Программе МОП Большого театра исполнилось 10 лет

Повседневная жизнь МОП, её будни протекают как-то незаметно, в тиши репетиционных классов, лишь иногда напоминая о себе своими программами в Бетховенском зале Большого театра. Участники программы вводятся в текущий репертуар театра, что соответствует задачам программы, чётко сформулированным её руководителем, профессором Д.Ю. Вдовиным:



Василиса Бержанская, Аташ Гараев, Руслана Коваль, Дмитрий Вдовин, Алексей Кулагин, Виктория Каркачева, Елизавета Нарсия

«Есть определенный разрыв между вузом и престижной сценой, который преодолевается обычно годами, а то и десятилетиями. Но сегодня театры не могут долго ждать и всё больше нуждаются в достаточно молодых певцах, чей внешний облик и возраст соответствовали бы представлению публики, например, о Ромео и Джульетте. Мы в Большом театре стараемся сконцентрировать педагогические и финансовые усилия на подготовке к театральным будням самых талантливых молодых артистов. Это как маленькая фабрика по производству чего-то очень дорогого и эксклюзивного. Что касается непосредственных интересов молодых певцов, то их надо увлекать, прежде всего, творчеством, количеством интересной работы, на которой они могут расти. Наши молодые артисты больше всего об этом мечтают».

Поставленную задачу можно выполнять по-разному и получать неплохие результаты, но те результаты, которые представлены МОП обществу сегодня, поражают масштабом и глубоким содержанием. В организации работы программы явно прослеживается чёткость, вернее, некий математический расчёт. Видимо, это совсем неслучайно, если обратиться к биографии директора программы, профессора Д.Ю. Вдовина. Практически вся семья Д.Ю. Вдовина - представители отечественной науки, специалисты в области физики, математики, точных наук.



Мария Лобанова

Участие МОП Большого театра в мировом оперном процессе отличают подготовленность молодых артистов и их мобильность. Результаты, судите сами, это высокие призовые места престижнейших оперных конкурсов, многие из которых дают право призёрам выступить в оперных спектаклях ведущих театров мира. Такого рода опыт позволяет говорить об уникальности Молодёжной оперной программы, созданной и руководимой профессором Д.Ю. Вдовиным в Большом театре.



Нина Минасян

Состоявшийся гала-концерт на Исторической сцене Большого театра дал представление о высоком профессиональном уровне участников МОП, как настоящих, так и причастных к программе в недавнем прошлом. Всё представленное на сцене Большого театра в связи с 10-летием МОП говорит о явлении совершенно нового порядка: сформировался и успешно функционирует оперный театр нового типа, театр периода глобализации в мировом культурном пространстве, и это театр Дмитрия Вдовина. В этом контексте главное место в работе с молодыми певцами занимает осмысление исполняемых музыкальных произведений в связи с умением создать национально достоверный характер партии. На достижение этой цели направлена вся работа МОП и, в первую очередь, работа с языком исполняемого произведения. Это не только правильное произношение, но и манера сценического поведения исполнителя, его жесты, мимика и всё то, что делает воплощаемый образ принадлежностью, частью определённой национальной культуры.



Оксана Волкова, Венера Гимадиева

Результаты такого подхода в работе с молодыми исполнителями в рамках МОП Большого театра были продемонстрированы в выступлениях молодых артистов в гала-концерте. Концертные номера были представлены как соло, так и в дуэтах.

Если говорить о наиболее ярких выступлениях, то надо начать с конца, и это, безусловно, сопрано Ольга Кульчинская, исполнившая арию Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст» Гуно. Какой красоты голос, какая потрясающая техника владения этим драгоценным инструментом! Певица, безусловно, в прекрасной вокальной и сценической форме.



Ольга Кульчинская

Порадовал баритон Андрей Жилиховский в каватине Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини. Лёгкость виртуозного исполнения арии, изящная манера сценического воплощения образа уже стали признаками фирменного стиля молодого артиста.

Очень интересным был дуэт из оперы «Семирамида» Дж. Россини в исполнении двух прекрасных меццо-сопрано, по сути, редких голосов, Василисы Бержанской (Арзаче) и Марии Бараковой (Семирамида). Драматически насыщенная сцена была исполнена певицами с постижением смысла и его воплощением настолько правдиво, что это не могло не вызвать бурного отклика публики в зале.

Необыкновенно порадовал своим исполнением партии Ленского из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского прекрасный тенор Богдан Волков, подтвердивший все лучшие представления о вокальном и сценическом воплощении знакового героя русской классической оперы.

Совершенно обескуражило, потрясло публику исполнение арии князя Томского из оперы «Пиковая Дама» П.И. Чайковского, которого воплотил на сцене баритон Андрей Кимач, обладатель мощного, прекрасно оснащённого вокальной техникой голоса, артистически тонко проработавшего эту знаменитую партию. Да уж, жива наша опера и прирастает новыми, замечательными талантами.



Финал концерта

Право слово, можно ещё и ещё перечислять всех и каждого участника этого потрясающего концерта, но как не сказать о детской группе программы, которые весёлой, пёстрой гурьбой вдруг появились на сцене? Выступление детей было яркой, радостной строкой в программе концерта.

Гала-концерт прошёл в сопровождении оркестра Большого театра под управлением маэстро Александра Сладковского.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Павел Рычков / Большой театр