В Большом театре начался конкурс Competizione dell’Opera 2022

Этому событию была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся 2 февраля в Большом театре. В ней приняли участие директор конкурса Ханс-Йоахим Фрай, его музыкальный руководитель‑главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев, члены жюри конкурса оперные певцы Курт Ридль и Марина Мещерякова, генеральный директор Театра Эрфурта Ги Монтавон и ведущая гала-концерта Оксана Федорова. Вела пресс-конференцию руководитель пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.



Большой театр

В состав жюри конкурса вошли ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, главный советник по художественным вопросам Дворца искусств в Будапеште Тамаш Батор, оперный певец Гюнтер Гройсбёк, театровед Александр Гусев, директор и менеджер агентства «IOA Management» Калле Канттила, директор Болгарского национального театра оперы и балета Пламен Карталов, оперная певица, помощник главного дирижера — музыкального руководителя Большого театра России Маквала Касрашвили, основатель артистического агентства CANTO+ (Баден-Баден) Констанца Кёнеманн, дирижер Антон Лубченко, дирижер и интендант Лицейского оркестра Гаваны Хосе Антонио Мендес Падрон, оперная певица Марина Мещерякова, генеральный директор Театра Эрфурта Ги Монтавон, генеральный директор Оперы Бордо Эммануэль Ондре, оперный певец Курт Ридль, художественный руководитель Оперного фестиваля в Санкт-Маргаретене Даниэль Серафин, директор Минин-хора Дмитрий Сибирцев, управляющий директор агентства «A-Pro Just Classics!» Алард фон Рор, президент, советник по опере, менеджер агентства «Atelier Musicale international» Вирджинио Федели, директор Агентства Рико Фёрстера (Дрезден) Рико Фёрстер, редактор отдела музыкального театра радиостанции «MDR Kultur» Беттина Фольксдорф, художественный руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» центра «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай, владелец и генеральный директор Международного артистического агентства «Hollaender-Calix» Ариана Холландер-Каликс.

«Competizione dell’Opera» – один из крупнейших вокальных конкурсов мира и единственный, участники которого исполняют исключительно итальянский и италоязычный оперный репертуар. Организатором и главным учредителем конкурса является известный театральный режиссёр и менеджер культурных мероприятий Ханс-Йоахим Фрай. Конкурс ведёт свою историю с 1996 года, когда президент Гамбургской высшей школы музыки и театра Герман Рауэ организовал Оперный конкурс I Cestelli. C 2001 года конкурс проходил в Дрездене. В 2011 году конкурс вышел за пределы Германии. Первой страной, принявшей его, стала Россия. В этом году конкурс в третий раз проходит на сцене Большого театра.

В этом году в предварительном заочном прослушивании приняли участие более 600 певцов, из которых 120 вокалистов из 35 стран выступят в Первом туре очного прослушивания, который состоялся 2 -3 февраля. Второй тур очного прослушивания состоится 4 февраля. В финал конкурса, который завершится гала-концертом на Новой сцене Большого театра, будут допущены 12 певцов.

Владимир ОЙВИН