тенору Стивену Шонди из Великобритании очень подошла труднейшая роль Кандида. Безупречно чисто звучал его голос во всех сложных местах сочинения Бернстайна. Легкий, подвижный актер и чуткий певец Стивен Шонди всегда был в центре внимания, никогда не затмевая других персонажей, находясь с ними в гармонии. Датский баритон Мортен Франк Ларсен интересно сделал свою роль философа Панглоса. Его персонаж так уверенно и с таким оптимизмом произносил свою знаменитую фразу «все к лучшему в этом наилучшем из миров», что у всех товарищей по несчастью появлялись силы пережить очередную неприятность. Покорили же весь зал две американские певицы: сопрано Дженнифер О Лафлин – Кунигунда и меццо-сопрано Ким Крисвелл – Старуха. Обе обладают красивыми богатыми голосами, артистическим обаянием и пластикой, необходимой для исполнения оперетт и мюзиклов. Певицы и актрисы завораживали слушателей своими ариями и особенно дуэтом Кунигунды и Старухи, спетым проникновенно и чувственно, что не могло не вызвать бурные аплодисменты.

В этом году юбилейный Большой фестиваль РНО под руководством Михаила Плетнева удался как никогда, и доставил удовольствие слушателям с самыми разными запросами и интересами.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: РНО