Свердловский театр музыкальной комедии отметил свое 85-летие

Открылся форум презентацией книги «Счастливое место: Свердловская музкомедия Георгия Кугушева, Владимира Курочкина и Кирилла Стрежнева». У нее четыре автора - театроведы, критики, специалисты в области музыкального театра Елена Третьякова, Александр Иняхин, Александр Колесников, Сергей Коробков, создавшие научную коллективную монографию. Они вычленили эпохи, объективно совпадающие с периодами творчества трех главных режиссеров Георгия Кугушева (1935 – 1961), Владимира Курочкина (1963 – 1986) и ныне действующего Кирилла Стрежнева (с 1986). Эпохи, удивительно наследующие одна другой при всей несхожести творческих личностей художественных лидеров, при естественной смене социальных и даже политических контекстов времени. Книга написана с любовью и уважением к истории Свердловского театра музыкальной комедии и его сегодняшней деятельности. Читается с большим интересом и радостью.



Презентация книги «Счастливое место»

После презентации книги состоялся вечер «Счастливое место». Почти документальную историю в девяти монологах написал один из авторов книги Сергей Коробков. Сегодняшние артисты и музыканты театра рассказали о том, как рождался и развивался театр, о его замечательных руководителях, легендарных актерах Марии Викс, Борисе Коринтелли, Анатолии Марениче, Полине Емельяновой, Сергее Дыбчо, Александре Матковском и многих других, соединив прошлое и сегодняшнее театра. Главное же для всех поколений артистов - это адрес, где расположен театр: проспект Ленина, 47. Счастливое место, где все друг друга любят, где хорошо трудиться, где все мечты сбываются. Известно, что Анатолия Маренича не раз приглашали в Московский театр оперетты, но он отказывался. Для него единственным счастливым и родным местом была Свердловская музкомедия.

В последующие четыре дня в дневное время прошел Международный форум музыкального театра, программа которого была насыщенной и разнообразной, полной неожиданностей и сюрпризов. Это прежде всего относится к лаборатории режиссеров музыкального театра под руководством Кирилла Стрежнева. Это творческий проект СТД РФ, посвященный новейшим тенденциям оперетты и мюзикла. Лаборатория ведет свое начало с 2001 года, она проходила в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Программа лаборатории 2018 года представила собой любопытный эксперимент – создание и постановку совместно анонимного мюзикла под названием «САМ Колобок!» Автором идеи и модератором проекта выступил поэт и драматург Константин Рубинский. Название проекта можно расшифровать как Совместно-Анонимный, или Спонтанно-Авторский, или Сказочно-Альтернативный мюзикл «Колобок». Кому как нравится.



Гала-открытие финал

В проекте были задействованы постоянные авторы театра и его артисты. Сюжет классического «Колобка» был разбит на семь ключевых сцен. Драматурги получили задание написать по одному тексту\сцене. Затем к проекту подключились композиторы, сочинившие музыку к полученным текстам. Между авторами сохранялась полная анонимность, а главным девизом мюзикла оставалась «Интрига!». Полученный от авторов материал был передан артистам Свердловской музкомедии, где к делу приступили режиссеры. Конечно же, ни режиссеры, ни артисты не знали об авторстве сцен. В дни форума они азартно репетировали, экспериментировали, в общем, творили своего Колобка. Худрук спектакля Кирилл Стрежнев, ознакомившись с постановочными номерами, на открытом прослушивании отобрал лучшие сцены для премьерного показа. И вот настал день рождения мюзикла «САМ Колобок!». С раскрытием анонимных авторов, с неожиданными поворотами и безудержной фантазией. Всем создателям и зрителям было интересно и радостно!

Много внимания на форуме было отведено мюзиклу. Мастер-классы провели балетмейстер, хореограф, педагог Ирина Кашуба (Москва) – «Пластика артиста мюзикла» и «Степ», джазовая певица, саунд-продюсер, педагог Елена Захарова (Москва) – «Пение без напряжения», «Мюзикл по косточкам» разобрали актриса музыкального театра педагог Оксана Костецкая (Москва) и режиссер музыкального театра Антон Музыкантский (Лондон/Москва). На коллоквиуме под руководством актрисы театра и кино, солистки мюзиклов Лики Руллы и режиссера, педагога Дмитрия Белова обсуждались «Тенденции развития жанра мюзикла в России». Работал «Дирижерский клуб» под руководством главного дирижера Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликса Коробова. Тема встречи - «Проблемы нотного материала и авторского права»; вечный триумвират: дирижер-режиссер-директор; атмосфера творчества и рутинные заботы…

Вечером же театр приглашал на свои спектакли - премьеры последних лет. Были представлены только мюзиклы современных в основном отечественных композиторов, хотя в репертуаре театра есть и классические оперетты. Но руководителям хотелось познакомить приглашенных на юбилей гостей, друзей, коллег с новыми сочинениями и рассказать о том, что интересует сегодняшний Свердловский театр музыкальной комедии, чем он живет, и как дальше будет развиваться. Коллективу это удалось. Все увиденные спектакли яркие, современные, животрепещущие, несмотря на то, что сюжеты постановок в основном были не из сегодняшней жизни. Равнодушных зрителей в зале не было, - в зале сидели не только приглашенные, но и обычные посетители спектаклей.

