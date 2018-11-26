Впервые в России прозвучала опера Верди «Иерусалим»

«Иерусалим» относится к ранним сочинениям композитора. Это его четвертая опера. Она следует за «Набукко», принесшей Верди огромный успех и закончившей период его жесточайшей депрессии, которая была вызвана смертью его любимой жены и двух детей. Необычна судьба оперы «Иерусалим», познавшей два варианта. Сначала был итальянский. После успешного «Набукко» на сцене театра Ла Скала его импресарио Б. Мерелли заказывает Верди новую оперу, которая получает название «Ломбардцы в Первом крестовом походе». Автор либретто - снова Темистокле Солера, а сюжет близок к сюжету «Освобожденного Иерусалима», поэмы великого итальянского поэта XVI в. Торквато Тассо.

Это было поэтическое повествование о столкновении Европы с Азией, христианства с исламом. В 1095 году Папа Римский Урбан II во французском городе Клермоне призывает христиан освободить Гроб Господень от рук неверных мусульман. На следующий год в Константинополе собирается около трехсот тысяч крестоносцев родом из Франции и Италии. 7 июня 1099 года крестоносцы доходят до Иерусалима, который был окончательно взят 15 июля.

Премьера «Ломбардцев» состоялась 11 февраля 1843 г., и имела не меньший успех , чем «Набукко» год назад. Слава Верди как первого композитора Италии упрочилась. Поступило предложение написать оперу от Парижской Гранд Опера, самого влиятельного оперного дома того времени. Верди несколько лет отказывался, но потом решился. Он задумал переделать своих «Ломбардцев», приспособив новое сочинение к возможностям и требованиям большой французской оперы. Он многое меняет в оркестровке, добавляет балетную музыку. Для создания французского либретто приглашает двух французских авторов Альфонса Руайе и Густава Ваэзу. В либретто были внесены изменения. Появились новые места действия, частично сюжетные ходы, имена действующих лиц, были убраны некоторые персонажи. Впервые «Иерусалим» Верди был показан в Королевской академии музыки в Париже 6 ноября 1847 г. Спустя несколько лет французское либретто снова перевели на итальянский язык. Оперу поставили на сцене миланского театра Ла Скала 26 декабря 1860 г.

Редко, но случаются и такие факты в истории оперного искусства - несомненный шедевр Верди появляется в России только через 170 после своего создания, благодаря активной деятельности Центра оперного пения Галины Вишневской под руководством Ольги Ростропович. В Европе же «Иерусалим» ставится регулярно. Популярен он и в Израиле.

Действие оперы происходит во дворце графа Тулузского. Граф перед походом крестоносцев объявляет о примирении двух семей и дает согласие на брак своей дочери Елены с виконтом Гастоном Беарном. Они любят друг друга. Брат графа Руджеро давно и безнадежно влюблен в племянницу и из-за ревности решает убить Гастона, наняв убийцу. Но в знак примирения граф и Гастон меняются плащами, в результате наемный солдат тяжело ранит графа, не разобравшись, кто есть кто. Руджеро удается доказать, что это Гастон нанял убийцу. Папский легат отправляет юношу в изгнание, хотя он должен был возглавлять французских крестоносцев. На все заверения Гастона, что он не виноват, не обратили ни малейшего внимания.

Далее действие происходит в Палестине в окрестностях города Рамлы. Здесь Руджеро, съедаемый муками совести, становится отшельником. Сюда же в поисках Гастона приезжают Елена и ее компаньонка Изаура. Оруженосец Гастона Раймонд сообщает им, что тот жив, но в плену. Ему удается бежать, и он встречается с Еленой. Сюда же прибывает отряд крестоносцев, которые устраивают гражданскую казнь Гастона, не веря словам юноши о его невиновности. Пока же идет битва с мусульманами за город, в которой побеждают крестоносцы. Они появляются радостные и возбужденные, пытаясь узнать, кто же тот благородный воин, что водрузил знамя с крестом над захваченным городом. Это был отважный Гастон, которого не сразу узнали под забралом. Приносят умирающего отшельника. Он открывает свое имя, рассказав правду о трагическом нападении на своего брата графа Тулузского. Вот так счастливо заканчивается история о Первом крестовом походе ломбардцев.

