«Итак, она звалась Татьяной»... Молодежный «Евгений Онегин» в БЗК

Таким образом Фонд Елены Образцовой решил не только напомнить москвичам о предстоящем 80-летии со дня рождения Елены Васильевны, но и отметить 140-летие со дня создания Чайковским «лирических сцен» по роману в стихах Пушкина «Евгений Онегин».

Чайковский долго подыскивал сюжет для новой оперы. Идею обратиться к роману Пушкина ему подсказала певица Елизавета Андреевна Лавровская. Не сразу, но потом композитор увлекся этой идеей. Вот что он написал брату Модесту: « …я тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина… Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Свое новое лирическое творение композитор решил отдать молодым певцам, студентам Московской консерватории.

Впервые «Евгений Онегин» был представлен 17 марта 1879 года на сцене Малого театра. Состав оркестра и хора были камерными: хор из двадцати восьми учениц и двадцати учеников, оркестр из тридцати двух человек (в их число входили и четыре профессора консерватории и два музыканта из оркестра Большого театра). Дирижировал Николай Рубинштейн. Поставил спектакль актер Малого театра Иван Васильевич Самарин. Скоро «Евгений Онегин» появился и на императорской сцене: сначала в Москве в Большом театре, затем в Петербурге в Мариинке. Чайковский внес ряд изменений, и опера из «лирических сцен» превратилась в «большую оперу». Удивительна судьба этой оперы композитора. «За 140 лет через «Онегина» прошло несколько поколений оперных певцов и дирижеров, каких только порой самых радикальных режиссерских решений не знала эта опера ...Но мог ли себе представить Чайковский, что его «Онегин», написанный для ученического спектакля Московской консерватории, станет самой исполняемой в мире русской оперой». К этим словам кандидата искусствоведения Ады Айнбиндер хочется добавить, что в последние годы исполнители все чаще стали обращаться к концертной версии оперы, чтобы насладиться гениальными словом Пушкина и музыкой Чайковского, не отвлекаясь и не раздражаясь выпендрежными решениями современной режиссуры.

Вот и Фонд Елены Образцовой, возглавляемый Натальей Игнатенко, обратился к концертному варианту «Евгения Онегина», пригласив молодых певцов, лауреатов и призеров конкурсов Елены Образцовой. Оркестр и хор «Новой оперы» (хормейстер Юлия Сенюкова). За пульт встал молодой дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев, очень талантливый музыкант, отлично чувствующий театральную природу оперы, ее драматургию. Им всем вместе удалось воплотить замысел композитора, о котором он писал: « … я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки».



Любовь Петрова (Татьяна)

Центром действа стала Татьяна Любови Петровой. Певица закончила Московскую консерватории (класс профессора Галины Писаренко) и сразу же стала обладателем престижных наград международных конкурсов: Гран-при конкурса им. Римского-Корсакова и Первой премии конкурса молодых певцов Елены Образцовой. Была принята в «Новую оперу», где спела партии Виолетты, Людмилы («Руслан и Людмила «Глинки), Марфы («Царская невеста» Римского-Корсакова) и Снегурочки в его же одноименной опере. Стажировалась в «Метрополитен-Опера» и дебютировала на ее сцене в партии Цербинетты в опере Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе». С тех пор Любовь Петрова поет на крупнейших сценах Америки и Европы. В Москве певица очень редкая гостья. До сих пор вспоминается ее Софи в спектакле Большого театра «Кавалер розы» Р. Штрауса. Как жаль, что его сняли с репертуара, а ведь он пользовался неизменной любовью зрителей. В Татьяне Любови Петровой покорил ее необыкновенной проникновенности голос, рассказавший о русской душе героини и ее первой и единственной любви. Без каких-либо внешних вокальных эффектов, а только благодаря выразительности красивого сопрано и богатству внутренней жизни Татьяны. Сцена Письма прошла у певицы на одном дыхании, захватив весь зал.



Любовь Петрова (Татьяна) и Алексей Марков (Онегин)

Полной противоположностью Татьяне Петровой был Онегин Алексея Маркова, баритона Мариинского театра, лауреата премии Конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Он создал точный портрет героя Пушкина и Чайковского. Как его Онегин упивается ролью учителя жизни, читая отповедь влюбленной в него в него девушке. И вообще его Евгений не думает об окружающих его людях, поступая с ними, как ему хочется, лишь бы потешить свое самолюбие. Не верится и в его влюбленность в Татьяну в финале оперы. Ведь перед ним сама графиня Гремина, которой восхищается весь петербургский свет. В душе же Татьяны - Любови Петровой всегда будет жить боль от нравоучений самовлюбленного Онегина, и она никогда не позволит причинить такую же боль своему мужу князю Гремину, ни в чем не повинному.

В других партиях выступили: солистка «Новой оперы», обладательница роскошного меццо-сопрано Юлия Меннибаева – Ольга, солист Молодежной оперной программы Тарас Присяжнюк - Ленский, Анна Викторова - няня, бас Большого театра Годердзи Джанелидзе – Гремин, тенор, студент музыкального училища при Московской консерватории Валерий Макаров – Трике, француз, студент ГИТИСа Никита Воронченко – Ротный, Зарецкий.

Среди исполнителей «Онегина» была единственная певица не лауреат конкурсов Елены Образцовой – Елена Заремба, замечательное меццо-сопрано. Выпускница Российской Академии музыки им. Гнесиных, она с 1984 по 1995 была солисткой Большого театра. Затем покинула его сцену, выступала на престижных подмостках Европы и Америки. В 2010 вернулась в столицу. Поет в спектаклях Большого театра и Музыкального театра им. им. Станиславского и Немировича-Данченко, дает камерные концерты, преподает в Центре оперного пения Галины Вишневской. Заремба органично вошла в молодежный состав оперы Чайковского, запомнившись в партии помещицы Лариной.

Молодежный «Евгений Онегин» в Большом зале Московской консерватории имел успех. Новое поколение талантливых певцов, а ему, без сомнения, принадлежит будущее, во главе с молодым Тимуром Зангиевым, продемонстрировало, как можно, не нарушая музыкальную драматургию Чайковского, по-современному прочитать его гениальную оперу.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Юлия ОСАДЧАЯ