Третий международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой прошел в Москве

Начался он с концерта в Большом зале консерватории. Оперное искусство Азербайджана представили тенор Азер Зада и дирижер Ялчин Адигезалов.

Азер Зада окончил Бакинскую консерваторию, стажировался в Италии, в том числе в Академии молодых певцов Миланского театра «Ла Скала», лауреат нескольких авторитетных вокальных конкурсов, самый важных из них Конкурс им. Дж. Верди в Буссето, на котором певец завоевал Первую премию. Ялчин Адигезалов - известный азербайджанский дирижер и педагог. С 2000г. он работает в Азербайджанском т еатре оперы и балета. Маэстро - профессор Азербайджанской музыкальной академии им. У. Гаджибекова.

В сопровождении Российского Национального оркестра в первом отделении были исполнены арии и фрагменты из опер Д. Верди, Д. Пуччини, Ж. Массне, П. Масканьи, Ж. Бизе, во втором гости познакомили с творчеством азербайджанских классиков У. Гаджибекова и Ф. Амирова, добавив арии из опер Чайковского и Пуччини.

Следующий вечер фестиваля «Оперные голоса Беларуси» был весьма любопытным. На нем выступили ведущая сопрано Большого театра Республики Беларусь Анастасия Москвина и уроженец Беларуси тенор Владимир Дмитрук. Карьеру певец начинал в Минске, затем стажировался в молодежных программах театра Лос-Анджелеса и Венской Государственной оперы. Ныне он солист Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, успешно осваивающий теноровый репертуар театра. В Москве и Минске работает и дирижер Вячеслав Чернухо-Волич, который управлял РНО. Репертуар в первом отделении был абсолютно незнакомый москвичам – сочинения словацких композиторов Фантастическая увертюра «Байка» и думка Йонтека из оперы «Галька» Станислава Монюшко, три фрагмента из оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха»: сцена охоты, ария Надежды Яновской и Вальс. Арии Ирины и Романа из оперы Дмитрия Смольского «Седая легенда». Еще было Адажио из балета белорусского композитора Евгения Глебова «Маленький принц». Завершилось чудо-отделение дивным по красоте и выразительности лирическим дуэтом «Зорка Венера» Семена Рак-Михайловского на сл. М. Богдановича.

Второе отделение явилось привычным набором из опер Россини, Доницетти, Пуччини, Чилеа и Верди. Естественный финал – «Застольная» из «Травиаты». Концерт получился необычным, познавательным. Весь вечер радовала Анастасия Москвина: роскошное сопрано, высочайший профессионализм и одухотворенность. У Владимира Дмитрука лучше оказалась зарубежная классика, то, что сделано в театре: романс Неморино из «Любовного напитка» и особенно сложная ария Макдуфа из четвертого действия оперы Верди «Макбет». На высоте был Российский Национальный оркестр п\у Вячеслава Чернуха-Волича.

Наконец-то появилась и сама Динара Алиева, а вместе с ней и замечательный коллектив Большой хор «Мастера хорового пения», которым руководит прославленный маэстро Лев Конторович. По-прежнему вел концерт Российский Национальный оркестр, уже во главе с итальянцем Пьером Джорджио Моранди. Они подготовили программу «Хоровые шедевры итальянской оперы». В первом отделении звучали только хоры и арии из опер Верди «Эрнани», «Сила судьбы», «Трубадур», «Аттила». Конечно же, не обошлось и без шедевра на все времена – Хора пленных иудеев «Лети, мысль на золотых крыльях» из оперы «Набукко», который любят и исполнители, и слушатели. Над всем этим хоровым разнообразием лился яркий и захватывающий голос трагических героинь Динары Алиевой - Эльвиры из «Эрнани» и Леоноры из «Силы судьбы» и «Трубадура».

В программу второго отделения вошли сцена Манон и ария Чио-Чио-сан из опер Пуччини «Манон Леско» и «Мадам Баттерфляй» в исполнении Динары Алиевой, раскрывшие драматический дар певицы. «Мастера хорового пения» продемонстрировали разные грани своего таланта, выбрав редко звучащие в концертах фрагменты из опер: хор шотландцев из «Макбета» Верди, удивительной красоты и проникновенности хор без слов из II действия «Мадам Баттерфляй» Пуччини, хоры цыганок испанских матадоров из «Травиаты» Верди. Прозвучали Интермеццо из «Сельской чести» П. Масканьи и Хор колоколов из оперы Р. Леонкавалло «Паяцы». Завершился этот огромный вечер триумфальным финалом из II действия «Аиды» Верди «Слава Египту, слава Изиде!» Слушателям, устроившем овацию, «бис» подарила Динара Алиева, спев светлую и радостную арию Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки».

