Артисты МОП напомнили о певцах-эмигрантах из СССР

Дело в том, что концерт был посвящен теме великих певцов-эмигрантов. Кроме Шаляпина и Вишневской, ведь мало кто еще для широкой публики на слуху. А тут вспомнили и Шаляпина с Вишневской, но вспомнили еще и знаменитую в свое время певицу-актрису МХТ Ольга Бакланову, и солистку Мариинки времен Шаляпина Лидию Липковскую, и солиста Большого театра частого коллегу Шаляпина по концертам Дмитрия Смирнова.

Концерт шел два часа, из которых ровно половину заняли лекции Константина Черкасова, автора и ведущего концерта, прекрасного музыкального и театрального критика, ныне работающего в системе Большого театра. Рассказы Черкасова не лишены изюминки и порою неочевидных фактов, но половину концерта… Рассказывать долго о Шаляпине или Галине Вишневской было как-то странновато. А вот про остальных героев концерта — очень полезно.



Эльмира Караханова

Идея же в том, что каждый молодой певец МОП «представляет» лучшие или любимые арии, которые пелись в свое время артистами, вынужденными эмигрировать из СССР. Сопрано Эльмира Караханова, например, спела репертуар лирико-колоратурного сопрано Лидии Липковской (1884–1958). Выбор пал вовсе не на ее коронную Джильду в «Риголетто» или Марфу в «Царской невесте», а на более «легковесный» материал. Эльмира Караханова жизнерадостно исполнила роман Аренского «Сад весь в цвету», без видимых сложностей спела все непростые фиоритуры арии Снегурочки Римского-Корсакова и восхитительно глубоко — трагическую песню П.И. Чайковского «Я ли в поле, да не травушка была». Полетно, с внятной артикуляцией, прочувствованно во всех регистрах. Прекрасное выступление Карахановой.



Арсений Яковлев

Тенор Арсений Яковлев взялся за арии, которые исполнял лирико-драматический тенор Дмитрий Смирнов (1882–1944) — Хозе в «Кармен» Бизе и Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Любопытно, что будучи уже в штате Большого, Арсений Яковлев поет там не Хозе, а Ремендадо. Арии «La fleur que tu m’avais jetee» ощутимо не хватило трагичности. Бельканто Яковлева замечательно звучит в верхнем регистре, и тембрально темнеет и загущается к низам. Ариозо Пинкертона прозвучало убедительно во всех смыслах, тут и слезинка в голосе уместна, и глиссандо ближе к коде очень чисто спето.



Алексей Кулагин

Басу Алексею Кулагину достался, разумеется, Федор Шаляпин. Которого невозможно представить без партии Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини. Поначалу казалось, что артиста гораздо более интересует попадание в ноты, чем собственно образ Базилио. Немного формально все это звучало. Затем Кулагин попытался разогнаться, но от тяжести так и не успел избавиться — ария просто закончилась. А дальше пошли песни, которые любил Шаляпин. «Баллада» Рубинштейна прозвучала так, будто ее пел итальянец, - полетность и легкость есть, а вящей русской грусти нет, ну нет совсем. Зато песня «Благословляю вас, леса» Чайковского вдруг зазвучала ровно так, как должно. И мощь в голосе, и неизбывная грусть, и ерничество в диалогах. Густой бас, округлые ноты, ни одна согласная не пропущена. Школа Дмитрия Вдовина в действии, это слышно по всем его ученикам, в том числе всем участникам этого концерта.



Ульяна Бирюкова

Меццо-сопрано Ульяна Бирюкова пела за артистку МХТ, приму Музыкальной студии МХТ и просто красавицу Ольгу Бакланову. Во многом Владимир Немирович-­­Данченко открыл студию, будущий Стасик, ради нее. Кстати, после эмиграции Баклановой Немирович-­­Данченко нашел замену Баклановой в виде Любови Орловой, невероятно внешне похожей на нее. «Ночь» Рубинштейна оказалась просто разгоном перед блистательно спетой «Хабанерой» из оперы «Кармен», это было и страстно, и ярко, и артистично. Сложнейшая ария монолога Заремы из музыки Аренского к инсценировке поэмы «Бахчисарайский фонтан» Пушкина технически пропета прекрасно, но… Право же, стих Пушкина вполне себе живой и импульсивный. Ульяна Бирюкова смогла сделать его казенным и формальным, всего лишь формально интонируя. Да, это непросто, сама музыка Аренского тут довольно формальна, и не следует естественной речи человека. Но у артиста всегда есть возможность пожонглировать длительностями, тембром, верно расставить акценты. Пусть Аренский почему-то написал «Но я для страсти рождена» без должного ударения на «для страсти», - разве это мешает артисту поставить тут ударение? Меня всегда печалит ситуация, когда живой, да еще пушкинский слог поется так, будто артист не понимает смысла и не знает, как это произносится в живой языковой среде. Уж Дмитрий Вдовин (кстати, он был в зале) за такое ратует всегда.



Мария Мотолыгина

Сопрано Мария Мотолыгина «ответила» на концерте за великую Галину Вишневскую. Почему-то прозвучал только Пуччини. Ария Тоски «Vissi d’arte», конечно, была страшно далека от царственного трагизма в исполнении Вишневской, но ведь и задачи воспроизвести стилистику не было. Мотолыгина спела по-своему - лирично, очень романтично и с надрывом при переходе на верхушки. Ария Чио-Чио-Сан «Piangi?..» с грудными нотками и лирическим, а порою трагическим, верхним регистром вполне имеет достойный облик, и стоит ожидать скорого появления Мотолыгиной в «Мадам Баттерфляй» на сцене. Драматически все сыграно блестяще.



Дуэт Марии Мотолыгиной и Арсения Яковлева

Завершил концерт дуэт Марии Мотолыгиной и Арсения Яковлева (Галина Вишневская и Дмитрий Смирнов) из оперы «Иоланта» Чайковского. Разумеется, по причине разницы лет Вишневская никогда не пела вместе со Смирновым. И снова затыки с русским текстом. Арсений Яковлев поет так, будто не знает русского языка. Ноты те, а слова будто нерусские. А вот Мария Мотолыгина без видимого труда справляется, и интонирует безупречно. Более того, она еще и перепевает Яковлева в драматических моментах, - того просто не слышно. Обычно это грубая дуэтная ошибка, но тут слишком очевидно, что Яковлев просто сыроват еще для трагических сцен, он не чувствует их.



Все участники концерта

Отлично отработал весь концерт пианист-аккомпаниатор Михаил Коршунов, - пластично подстраивался под каждого артиста, и нигде не перебивал. Да и сам зал Дома русского зарубежья им. А. Солженицына на Таганке отчаянно хорош, оказывается, для таких камерных концертов. Небольшой, уютный, отлично оборудованный по свету и звуку. Трудно сказать, насколько он акустический, поскольку артистов подзвучивали микрофонами, но он крайне комфортен, и находится в центре недалеко от метро. Стоит следить за его афишей.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА