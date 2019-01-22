Опера «Эстония» в Большом театре. Восстанавливаем мосты.

Театр был создан в 1906 г. в Таллинне на базе музыкально-певческого общества «Эстония». С 1997 года он носит современное название Национальная опера «Эстония».

Театр всегда славился своими тесными связями с московской театральной жизнью, и прежде всего с Большим театром. В 1950 году объявили Первую декаду искусств театра в Москве. Была подготовлена насыщенная и интересная программа, которая имела огромный успех. За ней последовали обменные гастроли спектаклей солистов, режиссеров, дирижеров, совместные постановки. В Москве пели великие эстонские солисты Тийт Куузик, Георг Отс, Мати Пальм, Маргарита Войтес, Ана Каал, Хендрик Крумм… В Таллинне обожали Ирину Архипову, Евгения Нестеренко, Юрия Мазурока, Галину Калинину, Владимира Атлантова, Александра Ведерникова, Владислава Пьявко… В Москве в исполнении эстонских артистов прозвучали не только оперы русских и зарубежных композиторов, но и произведения эстонских авторов: Г. Эрнесакса «Берег бурь», Э. Каппа «Огни мщения, «Певец свободы» и др. Последний спектакль Эстонской оперы на сцене Большого театра состоялся в 1989 году. Это был фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, на котором театр показал оперу Мусоргского «Борис Годунов» в первой авторской редакции в постановке главного режиссера Арне Микка. В том же году Арне Микк поставил в Большом театре «Риголетто» Верди, спектакли шли на сцене Кремлевского Дворца съездов.

А дальше… случился распад Советского Союза. Только сейчас руководство двух театров решило начать новое сотрудничество, помня о том, сколь оно было плодотворным для обоих коллективов в те далекие годы.

Национальная опера «Эстония» прибыла на Историческую сцену Большого театра в полном составе: оперная и балетная труппы, оркестр, хор и хор мальчиков. Балет показал два спектакля. Первый для детей - «Белоснежку и 7 гномов» венгерского композитора Тибора Кочака, который поставила венгерская группа: хореограф Дьюла Харангозо, сценограф и художник по свету Кентавр и художник по костюмам Рита Велих. Второй для взрослых – авторская постановка Тоомаса Эдура «Модильяни – проклятый художник» на музыку Тауно Айнтса. Это была мировая премьера в Таллинне 11 мая 2012 года.



Сцена из спектакля. Фото Харри Роспу.

Оперная труппа тоже пригласила москвичей на два вечера. Сначала была «Тоска» Пуччини. К сожалению, спектакль оказался давним. Его премьера состоялась в 2005 году. Над ним работали дирижер Юри Альпертен, он же вел спектакль в Москве, режиссер Раймундас Банионис, художник Сергеюс Бокулло (оба из Литвы). Постановка традиционная, а вот оформление напоминало то ли стройку, то ли ремонт. Но замечательная работа художника по свету Неэме Йыэ точно определила атмосферу трагических событий в опере, а постепенно усиливающийся красный свет завершал рассказ о кровавых событиях в Риме времен наполеоновских войн (1800г.). Что же касается музыкальной и вокальной сторон спектакля, то тут дело не всегда обстояло благополучно. Сказалась и давняя постановка, и непростая акустика Большого театра, возможно, что-то не хватило репетиций. Дирижер Юри Альпертен не всегда соблюдал баланс звучания, тогда певцов не было слышно и голоса их звучали неровно. Что-то получалось, что-то нет. Первая ария Каварадосси, пожалуй, самая светлая и радостная в опере, в исполнении тенора Люка Робера вообще не была услышана зрителями. Обычно после ее исполнения раздаются дружные аплодисменты. А тут после окончания арии - ни одного хлопка. Порадовали хор театра п/ рук Эльмо Тийсвалда и хор мальчиков (дирижер Хирво Сурва). Всем известна хоровая культура прибалтов, в том числе и эстонцев. В финале первого акта над этими хорами мощно возвышался густой баритон Рауно Эльпа в партии жестокого начальника полиции барона Скарпиа. Страстно влюбленный в красавицу певицу Тоску, его герой сладострастно произносил ее имя.



