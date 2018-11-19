«Итак, она звалась Татьяной»... Молодежный «Евгений Онегин» в БЗК

Таким образом Фонд Елены Образцовой решил не только напомнить москвичам о предстоящем 80-летии со дня рождения Елены Васильевны, но и отметить 140-летие со дня создания Чайковским «лирических сцен» по роману в стихах Пушкина «Евгений Онегин».
Чайковский долго подыскивал сюжет для новой оперы. Идею обратиться к роману Пушкина ему подсказала певица Елизавета Андреевна Лавровская. Не сразу, но потом композитор увлекся этой идеей. Вот что он написал брату Модесту: « …я тотчас побежал отыскивать Пушкина. С трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина… Как я рад избавиться от эфиопских принцесс, фараонов, отравлений, всякого рода ходульности. Какая бездна поэзии в «Онегине». Свое новое лирическое творение композитор решил отдать молодым певцам, студентам Московской консерватории.
Впервые «Евгений Онегин» был представлен 17 марта 1879 года на сцене Малого театра. Состав оркестра и хора были камерными: хор из двадцати восьми учениц и двадцати учеников, оркестр из тридцати двух человек (в их число входили и четыре профессора консерватории и два музыканта из оркестра Большого театра). Дирижировал Николай Рубинштейн. Поставил спектакль актер Малого театра Иван Васильевич Самарин. Скоро «Евгений Онегин» появился и на императорской сцене: сначала в Москве в Большом театре, затем в Петербурге в Мариинке. Чайковский внес ряд изменений, и опера из «лирических сцен» превратилась в «большую оперу». Удивительна судьба этой оперы композитора. «За 140 лет через «Онегина» прошло несколько поколений оперных певцов и дирижеров, каких только порой самых радикальных режиссерских решений не знала эта опера ...Но мог ли себе представить Чайковский, что его «Онегин», написанный для ученического спектакля Московской консерватории, станет самой исполняемой в мире русской оперой». К этим словам кандидата искусствоведения Ады Айнбиндер хочется добавить, что в последние годы исполнители все чаще стали обращаться к концертной версии оперы, чтобы насладиться гениальными словом Пушкина и музыкой Чайковского, не отвлекаясь и не раздражаясь выпендрежными решениями современной режиссуры.
Вот и Фонд Елены Образцовой, возглавляемый Натальей Игнатенко, обратился к концертному варианту «Евгения Онегина», пригласив молодых певцов, лауреатов и призеров конкурсов Елены Образцовой. Оркестр и хор «Новой оперы» (хормейстер Юлия Сенюкова). За пульт встал молодой дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Тимур Зангиев, очень талантливый музыкант, отлично чувствующий театральную природу оперы, ее драматургию. Им всем вместе удалось воплотить замысел композитора, о котором он писал: « … я знаю, что сценических эффектов и движения будет мало в этой опере. Но общая поэтичность, человечность, простота сюжета в соединении с гениальным текстом заменят с лихвой эти недостатки».
Центром действа стала Татьяна Любови Петровой. Певица закончила Московскую консерватории (класс профессора Галины Писаренко) и сразу же стала обладателем престижных наград международных конкурсов: Гран-при конкурса им. Римского-Корсакова и Первой премии конкурса молодых певцов Елены Образцовой. Была принята в «Новую оперу», где спела партии Виолетты, Людмилы («Руслан и Людмила «Глинки), Марфы («Царская невеста» Римского-Корсакова) и Снегурочки в его же одноименной опере. Стажировалась в «Метрополитен-Опера» и дебютировала на ее сцене в партии Цербинетты в опере Р. Штрауса «Ариадна на Наксосе». С тех пор Любовь Петрова поет на крупнейших сценах Америки и Европы. В Москве певица очень редкая гостья. До сих пор вспоминается ее Софи в спектакле Большого театра «Кавалер розы» Р. Штрауса. Как жаль, что его сняли с репертуара, а ведь он пользовался неизменной любовью зрителей. В Татьяне Любови Петровой покорил ее необыкновенной проникновенности голос, рассказавший о русской душе героини и ее первой и единственной любви. Без каких-либо внешних вокальных эффектов, а только благодаря выразительности красивого сопрано и богатству внутренней жизни Татьяны. Сцена Письма прошла у певицы на одном дыхании, захватив весь зал.
Полной противоположностью Татьяне Петровой был Онегин Алексея Маркова, баритона Мариинского театра, лауреата премии Конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. Он создал точный портрет героя Пушкина и Чайковского. Как его Онегин упивается ролью учителя жизни, читая отповедь влюбленной в него в него девушке. И вообще его Евгений не думает об окружающих его людях, поступая с ними, как ему хочется, лишь бы потешить свое самолюбие. Не верится и в его влюбленность в Татьяну в финале оперы. Ведь перед ним сама графиня Гремина, которой восхищается весь петербургский свет. В душе же Татьяны - Любови Петровой всегда будет жить боль от нравоучений самовлюбленного Онегина, и она никогда не позволит причинить такую же боль своему мужу князю Гремину, ни в чем не повинному.
В других партиях выступили: солистка «Новой оперы», обладательница роскошного меццо-сопрано Юлия Меннибаева – Ольга, солист Молодежной оперной программы Тарас Присяжнюк - Ленский, Анна Викторова - няня, бас Большого театра Годердзи Джанелидзе – Гремин, тенор, студент музыкального училища при Московской консерватории Валерий Макаров – Трике, француз, студент ГИТИСа Никита Воронченко – Ротный, Зарецкий.
Среди исполнителей «Онегина» была единственная певица не лауреат конкурсов Елены Образцовой – Елена Заремба, замечательное меццо-сопрано. Выпускница Российской Академии музыки им. Гнесиных, она с 1984 по 1995 была солисткой Большого театра. Затем покинула его сцену, выступала на престижных подмостках Европы и Америки. В 2010 вернулась в столицу. Поет в спектаклях Большого театра и Музыкального театра им. им. Станиславского и Немировича-Данченко, дает камерные концерты, преподает в Центре оперного пения Галины Вишневской. Заремба органично вошла в молодежный состав оперы Чайковского, запомнившись в партии помещицы Лариной.
Молодежный «Евгений Онегин» в Большом зале Московской консерватории имел успех. Новое поколение талантливых певцов, а ему, без сомнения, принадлежит будущее, во главе с молодым Тимуром Зангиевым, продемонстрировало, как можно, не нарушая музыкальную драматургию Чайковского, по-современному прочитать его гениальную оперу.
Елизавета ДЮКИНА
Фото: Юлия ОСАДЧАЯ
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