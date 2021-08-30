Артисты МОП напомнили о певцах-эмигрантах из СССР

Дело в том, что концерт был посвящен теме великих певцов-эмигрантов. Кроме Шаляпина и Вишневской, ведь мало кто еще для широкой публики на слуху. А тут вспомнили и Шаляпина с Вишневской, но вспомнили еще и знаменитую в свое время певицу-актрису МХТ Ольга Бакланову, и солистку Мариинки времен Шаляпина Лидию Липковскую, и солиста Большого театра частого коллегу Шаляпина по концертам Дмитрия Смирнова.
Концерт шел два часа, из которых ровно половину заняли лекции Константина Черкасова, автора и ведущего концерта, прекрасного музыкального и театрального критика, ныне работающего в системе Большого театра. Рассказы Черкасова не лишены изюминки и порою неочевидных фактов, но половину концерта… Рассказывать долго о Шаляпине или Галине Вишневской было как-то странновато. А вот про остальных героев концерта — очень полезно.
Идея же в том, что каждый молодой певец МОП «представляет» лучшие или любимые арии, которые пелись в свое время артистами, вынужденными эмигрировать из СССР. Сопрано Эльмира Караханова, например, спела репертуар лирико-колоратурного сопрано Лидии Липковской (1884–1958). Выбор пал вовсе не на ее коронную Джильду в «Риголетто» или Марфу в «Царской невесте», а на более «легковесный» материал. Эльмира Караханова жизнерадостно исполнила роман Аренского «Сад весь в цвету», без видимых сложностей спела все непростые фиоритуры арии Снегурочки Римского-Корсакова и восхитительно глубоко — трагическую песню П.И. Чайковского «Я ли в поле, да не травушка была». Полетно, с внятной артикуляцией, прочувствованно во всех регистрах. Прекрасное выступление Карахановой.
Тенор Арсений Яковлев взялся за арии, которые исполнял лирико-драматический тенор Дмитрий Смирнов (1882–1944) — Хозе в «Кармен» Бизе и Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Любопытно, что будучи уже в штате Большого, Арсений Яковлев поет там не Хозе, а Ремендадо. Арии «La fleur que tu m’avais jetee» ощутимо не хватило трагичности. Бельканто Яковлева замечательно звучит в верхнем регистре, и тембрально темнеет и загущается к низам. Ариозо Пинкертона прозвучало убедительно во всех смыслах, тут и слезинка в голосе уместна, и глиссандо ближе к коде очень чисто спето.
Басу Алексею Кулагину достался, разумеется, Федор Шаляпин. Которого невозможно представить без партии Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини. Поначалу казалось, что артиста гораздо более интересует попадание в ноты, чем собственно образ Базилио. Немного формально все это звучало. Затем Кулагин попытался разогнаться, но от тяжести так и не успел избавиться — ария просто закончилась. А дальше пошли песни, которые любил Шаляпин. «Баллада» Рубинштейна прозвучала так, будто ее пел итальянец, - полетность и легкость есть, а вящей русской грусти нет, ну нет совсем. Зато песня «Благословляю вас, леса» Чайковского вдруг зазвучала ровно так, как должно. И мощь в голосе, и неизбывная грусть, и ерничество в диалогах. Густой бас, округлые ноты, ни одна согласная не пропущена. Школа Дмитрия Вдовина в действии, это слышно по всем его ученикам, в том числе всем участникам этого концерта.
Меццо-сопрано Ульяна Бирюкова пела за артистку МХТ, приму Музыкальной студии МХТ и просто красавицу Ольгу Бакланову. Во многом Владимир Немирович-Данченко открыл студию, будущий Стасик, ради нее. Кстати, после эмиграции Баклановой Немирович-Данченко нашел замену Баклановой в виде Любови Орловой, невероятно внешне похожей на нее. «Ночь» Рубинштейна оказалась просто разгоном перед блистательно спетой «Хабанерой» из оперы «Кармен», это было и страстно, и ярко, и артистично. Сложнейшая ария монолога Заремы из музыки Аренского к инсценировке поэмы «Бахчисарайский фонтан» Пушкина технически пропета прекрасно, но… Право же, стих Пушкина вполне себе живой и импульсивный. Ульяна Бирюкова смогла сделать его казенным и формальным, всего лишь формально интонируя. Да, это непросто, сама музыка Аренского тут довольно формальна, и не следует естественной речи человека. Но у артиста всегда есть возможность пожонглировать длительностями, тембром, верно расставить акценты. Пусть Аренский почему-то написал «Но я для страсти рождена» без должного ударения на «для страсти», - разве это мешает артисту поставить тут ударение? Меня всегда печалит ситуация, когда живой, да еще пушкинский слог поется так, будто артист не понимает смысла и не знает, как это произносится в живой языковой среде. Уж Дмитрий Вдовин (кстати, он был в зале) за такое ратует всегда.
Сопрано Мария Мотолыгина «ответила» на концерте за великую Галину Вишневскую. Почему-то прозвучал только Пуччини. Ария Тоски «Vissi d’arte», конечно, была страшно далека от царственного трагизма в исполнении Вишневской, но ведь и задачи воспроизвести стилистику не было. Мотолыгина спела по-своему - лирично, очень романтично и с надрывом при переходе на верхушки. Ария Чио-Чио-Сан «Piangi?..» с грудными нотками и лирическим, а порою трагическим, верхним регистром вполне имеет достойный облик, и стоит ожидать скорого появления Мотолыгиной в «Мадам Баттерфляй» на сцене. Драматически все сыграно блестяще.
Завершил концерт дуэт Марии Мотолыгиной и Арсения Яковлева (Галина Вишневская и Дмитрий Смирнов) из оперы «Иоланта» Чайковского. Разумеется, по причине разницы лет Вишневская никогда не пела вместе со Смирновым. И снова затыки с русским текстом. Арсений Яковлев поет так, будто не знает русского языка. Ноты те, а слова будто нерусские. А вот Мария Мотолыгина без видимого труда справляется, и интонирует безупречно. Более того, она еще и перепевает Яковлева в драматических моментах, - того просто не слышно. Обычно это грубая дуэтная ошибка, но тут слишком очевидно, что Яковлев просто сыроват еще для трагических сцен, он не чувствует их.
Отлично отработал весь концерт пианист-аккомпаниатор Михаил Коршунов, - пластично подстраивался под каждого артиста, и нигде не перебивал. Да и сам зал Дома русского зарубежья им. А. Солженицына на Таганке отчаянно хорош, оказывается, для таких камерных концертов. Небольшой, уютный, отлично оборудованный по свету и звуку. Трудно сказать, насколько он акустический, поскольку артистов подзвучивали микрофонами, но он крайне комфортен, и находится в центре недалеко от метро. Стоит следить за его афишей.
Вадим ПОНОМАРЕВ
Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА
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