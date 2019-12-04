Соня Йончева удивила Москву

Соня Йончева родилась в Пловдиве (Болгария), где обучалась игре на фортепиано и пению под руководством Нелли Койчевой. Свое образование оперная певица продолжила в Женевской консерватории в классе Даниэль Борст. В 2010 году участвовала в знаменитом вокальном конкурсе Пласидо Доминго «Опералия», который проходил в Милане. Соня не только стала его победительницей, но и получила премию фонда Cultur Arte. Сегодня Соня Йончева - одна из самых востребованных певиц своего поколения. Она желанный гость в лучших оперных домах мира: «Метрополитен Опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден» и др. Голос Йончевой - огромного диапазона, он позволяет ей петь партии лирико-колоратурного, лирического и драматического сопрано, выступать с камерными программами и петь в оперетте. Большое внимание певица уделяет барочной музыке.



Соня Йончева

На следующий день после премьеры документального фильма в зале им. П. Чайковского прошел концерт Сони Йончевой. Она предложила москвичам программу из опер Джакомо Пуччини, которую открыл Государственный Симфонический оркестр России им. Евгения Светланова п/у Диего Матеуса, сыграв Интерлюдию из оперы «Мадам Баттерфляй». Первый же выход на сцену болгарской певицы показал, что перед нами - яркая индивидуальность, как в плане вокала, так и актерского мастерства. Йончева выбрала не первую арию Мими, радостную арию знакомства с соседом по мансарде Рудольфом, к которому зашла за огоньком – своя свеча погасла, и влюбилась. А вторую – трагическую арию расставания с любимым, а возможно и с жизнью. Девушка неизлечимо больна, о чем узнала из горестного разговора Рудольфа с другом, художником Марселем. Первая радостная ария Мими прозвучит, но только в финале первого отделения, и будет восприниматься, как и последующий за ней светлый и восторженный дуэт Мими и Рудольфа, отправившихся на Монмартр праздновать Рождество, только как воспоминание о счастливой поре первой любви, и столь недолгой.

Во втором отделении Соня Йончева познакомила зрителей с первой оперой Пуччини «Виллисы», мало кому известной сегодня. Либретто Ф. Фонтаны на сюжет Г. Гейне. Было написано две ее версии. Первая одноактная создавалась для конкурса одноактных произведений, но ничего не получила. Вторая - двухактная была поставлена 26 декабря 1884 г. в Туринском театре «Реджо». Крестьянская девушка Анна, брошенная женихом Роберто, от горя умирает и превращается в злобную Виллису. В село возвращается Роберто в глубоком раскаянии. Ночью Анна - привидение увлекает Роберто в темный лес, где собрались подобные ей девушки. Опера заканчивается смертью неверного жениха и торжеством Виллис. Соня Йончева с особым драматизмом исполнила в концерте сцену и романс Анны из первого акта оперы «Виллисы».

Вообще концерт носил трагический оттенок. Но певица обладает огромным обаянием и актерской харизмой, что сразу, без какого-то лишнего драматизма завоевывает внимание публики, которая в полной мере ощущает красоту музыки Пуччини. Такими были ее Тоска, Чио-Чио-сан из оперы «Мадам Баттерфляй» и Манон из оперы «Манон Леско».



Соня Йончева

Вместе с Соней выступил ее брат Марин Йончев. Тенор он средний, не отличающийся ни красивым тембром, ни верхним регистром, но зато он позволил ей спеть замечательный дуэт Мими и Рудольфа. Сам же в придачу, как смог, так и исполнил арию Рудольфа. А вот кто поразил, так это дирижер Диего Матеус. Он родом он из Венесуэлы, воспитанник знаменитой венесуэльской образовательной программы «Система». Позднее учился дирижированию у Хосе Антонио Абреу. Совершенствовался под руководством Клаудио Аббадо и Марко Стрингера. Ныне Диего Матеус успешно выступает с симфоническими оркестрами по всему миру, а также в ведущих оперных театрах и оперных фестивалях Европы. Как он подавал певцов на концерте в Москве, подчиняясь оперному стилю и трактовке арий прежде всего Сони Йончевой! Как же ярко, стильно, выразительно были сыграны оркестровые фрагменты из опер Пуччини: Интерлюдия из «Мадам Баттерфляй», Интермеццо из «Манон Леско», «La tregenda» из оперы «Виллисы», Интермеццо» из «Сестры Анджелики».



Соня и Марин Йончевы

Яркая и талантливая болгарская певица очень полюбилась слушателям, ее долго не отпускали. Она спела два радостных биса. Это была ария Лауретты из оперы Пуччини «Джанни Скикки» и очаровательное сочинение французского опереточного композитора Шарля Лекока. Закончила она свой концерт арией Манон из оперы Ж. Массне «Манон». Очень захотелось, чтобы Соня Йончева снова появилась в Москве.

Елизавета ДЮКИНА