Мюзикл «Яма» создан композитором Сергеем Дрезниным и драматургом Михаилом Бартеневым по повести А. Куприна в 2013 году, почти 100 лет спустя после того, как писатель поставил точку в своей повести. Мировая премьера мюзикла состоялась в Свердловске 8 декабря 2013 г. Режиссер Нина Чусова поставила мюзикл точно по Куприну жестко, но не нагнетая и без того мрачную атмосферу произведения. Ее спектакль о Любви, но в силу музыки Дрезнина, точно воссозданной замечательным дирижером Борисом Нодельманом, спектакль получился о страшных и не всегда обратимых последствиях ее полного отсутствия.

Мюзикл «Бернарда Альба» переносит зрителя в мир Испании времен Федерико Гарсия Лорка. Музыка и тексты принадлежат Майклу Джонсу Лакьюзу по пьесе Лорки «Дом Бернарды Альбы». Спектакль идет по-русски в переводе Жени Беркович. Впервые мюзикл появился на Бродвее десять лет назад, произвел настоящий фурор и был назван мюзиклом на века. Таким же ярким и захватывающим получился он и у свердловчан. Его поставил молодой талантливый режиссер Алексей Франдетти, любящий и знающий и современный и классический музыкальный театр. Абсолютно в стиле музыки дирижировал Антон Ледовский, работали хореограф Ирина Кашуба и педагог по фламенко Ольга Пшеницына. Точное сценографические решение нашел Тимофей Рябушинский. Стильные и выразительные костюмы получились у Анастасии Бугаевой. Все артисты были органичны в своих партиях и особенно Светлана Кочанова в роли Бернарды Альбы. Спектакль оставил яркое и взволнованное впечатление.

И еще один мюзикл «Декабристы», теперь уже о нашей российской истории. Спектакль был создан по заказу Свердловского театра музыкальной комедии в 2016 г. московскими авторами: композитором Евгением Заготом, драматургом Кариной Шебелян и поэтом Алиной Байбаевой. Над постановкой трудились главный режиссер Кирилл Стрежнев, главный дирижер Борис Нодельман, сценограф Игорь Нежный, художник по костюмам Татьяна Тулубьева. Это оригинальный рассказ о декабристском восстании, взгляде театра на исторические события. Впечатляют хоровые сцены (хормейстер Светлана Асуева) и образы Сергея Трубецкого, участника Отечественной войны 1812 г., лидера северного общества декабристов, его жены Екатерины Трубецкой, урожденной графини Лаваль, и Марии Федоровны, вдовствующей императрицы, созданные Игорем Ладейщиковым, Татьяной Мокроусовой и Ниной Шамбер. На этом рабочий день и вечер участников форума не заканчивался. Все желающие, а их было много, собирались в театральном видеозале посмотреть запечатленные на пленку мюзиклы и побеседовать с их создателями.

Самым впечатляющим оказался спектакль «Анри», посвященный жизни и творчеству французского художника Анри Тулуз-Лотрека. Его создателями стали композитор Марина Собянина, живущая за рубежом, автор либретто, режиссер и хореограф Лариса Александрова, дирижер Антон Ледовский, сценограф и художник по костюмам Дмитрий Разумов, хормейстер Светлана Асуева. Мировая премьера «Анри» состоялась в Екатеринбурге 19 декабря 2014 г. Получилось удивительное пластически-хоровое зрелище. Музыка очень французская, написанная Мариной Собяниной на высочайшем мировом уровне, в которую органично вписалось хоровое звучание и хореографическая палитра. Буквально потрясла работа солиста театра музыкальной театра Алексея Литвиненко в роли Анри. Ни единого звука, слова, только танец и пластика, а какой многогранный образ «певца Монмартра» создал артист. На наших глазах рождалась фантазийная реконструкция судьбы «Великого карлика» и атмосфера Монмартра с его кабаре «Мулен-Руж» и танцовщицами, цирковыми артистами, о которых Тулуз-Лотрек писал картины, делал рисунки и плакаты. Благодаря видеомосту удалось поговорить с Мариной Собяниной и Ларисой Александровой, и узнать, как рождался у них спектакль «Анри».

