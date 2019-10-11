Гала-концерт «Опералии» и конкурса Образцовой: новые голоса

Великий режиссер и сценограф Франко Дзеффирелли навсегда запечатлел дуэт Сантуцци и Туридду в исполнении Елены Образцовой и Пласидо Доминго в фильме-опере «Сельская честь» по опере Масканьи. Были у них и другие общие интересы. В частности, помогать становлению начинающих певцов. Создавая в 1993 году свою «Опералию», Доминго писал: «Мне хотелось создать не просто вокальный конкурс, но организацию, которая дала бы молодым певцам возможность сделать первый серьезный шаг к выдающейся карьере». В этом плане он достиг огромных результатов. Его конкурс путешествует по всему миру. Побывал он в 2011 году и в Москве. В 1999 свой Международный конкурс молодых оперных певцов в любимом Петербурге основала Елена Васильевна. Теперь ее дело успешно продолжают две творческие организации: в Петербурге Культурный центр Елены Образцовой п/р Ирины Черновой, и в Москве Благотворительный Фонд Елены Образцовой п/р Натальи Игнатенко.

В этом году отмечается 20-летие конкурса Елены Образцовой, и Благотворительный Фонд организовал гала-концерт лауреатов Международных конкурсов молодых оперных певцов Елены Образцовой и «Опералии» Пласидо Доминго, который прошел в Большом зале Московской консерватории и был посвящен 80-летию со дня рождения Елены Васильевны.



Виталий Билый

Открыло вечер Вступление к опере М. Мусоргского «Хованщина» «Рассвет на Москве-реке», исполненное Большим симфоническим оркестром им. П. Чайковского (худрук и гл. дирижер В. Федосеев) п/у дирижера Дениса Лотоева с глубоким подтекстом - пожеланиями молодым певцам счастливой творческой карьеры. Радостно было услышать замечательного баритона Виталия Билого. Некогда солист «Новой оперы», он давно не появлялся в российской столице. Виталий - лауреат солидных международных конкурсов: молодых оперных певцов Елены Образцовой (Гран-при, Петербург, 2003), «Опералии» Пласидо Доминго (IV премия, 2004), им. Франсиско Виньяса (III премия, Барселона, 2005). С 2007 – приглашенный солист театра Метрополитен-опера, выступает в театрах Италии «Ла Скала», Ла Феничев Венеции, Сан-Карло в Неаполе, Кальяри, Театре им. Дж. Верди в Падуе, Муниципальном театре Сантьяго-де-Чили, Баварской Опере и Дрезденской Земпер-опере. В планах певца спектакли в Визбадене, Риме, Севильи, Париже, Тулузе, Лос-Анджелесе.

В первом отделении Виталий исполнил арию Дон Карлоса из оперы Верди «Эрнани», во втором – два дуэта: Леоноры и Графа Ди Луна из «Трубадура», Джильды и Риголетто из «Риголетто» Верди. Особенно хорош Виталий был в дуэтах, где раскрылись его яркий выразительный баритон и активная актерская харизма. Его партнершей была тоже яркая певица и актриса Ольга Пудова.

Ольга родилась в Петербурге, закончила Петербургскую консерваторию. С 2006 – солистка Мариинского, приглашенная солистка Большого, поющая по всему миру сложнейший лирико-колоратурный репертуар Беллини, Доницетти, Моцарта, Верди, Россини, Римского-Корсакова, Бернстайна, Р. Штрауса. Лауреат нескольких солидных международных конкурсов: им. Римского-Корсакова (II премия, Петербург), им. Павла Лисициана (I премия, Владикавказ), Елены Образцовой (I премия, Петербург), конкурса Пласидо Доминго «Опералия» (III премия, Москва).

Ольга Пудова блистательно закончила первое отделение гала-концерта в Москве арией Лакме из одноименной оперы Делиба, нанизывая нити стремительных колоратур. Во втором отделении в дуэтах она была совсем иной. Сначала шаловливой и изящной Адиной из «Любовного напитка» Доницетти, разыгрывающей влюбленного в нее Неморино. В сцене же Джильды с Риголетто покорила нежностью по отношению к предавшему ее коварному Герцогу и страстным желанием уберечь любимого от страшной мести отца.

Ее партнером в сцене Адины и Неморино был тенор Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук. Его ведущим солистом он стал только в 2017 году, закончив Петербургскую консерваторию и пройдя сложный путь становления творческой личности. На счету Владимира несколько престижных премий на международных вокальных конкурсах «Маленькая опера» (I премия, Таллин, 2008), Всеукраинский конкурс солистов-вокалистов им. О. Петрусенко (I премия, Киев, 2009), оперных певцов «Санкт-Петербург» п/р И. Богачевой (I премия, 2011), молодых оперных певцов Елены Образцовой (III премия и Приз зрительских симпатий, 2015). Он финалист телепроекта «Большая опера» (2017).

В гала-концерте в исполнении Владимира Дмитрука ярко прозвучал Плач Федерико из оперы Бизе «Арлезианка», а завершил вечер дуэт Мими и Рудольфа из «Богемы» Пуччини. С ним выступила его коллега по театру Елена Гусева.