Проведя три вечера в Большом зале Московской консерватории, устроители фестиваля Динары Алиевой Opera Art переместились в Концертный зал им. П. Чайковского, где прошли концертные исполнения опер.

«Мадам Баттерфляй» Пуччини. Ее хорошо знают и любят москвичи. На сцене снова Российский Национальный оркестр и Большой хор «Мастера хорового пения», а дирижер из Греции Милтос Логиадис. В главных партиях заняты Динара Алиева - Чио-Чио-сан, Сузуки, ее служанка – Анна Кикнадзе (Мариинский театр), Пинкертон – Азер Зада, Шарплес, консул США в Нагасаки - Владислав Сулимский (Мариинский театр).

Сначала опера шла вяло и как-то неуверенно, не всех певцов, особенно исполнителей небольших партий, было хорошо слышно. Явно не хватило репетиций. Но постепенно начали чувствовать друг друга дирижер, за ним оркестр, хор и певцы, появилась музыкальная драматургия, характеры героев наполнялись жизнью, оттенками чувств и настроений, установился необходимый баланс звучания, и опера превратилась в спектакль, который увлек всех: и исполнителей, и слушателей. Лидером же здесь была, без сомнения, Динара Алиева – мадам Баттерфляй. Как она провела вторую часть оперы! Сколько было в этой «японской бабочке» верности и любви к легкомысленному и бездумному супругу американцу Пинкертону, любви к маленькому сыну, которого она отдает в американскую семью и ради которого лишает себя жизни. С каким достоинством поет Алиева свою последнюю арию, прощаясь с жизнью, сыном и несостоявшейся любовью.

Под стать ей была и Анна Кикнадзе-Сузуки. Справившись с волнением, певица создала многогранный образ верной и любящей служанки. Сострадая Чио-Чио-сан, она с достоинством проводит переговоры с американской женой Пинкертона о передаче ей сына Баттерфляй. Органичными и убедительными партиях Шарплеса, консула США, и Пинкертона были Владислав Сулимский и Азер Зада. Взволнованные зрители долго аплодировали всем исполнителям.

«Русалка» А. Дворжака - недавняя премьера Большого театра. Алиева решила ее повторить на своем фестивале, только в концертном варианте, и пригласила солистов театра Дениса Макарова и Елену Манистину на партии Водяного и Ежи-бабы. (В разных редакциям этот персонаж называют по-разному. В общем, это колдунья). Сама же стала Русалкой, а Принцем - словацкий тенор Питер Бергер. В концертном исполнении «Русалки» участвовали оркестр театра «Новая опера» с дирижером Александром Соловьевым и «Мастера хорового пения».



Участники «Русалки»

Дворжака очень интересовали сказки и легенды о русалках, водяных нимфах, и их взаимоотношениях с человеческим миром. Драматург Ярослав Квапил создал для композитора сюжет, рассказывающий о любви и смерти Русалки и Принца. Менее чем за год Дворжак написал свою «Русалку», и несмотря трагические события, дал ей подзаголовок «лирическая сказка» В опере много красивой музыки и жизнеутверждения.

Главным героем этого концертного исполнения оперы Дворжака стал Водяной в исполнении Дениса Макарова, соединившего в характере своего персонажа привычки озерного жителя и отеческую заботу и сострадание к дочери Русалке, полюбившей Принца, желающей стать человеком и всегда быть с возлюбленным. Какие говорящие глаза у певца и сколько подтекстов в его голосе, когда он повторяет одну и ту же фразу «Бедная Русалка. Горе, горе..». За ней - желание помочь дочери, облегчить ее страдания. Но, увы, это не в силах несчастного отца. Многоплановый образ водной законодательницы, колдуньи Ежи-бабы создала Елена Манистина: убежденность в своей правоте и безжалостность. Обаятельным получился у Питера Бергера Принц, хотя тенор у него скорее кричащий, чем поющий. К сожалению, Динаре Алиевой не хватило обаяния для партии Русалки. Много прекрасной музыки написал Дворжак для героини. Пока она слышится скорей иллюстративной, чем одухотворенной. Во второй половине разыгрался оркестр «Новой оперы». Тоже, очевидно, недостаточно репетировал. Но несмотря на ряд недочетов, все исполнители ближе к финалу увлекли публику настоящей волной красоты и выразительности. Она расходилась в надежде на окончание фестиваля концертным исполнением оперы Верди «Эрнани». Но не случилось - произошла отмена. А жаль… Давно эта опера не звучала в Москве.

Елизавета ДЮКИНА