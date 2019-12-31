Брин Терфель как универсальный певец

Концерт шел в сопровождении Академического оркестра Московской филармонии (худрук и главный дирижер Юрий Симонов). Вел вечер дирижер Валентин Урюпин.

Брин Терфель родился в 1965 в Уэльсе. С отличием окончил Высшую школу музыки и театра в Гилдхолл в Лондоне. В 1989 получил премию Song Prize на Международном конкурсе оперных певцов Би-би-си «Певец мира» в Кардиффе. Спустя год дебютировал на профессиональной сцене, выступив в партии Гульельмо в опере Моцарта «Так поступают все женщины» в Валлийской Национальной опере. В 1991 увеличил число моцартовских героев, исполнив главную партию в «Свадьбе Фигаро» в Английской Национальной опере и Оратора в «Волшебной флейте» Королевском театре де ля Монне в Брюсселе. Карьера молодого певца стремительно развивалась, охватывая ведущие музыкальные театры Европы и Америки, постигая разные жанры и стили музыкального театра. Брин Терфель оказался музыкальным певцом с отличной вокальной школой и богатейшей актерской харизмой. Это позволяет ему петь в сложнейших операх Вагнера и Доницетти, Верди и Пуччини, Гуно и Бойто, Стравинского и Рихарда Штрауса, всех злодеев в «Сказках Гофмана» Оффенбаха, классических опереттах и современных мюзиклах. В его репертуаре есть и партия Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского. Все разнообразие музыкального театра прошлого и настоящего он с блеском продемонстрировал в Москве, построив программу на резких контрастах, включив и мало известные у нас отрывки из опер, оперетт и мюзиклов.



Брин Терфель

Вечер начала Увертюра к опере Верди «Стиффелио». За ней последовала Ария Мефистофеля со свистом из одноименной оперы А. Бойто. Надо было слышать с каким хулиганским задором он свистел. Но нигде не нарушал вкус и стиль, просто искусно представлял разбушевавшуюся дьявольскую стихию: «Я всемогущий дух, и мой мятеж нарушает покой Творца!»

За ней шла иная ипостась бесовщины – Куплеты Мефистофеля из оперы француза Шарля Гуно «Фауст»: «Люди гибнут за металл!». От его саркастической издевки и злой усмешки мороз шел по коже. Естественным продолжением концерта была Увертюра Оффенбаха «Орфей в аду». В таком музыкальном соседстве спетый затем Брином Терфелем Монолог Яго из оперы Верди «Отелло» становился кредо его героя: «Я верю в Творца жестокого!» Два заключительных номера первого отделения: Баллада о Мэкки-Ноже из «Трехгрошовой оперы» Курта Вайля и Бертольда Брехта «У акулы – зубы клинья» и Куплеты Спортинг Лайфа из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс» разогнали мрачную атмосферу начала, хотя и исполненного блестяще. Но уж слишком много негатива собралось подряд. В финале же появились задор, юмор, даже намеки на легкую лиричность, где артист проявил изящество в пластике, что сразу же вызвало положительную реакцию публики.



Брин Терфель

Очень разнообразным было второе отделение, которое началось с музыки Моцарта, оказавшейся близкой индивидуальности певца. После Увертюры к опере «Так поступают все женщины», сыгранной оркестром, Брин Терфель успешно спел арию Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…» и разыграл проводы в армию юного Керубино, влюбленного во всех прелестных женщин. Зал дружно приветствовал легкую и изящную игру на фоне очаровательной музыки австрийского гения, и сам был готов в нее окунуться. Прозвучал еще один моцартовский опус – Ария для баса с оркестром «Я оставляю тебя, дорогая, прощай»!»

Затем наступил черед русской музыки. Мусоргский. Оркестр выразительно-сказочно представил Интродукцию к опере «Сорочинская ярмарка». И снова контраст – сцена смерти Царя Бориса. Первые слова «Прощай, мой сын, умираю» потрясли чистейшим русским языком и абсолютной русской интонацией, хотя Терфель не знает русского языка. Точным пониманием русской истории и характера Бориса Годунова, его глубоким раскаянием. Зрители, погруженные в трагедию героя, как завороженные следили за «умиранием» царя, и только спустя пару минут после окончания сцены, раздались восторженные аплодисменты – публика приняла Бориса Годунова Брина Терфеля.



Брин Терфель

Завершился вечер английского певца фрагментами из зарубежных мюзиклов. Сначала состоялось знакомство с мюзиклом Р. Роджерса и О. Хаммерстайна «Юг Тихого океана». Сначала прозвучала Увертюра, а затем очень красивая Песня Эмиля «Один из волшебных вечеров», которую Терфель спел с особой теплотой и проникновением. Завершением вечера стала Песня Тевье–молочника «Если б был я богачом» из мюзикла Д. Бока и и Ш. Харника «Скрипач на крыше».

Вечер доставил огромное удовольствие своей насыщенностью и разнообразием, а главное – огромным талантом певца и актера английского бас-баритона Брина Терфеля.

Елизавета ДЮКИНА