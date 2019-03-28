«Псковитянка» в Москве и во Франции

В опере же Иван Грозный милует Псков в память о своей возлюбленной, родившей ему дочь-псковитянку Ольгу Токмакову, которая гибнет от шальной пули во время разборок с псковской вольницей.

Римский-Корсаков много работал над оперой, постигая все премудрости создания большого оперного полотна. В результате было сделано три редакции. В истории осталась третья редакция. Премьера «Псковитянки» в Большом театре состоялась 10 октября 1901 г. В ней одну из самых своих выдающихся ролей царя Ивана Грозного сыграл Федор Шаляпин, она оставалась за ним вплоть 1912 г. В советские времена исполнителями Ивана Грозного были замечательные басы Александр Пирогов, Марк Рейзен, Александр Огнивцев, Иван Петров. Последняя постановка «Псковитянки» состоялась в 1999 г. Идея воскресения оперы принадлежала Евгению Федоровичу Светланову. Спектакль прошел всего 13 раз, и с ноября 2000 г. замечательная опера Римского-Корсакова надолго выпала из репертуара Большого театра. Да и в других российских городах она давно не идет, в том числе и в Мариинском театре.

К счастью, ею заинтересовался нынешний музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев. Для начала он решил сделать концертное исполнение оперы. 13 и 15 октября 2017 г. состоялись ее два концертных исполнения, которые оказались не очень удачными. Очевидно, просто не хватило репетиций. Замедленные темпы превратили первый вечер в репетицию, в которой маэстро просто выстраивал в действенную линию сложной оперы Римского-Корсакова с несколькими народными сценами. Солисты в основном пели хорошо, некоторые из них отлично знали оперу, так как участвовали в постановке Евгения Светланова. Удачно выступил польский бас Рафаль Шивек в роли Ивана Грозного, явив чистый русский язык без малейшего акцента и полное понимание русской оперы. Второй вечер прошел значительно интересней. К тому же появились молодые певцы Сергей Радченко и Мария Лобанова, выпускники молодежной оперной программы. Особенно хороша была Мария Лобанова, которой идеально подошла партии Ольги и по голосу, красивому насыщенному драматическому сопрано, и актерскому темпераменту.

В этом году Туган Сохиев снова обратился к «Псковитянке». Прошло еще одно ее концертное исполнение. Просто дирижер решил показать оперу во Франции. Был собран абсолютно новый состав исполнителей. На роль Ивана Грозного пригласили солиста Мариинского театра Станислава Трофимова, который не раз успешно выступал в спектаклях Большого театра. Удачным был ввод Дениса Макарова, перешедшего в Большой театр из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, на роль Токмакова, царского наместника во Пскове. Был сделан еще один успешный ввод молодого солиста Большого театра Ильи Селиванова на роль Михаила Тучи, возглавившего вольницу Пскова против Ивана Грозного. У певца яркий драматический тенор, необходимый для этой роли, да и темперамента Селиванову не занимать, своего достаточно, чтобы создать образ отчаянного посадничьего сына. Жаль, что не включили в состав исполнителей Марию Лобанову, уже доказавшую, что Ольга стопроцентно ее роль. Партию Ольги спела солистка Большого Динара Алиева, обладательница красивого сопрано. Но ее голос какой-то «равнодушный», не раскрывающий сложный душевный мир юной псковитянки, пытающей узнать, кто же ее родители. К тому же у нее взаимная любовь с Тучей, а ее хотят выдать за старого, но богатого боярина Матуту. Поэтому в дуэтных сценах с любимым Михаилом Тучей и с царем ее партнерам Селиванову и Трофимову приходилось играть за двоих, иначе было бы весьма тоскливо. Вообще русская опера не стихия Алиевой. Ей прекрасно удаются героини опер Пуччини и Верди.

На этот раз «Псковитянка» прозвучала в темпах и ритмах композитора, правда, иногда чересчур громко звучал оркестр, заглушая певцов, Очень хорош был финал -- смиренный хор оплакивал гибель псковитянки Ольги (хормейстер Валерий Борисов).

Далее оперу Римского-Корсакова «Псковитянка» ждало турне по Франции, где с ней впервые встретилась современная французская публика. Сначала она участвовала в завершении проекта в Тулузе «Французско-русские сезоны», который создал в Тулузе Туган Сохиев, возглавляющий Национальный оркестр Капитолия Тулузы. Затем опера Римского-Корсакова была представлена Сохиевым в Парижской филармонии. Состав певцом был тот же, исключая Селиванов, которого заменил в парии Тучи Олег Долгов. Турне оркестра, хора и солистов Большого театра завершил вечер «Русская весна». Звучала только русская музыка: Кантата «Весна», где солировал приглашенный солист Большого театра баритон Василий Ладюк, Вторая симфония Сергея Рахманинова и «Половецкие пляски Александра Бородина.

Незнакомую всем «Псковитянку» Римского-Корсакова приняли восторженно и в Тулузе, и в Париже. Об этом говорили их переполненные большие концертные залы, и бурные аплодисменты французской публики.

Елизавета Дюкина