Свердловский театр музыкальной комедии отметил свое 85-летие

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В честь юбилея в театре прошел Международный форум музыкального театра «От практики – к совершенству», на который съехались гости из разных уголков России и ближнего зарубежья. Пришли приветствия от министра культуры России Владимира Мединского, председателя СТД РФ Александра Калягина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, президента Ассоциации музыкальных театров России заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Исаакяна.

Открылся форум презентацией книги «Счастливое место: Свердловская музкомедия Георгия Кугушева, Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева». У нее четыре автора - театроведы, критики, специалисты в области музыкального театра Елена Третьякова, Александр Иняхин, Александр Колесников, Сергей Коробков, создавшие научную коллективную монографию. Они вычленили эпохи, объективно совпадающие с периодами творчества трех главных режиссеров Георгия Кугушева (1935 – 1961), Владимира Курочкина (1963 – 1986) и ныне действующего Кирилла Стрежнева (с 1986). Эпохи, удивительно наследующие одна другой при всей несхожести творческих личностей художественных лидеров, при естественной смене социальных и даже политических контекстов времени. Книга написана с любовью и уважением к истории Свердловского театра музыкальной комедии и его сегодняшней деятельности. Читается с большим интересом и радостью.

Презентация книги «Счастливое место»
Презентация книги «Счастливое место»

После презентации книги состоялся вечер «Счастливое место». Почти документальную историю в девяти монологах написал один из авторов книги Сергей Коробков. Сегодняшние артисты и музыканты театра рассказали о том, как рождался и развивался театр, о его замечательных руководителях, легендарных актерах Марии Викс, Борисе Коринтелли, Анатолии Марениче, Полине Емельяновой, Сергее Дыбчо, Александре Матковском и многих других, соединив прошлое и сегодняшнее театра. Главное же для всех поколений артистов - это адрес, где расположен театр: проспект Ленина, 47. Счастливое место, где все друг друга любят, где хорошо трудиться, где все мечты сбываются. Известно, что Анатолия Маренича не раз приглашали в Московский театр оперетты, но он отказывался. Для него единственным счастливым и родным местом была Свердловская музкомедия.

ТЕКСТ

В последующие четыре дня в дневное время прошел Международный форум музыкального театра, программа которого была насыщенной и разнообразной, полной неожиданностей и сюрпризов. Это прежде всего относится к лаборатории режиссеров музыкального театра под руководством Кирилла Стрежнева. Это творческий проект СТД РФ, посвященный новейшим тенденциям оперетты и мюзикла. Лаборатория ведет свое начало с 2001 года, она проходила в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Программа лаборатории 2018 года представила собой любопытный эксперимент – создание и постановку совместно анонимного мюзикла под названием «САМ Колобок!» Автором идеи и модератором проекта выступил поэт и драматург Константин Рубинский. Название проекта можно расшифровать как Совместно-Анонимный, или Спонтанно-Авторский, или Сказочно-Альтернативный мюзикл «Колобок». Кому как нравится.

Гала-открытие финал
Гала-открытие финал

В проекте были задействованы постоянные авторы театра и его артисты. Сюжет классического «Колобка» был разбит на семь ключевых сцен. Драматурги получили задание написать по одному тексту\сцене. Затем к проекту подключились композиторы, сочинившие музыку к полученным текстам. Между авторами сохранялась полная анонимность, а главным девизом мюзикла оставалась «Интрига!». Полученный от авторов материал был передан артистам Свердловской музкомедии, где к делу приступили режиссеры. Конечно же, ни режиссеры, ни артисты не знали об авторстве сцен. В дни форума они азартно репетировали, экспериментировали, в общем, творили своего Колобка. Худрук спектакля Кирилл Стрежнев, ознакомившись с постановочными номерами, на открытом прослушивании отобрал лучшие сцены для премьерного показа. И вот настал день рождения мюзикла «САМ Колобок!». С раскрытием анонимных авторов, с неожиданными поворотами и безудержной фантазией. Всем создателям и зрителям было интересно и радостно!

Гала-открытие
Гала-открытие

Много внимания на форуме было отведено мюзиклу. Мастер-классы провели балетмейстер, хореограф, педагог Ирина Кашуба (Москва) – «Пластика артиста мюзикла» и «Степ», джазовая певица, саунд-продюсер, педагог Елена Захарова (Москва) – «Пение без напряжения», «Мюзикл по косточкам» разобрали актриса музыкального театра педагог Оксана Костецкая (Москва) и режиссер музыкального театра Антон Музыкантский (Лондон/Москва). На коллоквиуме под руководством актрисы театра и кино, солистки мюзиклов Лики Руллы и режиссера, педагога Дмитрия Белова обсуждались «Тенденции развития жанра мюзикла в России». Работал «Дирижерский клуб» под руководством главного дирижера Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова. Тема встречи - «Проблемы нотного материала и авторского права»; вечный триумвират: дирижер-режиссер-директор; атмосфера творчества и рутинные заботы…

