Соня Йончева в Москве показала фильм о себе и спела в КЗЧ

Накануне этого события в уютном кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи прошла встреча журналистов и зрителей с певицей, и состоялась премьера фильма о ней. На этой встрече певица поразила какой-то необыкновенной душевностью, улыбчивостью, особенной приятностью в общении.



Соня Йончева на встрече в Третьяковской галерее

Фильм рассказал зрителям о детстве Сони, о её семье, о родном Пловдиве, о значимых премьерах певицы.



Соня Йончева на встрече в Третьяковской галерее

И вот теперь концерт в КЗЧ.

Поначалу на сцене разместился Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. Дирижировать предстояло маэстро Диего Матеусу. Заявленная программа была посвящена творчеству Пуччини. В программу вошли Интерлюдия из оперы «Мадам Баттерфляй», Интермеццо из оперы «Манон Леско», «La tregenda» из оперы «Виллисы» и Интермеццо из оперы «Анджелина».



Соня Йончева и Диего Матеус

Собственно вокальную часть программы Соня Йончева открыла исполнением арии Мими из III действия оперы «Богема». Затем последовала ария Манон из II действия оперы «Манон Леско». После исполнения оркестром Интермеццо из оперы «Манон Леско» на сцену вышел тенор Марин Йончев, исполнивший арию Рудольфа из оперы «Богема», затем последовала ария Мими и дуэт Мими и Рудольфа из I действия оперы «Богема».



Марин Йончев и Соня Йончева

Всё это время на сцене царила прекрасная женщина, Соня Йончева, в момент расцвета своего творчества, наделённая необыкновенной красоты голосом, незаурядным артистическим талантом. Ей так к лицу и по случаю был золотой, царственный цвет её сценического платья. Было ощущение присутствия на полноценном спектакле, на котором исполнительница в исповедальной манере рассказывает истории из жизни своих героинь. Это были истории о любви, о прекрасной жизни, о красоте, о надежде.



Соня Йончева

Во втором отделении концерта продолжился праздник красоты и искусства. Были исполнены арии из опер «Тоска», «Мадам Баттерфляй», ария Манон из оперы «Манон Леско». В этих ариях проявились другие эмоции, заговорила страсть, глубина чувств. Уместным был в руках исполнительницы букет пурпурных роз, как и роскошное платье цвета зрелого красного вина.



Соня Йончева

Несомненным достоинством представленной программы концерта сопрано Сони Йончевой на сцене КЗЧ была продуманность в подборе и последовательности исполненных арий в сочетании с композиционным решением сценического действия. Неотъемлемой частью исполнения было оправданное сценическое движение исполнительницы. Сколь свободна и органична была певица на сцене! Все приёмы, все средства были подчинены главному – передаче смыслов исполняемых произведений. И тут царил её голос, сильный, подвижный, идеально подчинённый воле певице, способный передать неиссякаемую гамму чувств и эмоций, заложенных в прекрасной музыке.



Соня Йончева

Концерт, прошедший на эмоциональном подъёме, завершился продолжительной стоячей овацией. Сопрано Соня Йончева покидала сцену, одарённая цветами благодарной публики.



Соня Йончева

Очень приятно было держать в руках красивый альбом, изданный к концерту. Прекрасные мгновенья, пережитые в общении с искусством необыкновенной Сони Йончевой.

Людмила КРАСНОВА

Фото: из соцсетей артиста и пресс-службы Московской филармонии