Большой театр: цены не поднимут, но акцент на кассовые спектакли

Об этом в интервью изданию Forbes сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Цены в Большой театр и так достаточно высокие. Мы понимаем, что покупательная способность у зрителей в период пандемии снизилась, люди стали зарабатывать меньше. Поэтому в любом случае не будем повышать цены на билеты. <...> В 2020-м и 2021-м цены на билеты поднимать не будем. А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать", - сказал он.



«Аттила» на сцене Большого

Урин отметил, что далее ценовая политика театра будет зависеть от того, сколько будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют. "Сейчас практически со всеми нашими контрагентами мы ведем переговоры о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают к нам", - рассказал гендиректор.

По его словам, правительство рассматривает возможность сокращения на 10% расходов на бюджетную сферу, в том числе на субсидию Большому театру. Если такое решение будет принято, театру "придется затягивать пояса" в 2021 году. "Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств. Порой в такой ситуации продюсеры тихонечко начинают поднимать цены на свой продукт. Скажу сразу твердо: мы подобного делать не будем", - подчеркнул Урин.

Ранее Урин сообщал, что финансовые потери Большого театра из-за непроданных во время пандемии нового коронавируса билетов составили 850 млн рублей. С учетом убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе ущерб составит более миллиарда рублей.

Большой театр до конца 2020 года покажет две премьеры и сосредоточится на "кассовом репертуаре". С 2021 года зрителя ждут премьеры каждый месяц.

"Мы работаем, готовим новые премьеры. В связи с текущей ситуацией мы сделали корректировку: практически все премьеры первой половины сезона перенесли на следующий год. Поэтому в 2021 году в театре каждый месяц будет выходить премьера", - сказал он.



«Мазепа» в Большом театре

Урин добавил, что на осень 2020 года запланированы всего две премьеры - это постановка балетов российских молодых хореографов "Четыре персонажа в поисках сюжета" на Новой сцене и "Искатели жемчуга" Бизе на Камерной сцене им Б. А. Покровского. "Это спектакли, которые уже были практически готовы весной. В сентябре-декабре мы будем тратить деньги и готовить премьерные спектакли 2021 года. Этот план не избавляет нас от расходов", - поделился гендиректор ГАБТ.

Как пояснил Урин, причина переноса ряда премьер заключается в том, что целый ряд постановочных групп, которые выпускают спектакли, и приглашенных певцов - западные коллеги. "В условиях пандемии они не могут или боятся ехать сюда. Надеемся, что ситуация к следующему году стабилизируется", - сказал он.

Гендиректор отметил, что в основном, прокатом текущего репертуара ГАБТ зарабатывает, но есть спектакли, показ которых требуют серьезных расходов, в таком случае театр выходит в минус. По этой причине, Большой театр будет показывать до конца года самые востребованные постановки.

"Запланировали на сентябрь-декабрь то, что в просторечии называется у нас "кассовый репертуар". На самом деле, кассовый репертуар в Большом достаточно широкий", - подчеркнул Урин.