Вечером же театр приглашал на свои спектакли - премьеры последних лет. Были представлены только мюзиклы современных в основном отечественных композиторов, хотя в репертуаре театра есть и классические оперетты. Но руководителям хотелось познакомить приглашенных на юбилей гостей, друзей, коллег с новыми сочинениями и рассказать о том, что интересует сегодняшний Свердловский театр музыкальной комедии, чем он живет, и как дальше будет развиваться. Коллективу это удалось. Все увиденные спектакли яркие, современные, животрепещущие, несмотря на то, что сюжеты постановок в основном были не из сегодняшней жизни. Равнодушных зрителей в зале не было, - в зале сидели не только приглашенные, но и обычные посетители спектаклей.

Мюзикл «Яма» создан композитором Сергеем Дрезниным и драматургом Михаилом Бартеневым по повести А. Куприна в 2013 году, почти 100 лет спустя после того, как писатель поставил точку в своей повести. Мировая премьера мюзикла состоялась в Свердловске 8 декабря 2013 г. Режиссер Нина Чусова поставила мюзикл точно по Куприну жестко, но не нагнетая и без того мрачную атмосферу произведения. Ее спектакль о Любви, но в силу музыки Дрезнина, точно воссозданной замечательным дирижером Борисом Нодельманом, спектакль получился о страшных и не всегда обратимых последствиях ее полного отсутствия.

Мюзикл «Бернарда Альба» переносит зрителя в мир Испании времен Федерико Гарсия Лорка. Музыка и тексты принадлежат Майклу Джонсу Лакьюзу по пьесе Лорки «Дом Бернарды Альбы». Спектакль идет по-русски в переводе Жени Беркович. Впервые мюзикл появился на Бродвее десять лет назад, произвел настоящий фурор и был назван мюзиклом на века. Таким же ярким и захватывающим получился он и у свердловчан. Его поставил молодой талантливый режиссер Алексей Франдетти, любящий и знающий и современный и классический музыкальный театр. Абсолютно в стиле музыки дирижировал Антон Ледовский, работали хореограф Ирина Кашуба и педагог по фламенко Ольга Пшеницына. Точное сценографические решение нашел Тимофей Рябушинский. Стильные и выразительные костюмы получились у Анастасии Бугаевой. Все артисты были органичны в своих партиях и особенно Светлана Кочанова в роли Бернарды Альбы. Спектакль оставил яркое и взволнованное впечатление.

И еще один мюзикл «Декабристы», теперь уже о нашей российской истории. Спектакль был создан по заказу Свердловского театра музыкальной комедии в 2016 г. московскими авторами: композитором Евгением Заготом, драматургом Кариной Шебелян и поэтом Алиной Байбаевой. Над постановкой трудились главный режиссер Кирилл Стрежнев, главный дирижер Борис Нодельман, сценограф Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева. Это оригинальный рассказ о декабристском восстании, взгляде театра на исторические события. Впечатляют хоровые сцены (хормейстер Светлана Асуева) и образы Сергея Трубецкого, участника Отечественной войны 1812 г., лидера северного общества декабристов, его жены Екатерины Трубецкой, урожденной графини Лаваль, и Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, созданные Игорем Ладейщиковым, Татьяной Мокроусовой и Ниной Шамбер. На этом рабочий день и вечер участников форума не заканчивался. Все желающие, а их было много, собирались в театральном видеозале посмотреть запечатленные на пленку мюзиклы и побеседовать с их создателями.

Самым впечатляющим оказался спектакль «Анри», посвященный жизни и творчеству французского художника Анри Тулуз-Лотрека. Его создателями стали композитор Марина Собянина, живущая за рубежом, автор либретто, режиссер и хореограф Лариса Александрова, дирижер Антон Ледовский, сценограф и художник по костюмам Дмитрий Разумов, хормейстер Светлана Асуева. Мировая премьера «Анри» состоялась в Екатеринбурге 19 декабря 2014 г. Получилось удивительное пластически-хоровое зрелище. Музыка очень французская, написанная Мариной Собяниной на высочайшем мировом уровне, в которую органично вписалось хоровое звучание и хореографическая палитра. Буквально потрясла работа солиста театра музыкальной театра Алексея Литвиненко в роли Анри. Ни единого звука, слова, только танец и пластика, а какой многогранный образ «певца Монмартра» создал артист. На наших глазах рождалась фантазийная реконструкция судьбы «Великого карлика» и атмосфера Монмартра с его кабаре «Мулен-Руж» и танцовщицами, цирковыми артистами, о которых Тулуз-Лотрек писал картины, делал рисунки и плакаты. Благодаря видеомосту удалось поговорить с Мариной Собяниной и Ларисой Александровой, и узнать, как рождался у них спектакль «Анри».