Елена – выпускница Московской консерватории (класс замечательного педагога, профессора Галины Алексеевны Писаренко). В Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко она ведущая солистка с 2009 года. Сегодня на ней весь лирико-драматический репертуар: Аида, Лиза, Татьяна, Чио-Чио-Сан, Наташа Ростова, Мими, Микаэла, Дездемона, Леонора («Сила судьбы»),Енуфа, и др. Она тоже лауреат значительных международных конкурсов: в Нингбо (IV премия, Китай, 2008), молодых оперных певцов Елены Образцовой (I премия, Петербург, 2009), в Савонлинне (Финляндия, 2010), им. Франсиско Виньяса (Барселона, 2011), им. П. Чайковского (Москва) – везде третья премия. Лауреат премии Фонда Елены Образцовой (2013). В концерте Елена спела первую арию Кумы из оперы Чайковского «Чародейка», а во втором отделении вместе с Виталием Билым - дуэт Леоноры и Графа Ди Луны из «Трубадура» Верди. У певицы большой красивый голос. Но хотелось, чтобы у ее героинь было бы больше женского обаяния, притягательности и непосредственности.



Ольга Кульчинская

Отлично, что в концерте приняла участие очаровательное лирико-колоратурное сопрано Ольга Кульчинская. Теперь она редкая гостья в Москве. Родилась в городе Ровно (Украина) в семье музыкантов. Выпускница Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского (класс М. Ю. Стефюк). Лауреат международных конкурсов им. И.А Алчевского (Гран-при, Харьков, 2011), им. И. В. Лысенко (I премия, Киев, 2012 ), им. Бюль-Бюля (III премия, Баку, 2012), им. Ф. Виньяса (I премия, Барселона, 2015), «Опералии» Пласидо Доминго (III премия, Гвадалахара, 2016). Лауреат премии Фонда Елены Образцовой (2018). В 2013-2014 — артистка Молодежной оперной программы Большого театра. В 2013 дебютировала на Исторической сцене Большого театра в партии Марфы в «Царской невесте» Римского-Корсакова п/у Геннадия Рождественского. С этой ролью она приняла участие в гастролях Большого театра в Вене, на оперном фестивале в Гонrонге, а также в Линкольн-Центре в Нью-Йорке. В 2014-2017 - солистка Большого театра, где ее репертуар пополнился партиями Сюзанны («Свадьба Фигаро» Моцарта), Джильды («Риголетто» Верди), Мюзетты («Богема» Пуччини), Герды («История Кая и Герды» С. Баневича), Коринны («Путешествие в Реймс» Россини) и др. К сожалению, певице пришлось покинуть Большой театр. Ольга успешно выступает на ведущих зарубежных сценах: Джульетта в опере Беллини «Капулетти и Монтекки», Церлина в «Волшебной флейте» Моцарта и Адина в Любовном напитке» Доницетти в Опере Цюриха, Мюзетта в «Богеме» Пуччини в театре Лисеу (Барселона), Розина в «Севильском цирюльнике» Россини в парижском театре «Бастий», Царевна Лебедь в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова в театре Ла Монне в Брюсселе. В 2020 предстоят дебюты в Метрополитен-опера в партиях Мюзетты и Памины. Но тоска по любимой сцене Большого театра все равно существует.

В концерте Ольга Кульчинская спела три арии: Марфы из четвертого действия «Царской невесты», Норины из «Дон Паскуале» Доницетти и Мюзетты. Певица продемонстрировала свой неповторимой красоты голос с богатейшим багажом нюансов и спектр актерских красок от трагедийных до комедийных.



Дзамболат Дулаев

Еще двое выступили в гала-концерте. Это лауреаты недавно прошедшего в Петербурге XII конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой: баритон Дзамболат Дулаев – Первая премия, и сопрано Оксана Секерина (Майорова) – Третья премия, приз зрительских симпатий и несколько спецпризов. Дзамболат родился в Владикавказе, закончил Мастерскую Дмитрия Бертмана в ГИТИСе (педагог по вокалу О. Ф. Миронова). Сейчас он поет во Владикавказе и в Мариинском театре, с 2015 – солист «Геликон-оперы», имеет еще несколько премий международных конкурсов. На концерте в Москве выступил достойно, исполнив арии Мазепы из оперы Чайковского и Родриго из «Дон Карлоса» Верди.

Оксана Секерина родом из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, закончила РАМ им. Гнесиных. Обладательница нескольких зарубежных наград, в том числе приза Биргит Нильсон, который ей вручил ей Пласидо Доминго на своем конкурсе «Опералия», проходившем в 2017 в Астане. Сотрудничала с ГАСК России п/у В. Полянского. С 2016 началась ее зарубежная карьера. В концерте Оксана спела две арии: Леоноры из «Силы судьбы» Верди и Русалки из оперы Дворжака. Это выступление знаменовало переход певицы от музыки Моцарта на более крепкий сопрановый репертуар, который прошел успешно. Особенно ей удалась ария Леоноры.

Концерт завершился, вызвав бурные аплодисменты слушателей. Была масса цветов. Пожелаем же молодым певцам не терять завоеванных позиций, а развивать их дальше.

Елизавета ДЮКИНА