Барон Скарпиа — Рауно Эльп.

Хочется отметить, что все певцы театра «Эстония» явно владеют актерским даром, который проявили не только ведущие солисты, но и исполнители небольших партий. Это и Прийт Вольмер Анджелотти, и Рене Соом – Ризничий, и Март Мадисте – Сполетта, агент полиции. Постепенно распелись и ведущие солисты. Явно удалась ария-молитва Тоски Хели Вескус и вся ее сцена с Скарпиа, включая его убийство. Третий акт был самым удачным. Наконец раскрылся красивый и выразительный тенор Люка Робера. Прощальная ария Каварадосси прозвучала у певца трагично и безысходно, вызвав восторженный отклик зала. Поразила финальная мизансцена спектакля. На краю крепостной стены фигура Тоски в красном платье. Это кровь убитого ею Скарпиа. Ее нельзя отмыть и жить с ней тоже нельзя, и со словами «О, Скарпиа, нам Бог судья!», обращенными к Всевышнему, Тоска бросается с крепостной стены вниз. Полная темнота!

На следующий день интересным и успешным был гала-концерт солистов Национальной оперы «Эстония». К ним присоединились трое солистов Большого театра меццо-сопрано Светлана Шилова, бас Денис Макаров и тенор Илья Селиванов, но они особого впечатления не произвели. Хотя можно отметить красиво исполненную Светланой Шиловой трудную арию Кончаковны из оперы Бородина «Князь Игорь».

Гости же с каждым номером пели все лучше. Они попривыкли к акустике Большого театра. Во главе оркестра встал его главный дирижер Велло Пяхн, тонкий музыкант, человек театра и верный партнер певцов. Надо отметить и тот факт, что «Эстония» выступала только со своими певцами, без приглашения зарубежных солистов, и что репертуар концерта был очень удачно подобран.

Открылись Моцартом, его стремительной и захватывающей увертюрой к опере «Свадьба Фигаро». Затем баритон Рауно Эльп исполнил арию Мистера Икс из одноименной оперетты Кальмана – дань уважения великому певцу Георгу Отсу, непревзойденному исполнителю этой партии. Активно был задействован в вечере замечательный хор театра, что очень украсило выступления солистов. Мужской хор сопровождал арию Анджелины из «Золушки» Россини в исполнении Хелен Локуты и «Гавот» Манон из оперы Массне, который представила Кристель Пяртна. Женский хор сопровождал арию Кончаковны, о которой уже упоминалось. На радость публике были азартно разыграны дуэты Малатесты и Дона Паскуале Рауно Эльпом и Прийтом Вольмером («Дон Паскуале» Доницетти) и Адины и Дулькамары Кристель Пяртной и Рауно Эпольпом из оперы Доницетти «Любовный напиток». Лирическим и трогательным показали Кристель Пяртна и Люк Робер дуэт Джильды и Герцога из оперы Верди «Риголетто». В «Цветочном дуэте» Лакме и Маллики из оперы Делиба более чем удачно объединились Кристель Пяртна и Хелен Локута. Их голоса идеально сливались, передавая необыкновенную красоту и одухотворенность музыки Делиба. Слушатели оценили это и взорвались бурными аплодисментами.

Впечатлили и хоровые фрагменты из опер «Лючия ди Ламмермур» Доницетти, «Сельская честь» Масканьи и «Фауст» Гуно. К концу вечера театр подготовил фрагменты из опер: квартет из «Риголетто» Верди и финал из «Сказок Гофмана» Оффенбаха. Но зрители, воодушевленные ярким и захватывающим искусством эстонских артистов, продолжали бисировать. Тогда все участники концерта запели любимую «Застольную» из «Травиаты». Ее тут же подхватили зрители. Вот так радостно и дружно закончились гастроли Национальной оперы «Эстония» в Большом театре.

Елизавета ДЮКИНА