Следующий вечер в театральном видеосалоне провели композитор Александр Журбин и автор либретто Юрий Димитрин. Их рок-опере исполнилось 43 года. 1975 год. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» исполнил первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика» и буквально взорвал страну. Еще бы, ведь тогда само слово было под запретом. Теперь мы смотрели возвращение легенды, как считают ее авторы. В будущее, которое состоялось в Свердловском театре музыкальной комедии в 2017 г. Спектакль подготовили режиссер-постановщик Кирилл Стрежнев, дирижер Борис Нодельман, художник Павел Каплевич (сценография и костюмы), хореограф Сергей Смирнов, хормейстер Светлана Асуева. В главных партиях заняты: Никита Кружилин – Орфей, Юлия Дякина - Эвридика, Игорь Ладейщиков – Харон, Татьяна Мокроусова – Фортуна и артисты «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова». У современного Орфея дел значительно прибавилось – ему приходится спасать не только Любовь, Эвридику, самого себя, но и весь мир. На память была сделана общая большая фотография: авторы рок-оперы «Орфей и Эвридика» и участники форума.



Орфей - Никита Кружилин, Эвридика - Юлия Дякина

Прописались в Свердловской музкомедии и «Веселые ребята», но это не легендарный фильм Григория Александрова, а мюзикл, в котором использована всем известная и хватающая за сердце музыка Исаака Дунаевского. Спектакль был поставлен Кириллом Стрежневым и Борисом Нодельманом в декабре 2015 года с музыкой Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского, либретто Игоря Иртеньева и Валентина Жука с использованием стихов Василия Лебедева-Кумача. Театр бережно цитирует кинолегенду, вызывая дух великих мастеров Леонида Утесова и Любови Орловой.

Еще одним значительным событием форума стала выставка «Фабрика счастья». Это название она получила благодаря изобретательности сотрудников Свердловского краеведческого музея, которые решили сравнить театр «легкого жанра», появившийся в индустриальном городе, с фабрикой, которая выпускает эмоции. Выставка расположилась в трех больших залах эффектного корпуса музея – особняка Поклевских-Козелл на ул. Малышева, 46. Это не банальная экспозиция, а удивительный рассказ о театре, с выдумкой, в которую втягиваются посетители. В первом зале они проходят интерактивный тест по определению своего амплуа. По результатам исследования можно узнать свой творческий профиль и примерить полагающийся сценический костюм. Второй зал знакомит с историей театра, где интересно представлены эволюция «легкого жанра» на Урале, трансформация здания на проспекте Ленина, 47, сведения о трех главных режиссерах Георгии Кугушеве, Владимире Курочкине и Кирилле Стрешневе. Главная атмосфера этого зала – сосуществовании сурового города и жизнерадостного искусства любимого театра.

В третьем грандиозном зале в витринах собраны дипломы конкурсов и фестивалей, одних только «Золотых масок» - 18 штук. Указ о присвоении коллективу Ордена Трудового Красного Знамени. Но это не главное. Центральное место занимает экспозиция о подлинных сокровищах – людях театра: его артистах, постановщиках, зрителях. Здесь архивные фото, личные вещи звёзд прошлых лет, ретро-афиши и живые свидетельства зрителей: добрые слова о Свердловском театре музыкальной комедии Александра Вертинского, Георгия Жукова, Леонида Утесова, Александра Калягина, Бориса Ельцина, Галины Волчек и многих других. Особенно любопытна аудио--составляющая выставки: посетители могут услышать голоса звёзд прошлого и сегодняшнего дня. Конечно же, интересно посмотреть вблизи на костюмы исполнителей разных лет. Особую ценность представляют костюмы Виктора Сытника, ведь артист свою сценическую одежду создавал собственными руками. Выставка работает в Краеведческом музее до февраля 2019 года.

Быстро пролетели четыре дня. Настал последний день форума. Днем прошла большая итоговая дискуссия «Музыкальный театр формата «light»: ключ к совершенству». Модераторы: театральный критик, эксперт по музыкальному театру Лариса Барыкина и театральный критик, драматург Сергей Коробков. Было много интересных выступлений. Была у говоривших и озабоченность состоянием современного музыкального театра, в том числе и молодой режиссуры.

Вечером же состоялся заключительный концерт-сюрприз гостей форума «Мы желаем счастья Вам!». Театр приветствовали городские и областные власти, специально в Свердловск приехал поздравить коллектив председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Выступали коллеги и друзья из театров Свердловска, Москвы, Петербурга, Крыма, Луганска, Новосибирска и даже из Узбекистана. В финале все дружно пели: «Мы желаем счастья Вам!».

Елизавета ДЮКИНА