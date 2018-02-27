Юрий Башмет: Я всегда дико волнуюсь!

Замглавы Сочи Ирина Романец: Сложно делиться впечатлениями, когда их так много. Все слова высшей степени превосходства не опишут состояние зрителей, присутствовавших на фестивале. Я просто счастлива, что администрация города причастна к проведению такого замечательного фестиваля. Семь постоянно действующих площадок, музыкальная академия, где наши дети и наши педагоги имеют возможность слушать лучших педагогов и музыкантов мира, заниматься с ними. Замечательные спектакли театра марионеток Резо Габриадзе — настоящее искусство… Столько всего прекрасного, что и за сутки не опишешь.

Компания Yamaha привезла специально для фестиваля еще один рояль (два их рояля уже есть в Сочи), клавинову (цифровое фортепиано), гонги и другую перкуссию.

... И будем поддерживать фестиваль дальше! - подчеркнул глава компании Yamaha в России.



Зимний фестиваль Юрия Башмета. Закрытие

В XI Зимнем фестивале приняло участие около 1700-1800 участников, мероприятия фестиваля посетило 12-13 тысяч зрителей. Данные еще будут уточняться по завершении всей программы, уточнил исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Юрий Башмет: Я продолжаю дико волноваться, потому что сейчас будем играть опять премьеру. На этом фестивале был очень удачный конкурс композиторов, мы хотели всем дать первую премию без исключения, настолько высокий уровень. Кроме того, мы еще заказываем произведения для фестиваля, и хотя не знаем, что автор напишет и как это публика примет, все равно рискуем. Так было со спектаклем «Не покидай свою планету», и теперь это — визитная карточка фестиваля. Сыграли премьеру «Слово о полку Игореве» Александра Чайковского, сыграли неплохо, как мне кажется, и сам автор остался доволен.

Сочинские журналисты очень переживали за высокие цены на билеты.

Гринченко: Доходы от билетов формируют программу фестиваля, делают ее насыщенной, необычной. Есть органный зал, где билеты по очень доступным ценам. Занятия с детьми в Зимнем театре были абсолютно бесплатны, мы берем на себя привоз педагогов для этих занятий. Цены на спектакли театра Габриадзе вполне адекватны, в Москве и Питере цены в два-три раза дороже, и их не достать.

NEWSmuz.com спросил про впечатления Юрия Абрамовича от премьеры авторской версии «Пиковой дамы» и о том, увидят ли ее другие города.

Юрий Башмет: «Пиковая дама» — там была незаменимая и неподражаемая графиня Ирина Богачева, она давала тон и школу всем остальным певцам. Ездить с ним сложно, особенно из-за декораций. «Не покидай свою планету» тоже нелегко возить, но мы же возим. Конечно, этот спектакль требует еще докатки, наработки. Мне понравилась идея с призрачным образом молодой графини, Надя Михалкова играла импрессионистически, воздушно. Сама идея мне понравилась. И режиссер молодец!



Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Гала-концерт начался с мировой премьеры «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, значительно переработанного после первого предпоказа. Исполнил его Всероссийский юношеский симфонический концерт п/у Юрия Башмета. Эпичное путешествие по оркестровым группам, почему-то очень «киношное» по звучанию. Частый гость башметовских фестивалей скрипачка Татьяна Самуил чудно солировала в «Элегической поэме» Изаи, тонко и мудро. И почему его так редко исполняют?



Татьяна Самуил

Хорватский валторнист Радован Владкович сначала напугал не очень чистыми первыми нотами в штраусовском концерте №1 для валторны с оркестром, но затем почти реабилитировался в бравурном Allegro. И все-таки брака оказалось многовато, особенно для относительно несложного Первого концерта (во Втором это было бы простительнее).



Алексис Сориано и Радован Владкович

Немецкий виолончелист Йенс Петер Майнц удивил необычным холодным тембром инструмента и виртуозным звукоизвлечением. «Вариации на тему рококо» П.Чайковского прозвучали в его исполнении каким-то шумановским звуком, чинно и благородно, интересная трактовка. А вот оркестр звучал совсем традиционно для Чайковского, и образовался дополнительный любопытный контекст. Ярчайшее, великолепное исполнение и свежий взгляд на русский рококо…



Петер Майнц

Специально для мировой премьеры пьесы Across Differences («Различия») американского композитора Алвина Синглтона и привозили клавинову, гонги и прочее. Пьеса структурирована как череда экспрессивных дробей, меж которыми звучат эклектичные высказывания то в духе Малера, то Шостаковича, пронзенная вкрадчивыми электронными тембрами клавиновы. Можно было бы и со Стравинским сравнить, действительно ощущения самые пестрые. Форма произведения жесткая, звучит все осмысленно. Молодежный оркестр под рукой испанского дирижера Алексиса Сориано весь концерт провел эффектно, а тут и вовсе, как пружина распрямился. Чудное воздействие музыки Синглтона!



Алексис Сориано

Солирующая маримба с оркестром — всегда необычно. Серб Небойса Джован Живкович, сам и написавший этот концерт, владеет инструментом виртуозно. Аккомпанемент состоит из непростых ритмических фигур со всхлипывающими струнными, в ударных моментах добавляются духовые. Состояние тревоги не уходит из музыки до конца.



Небойса Джован Живкович

За вокальную часть гала-концерта превосходно «ответила» Ольга Кульчинская, спевшая свою любимую Джильду из «Риголетто» Большого театра, заодно и вальс Мюзетты из «Богемы» (она пела ее в барселонском Лисео). Публика вызывала на бис, но увы.



Ольга Кульчинская

Завершился гала-концерт и весь фестиваль мировой премьерой альтового концерта с оркестром немецкого композитора Валерия Воронова, в исполнении самого Юрия Башмета. Сочинение, что называется, «на одном аккорде». Солировать тут особо и нечего, большую часть времени альт играет на одной ноте с разными длительностями, то же делает и оркестр. Ассоциации - со звуками болота. Воронов изощренно пластует в музыкальной ткани самые разные мелосы, болото чавкает и колышется. Альт Башмета то вскрикивает и взвивается, то умиротворяется, почти сливаясь с оркестром. Отличная композиторская работа, но вряд ли слушатели оценят эти нюансы. Для альта технических сложностей нет, и Башмет сосредоточился на чистом интонировании, что ему блестяще и удалось.



Алексис Сориано и Юрий Башмет

XI Зимний фестиваль оказался менее звездным, чем предыдущий юбилейный. И все-таки достойным, насыщенным на события высокого искусства. Планку фестиваль держит, и нет сомнений в его долголетии, на радость сочинцам.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