Валерий Гергиев возглавил Большой театр

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет», — сообщили в правительстве РФ.



Валерий Гергиев

Представляя сотрудникам Большого нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. Она подчеркнула, что речи об объединении двух театров не идет, они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.

Сам Гергиев отметил, что с новым назначением добавилась огромная ответственность.

«Владимир Георгиевич (Урин. — Прим. ред.) сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок. <...> Мы сотрудничали последние десять лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру», — сказал он.

Гергиев подчеркнул, что сотрудникам обоих театров предстоит много работать, сохраняя лучшее, что у них есть.

Ранее большое количество творческих деятелей публично высказались против такого совмещения руководством Большого и Мариинского театров.