«Анри»
«Анри»

Следующий вечер в театральном видеосалоне провели композитор Александр Журбин и автор либретто Юрий Димитрин. Их рок-опере исполнилось 43 года. 1975 год. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» исполнил первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика» и буквально взорвал страну. Еще бы, ведь тогда само слово было под запретом. Теперь мы смотрели возвращение легенды, как считают ее авторы. В будущее, которое состоялось в Свердловском театре музыкальной комедии в 2017 г. Спектакль подготовили режиссер-постановщик Кирилл Стрежнев, дирижер Борис Нодельман, художник Павел Каплевич (сценография и костюмы), хореограф Сергей Смирнов, хормейстер Светлана Асуева. В главных партиях заняты: Никита Кружилин – Орфей, Юлия Дякина - Эвридика, Игорь Ладейщиков – Харон, Татьяна Мокроусова – Фортуна и артисты «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова». У современного Орфея дел значительно прибавилось – ему приходится спасать не только Любовь, Эвридику, самого себя, но и весь мир. На память была сделана общая большая фотография: авторы рок-оперы «Орфей и Эвридика» и участники форума.

Орфей - Никита Кружилин, Эвридика - Юлия Дякина
Орфей - Никита Кружилин, Эвридика - Юлия Дякина

Прописались в Свердловской музкомедии и «Веселые ребята», но это не легендарный фильм Григория Александрова, а мюзикл, в котором использована всем известная и хватающая за сердце музыка Исаака Дунаевского. Спектакль был поставлен Кириллом Стрежневым и Борисом Нодельманом в декабре 2015 года с музыкой Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского, либретто Игоря Иртеньева и Валентина Жука с использованием стихов Василия Лебедева-Кумача. Театр бережно цитирует кинолегенду, вызывая дух великих мастеров Леонида Утесова и Любови Орловой.

Еще одним значительным событием форума стала выставка «Фабрика счастья». Это название она получила благодаря изобретательности сотрудников Свердловского краеведческого музея, которые решили сравнить театр «легкого жанра», появившийся в индустриальном городе, с фабрикой, которая выпускает эмоции. Выставка расположилась в трех больших залах эффектного корпуса музея – особняка Поклевских-Козелл на ул. Малышева, 46. Это не банальная экспозиция, а удивительный рассказ о театре, с выдумкой, в которую втягиваются посетители. В первом зале они проходят интерактивный тест по определению своего амплуа. По результатам исследования можно узнать свой творческий профиль и примерить полагающийся сценический костюм. Второй зал знакомит с историей театра, где интересно представлены эволюция «легкого жанра» на Урале, трансформация здания на проспекте Ленина, 47, сведения о трех главных режиссерах Георгии Кугушеве, Владимире Курочкине и Кирилле Стрешневе. Главная атмосфера этого зала – сосуществовании сурового города и жизнерадостного искусства любимого театра.

В третьем грандиозном зале в витринах собраны дипломы конкурсов и фестивалей, одних только «Золотых масок» - 18 штук. Указ о присвоении коллективу Ордена Трудового Красного Знамени. Но это не главное. Центральное место занимает экспозиция о подлинных сокровищах – людях театра: его артистах, постановщиках, зрителях. Здесь архивные фото, личные вещи звёзд прошлых лет, ретро-афиши и живые свидетельства зрителей: добрые слова о Свердловском театре музыкальной комедии Александра Вертинского, Георгия Жукова, Леонида Утесова, Александра Калягина, Бориса Ельцина, Галины Волчек и многих других. Особенно любопытна аудио--составляющая выставки: посетители могут услышать голоса звёзд прошлого и сегодняшнего дня. Конечно же, интересно посмотреть вблизи на костюмы исполнителей разных лет. Особую ценность представляют костюмы Виктора Сытника, ведь артист свою сценическую одежду создавал собственными руками. Выставка работает в Краеведческом музее до февраля 2019 года.

Быстро пролетели четыре дня. Настал последний день форума. Днем прошла большая итоговая дискуссия «Музыкальный театр формата «light»: ключ к совершенству». Модераторы: театральный критик, эксперт по музыкальному театру Лариса Барыкина и театральный критик, драматург Сергей Коробков. Было много интересных выступлений. Была у говоривших и озабоченность состоянием современного музыкального театра, в том числе и молодой режиссуры.

Вечером же состоялся заключительный концерт-сюрприз гостей форума «Мы желаем счастья Вам!». Театр приветствовали городские и областные власти, специально в Свердловск приехал поздравить коллектив председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Выступали коллеги и друзья из театров Свердловска, Москвы, Петербурга, Крыма, Луганска, Новосибирска и даже из Узбекистана. В финале все дружно пели: «Мы желаем счастья Вам!».

Елизавета ДЮКИНА

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