Третий международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой прошел в Москве

В программе: ария Адрианы из оперы «Адриана Лекуврер» Ф.Чилеа, ария Манон «Adieu» и Гавот из оперы «Манон» Ж. Массне, ария Луизы «Depius le jour» из оперы «Луиза» Г. Шарпантье, песенка Ганны «Vilija» из оперетты «Веселая вдова» Ф. Легара, ария Джудитты «Meine Lippen» из оперетты «Джудитта» Ф.Легара, песенка Ганны «Vilija» из оперетты «Веселая вдова», сарсуэла - F.M. Torroba «Petenera» («La Marchenera»), сарсуэла - P. Luna «De Espana Vengo» («El Nino Judio»), «I know why and so do you» Г.