Для первого представления оперы Верди «Иерусалим» в России были приглашены: Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского (художественный руководитель и главный дирижер Владимир Федосеев), Государственная хоровая капелла России им. А. А. Юрлова (худрук и гл. дирижер Геннадий Дмитряк), дирижер Даниэль Орен (Израиль), режиссер Вячеслав Стародубцев, художник по видеоооформлению Вадим Дуленко. Певцы на главные партии: Гастон - Марк Лао (тенор, Бельгия), Граф Тулузский - Пабло Гальвес Эрнандес (баритон, Испания), Руджеро, брат графа – Микеле Пертузи (бас, Италия), Елена, дочь графа – Даниэла Скиллачи (сопрано, Италия). В небольших партиях были заняты молодые московские певцы.

Опера «Иерусалим» знаменовала собой переломный момент в творчестве композитора. Мы услышали современное для того времени, да и сегодняшнего дня сочинение с ярким драматическим сюжетом, четкой исторической привязкой, с мощной лирической любовной линией, да еще в красочной оркестровке. Она действительно открывает линию подлинных шедевров Верди.

Но нам достался слишком эмоциональный и громкий дирижер, израильский маэстро Даниэль Орен. Я его не первый раз слышу, и каждый раз одно и то же. Он настолько увлекается звучностью, темпом, что теряет чувство реальности. Мечется перед тобой огромный человек, ожесточенно машет руками, из-под которых выливаются огромные массы звука. Часто о балансе звучания оркестра, хора и певцов говорить не приходится. К счастью, бывают и спокойные моменты. Лирическую линию маэстро проводит отлично. Вот тогда мы слышим прекрасные арии, дуэты, наполненные красотой, выразительностью и духовностью. Какое разнообразие хоровой музыки в опере: хоры рыцарей, пилигримов, монахов, солдат, народа… Капелла им. А. Юрлова не справилась со своей задачей. Все у нее звучало одинаково громко и невыразительно.

Солисты тоже были разные. Самым интересным из них справедливо оказался итальянский бас Микеле Пертузи, создавший многогранный образ брата графа Тулузского Руджеро. Богатый голос с массой оттенков и актерской харизмой помог певцу раскрыть душу сначала жестокого злодея, мечтающего только об одном – получить в жены племянницу Елену, идущего на обман и преступление. Затем раскаивавшегося грешника и в результате нашедшего в себе силы рассказать о своей виновности и на пороге смерти получить прощение брата, снять позор с виконта Гастона и помочь ему обрести счастье с любимой Еленой.

В партии Елены выступила итальянка Даниэла Скаллачи. Ее сопрано некрасивого тембра, резкое по звуку, особенно в верхнем регистре, не способствовало созданию обаятельного женского образа, как это обычно бывает у Верди: Виолетта, Аида, Леонора, Джильда… Не явила певица ни красивого пластичного piano, ни филировки…

Зато сколько обаяния и кантилены было у партнера Скиллачи тенора Марка Лао. Яркий верхний регистр, звучащий свободно и чарующий красивым звуком. Иногда ему даже удавалось сглаживать резкость сопрано, и тогда получались гармоничные дуэты Елены и Гастона. Хорошо вокально и актерски провел партию графа Тулузского испанский баритон Пабло Гальвес Эрнандес. Очень достойно выступили московские певцы: Ирина Морева – Изаура, Максим Сажин – Раймонд, Дмитрий Скориков –Адемар де Монтейль, Даниил Чесноков- Герольд, Владислав Попов – эмир Рамлы.

Несмотря на все недостатки, рождение оперы Верди «Иерусалим в России состоялось.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Александр Гайдук