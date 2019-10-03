Концерт Образцовой обошелся без Гран-При

Его провели Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург, директор Ирина Чернова) и Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» (Москва, гендиректор Наталья Игнатенко ) с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Концерт открытия конкурса прошел в Большом зале Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» п/у народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова. Участвовали в нем только лауреаты конкурсов Образцовой: приглашенная солистка «Метрополитен-опера» сопрано Любовь Петрова, представительницы Мариинского театра сопрано Оксана Шилова, Екатерина Гончарова, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко сопрано Елена Гусева – все лауреаты первых премий. Солисты Мариинского театра меццо-сопрано Мзия Ниарадзе (четвертая премия) и бас Юрий Власов (вторая премия). Тенор Шота Чибиров, солист «Геликон-оперы (вторая премия).

Звучали ария Маргариты из «Фауста» Гуно, Плач Федерико из «Арлезианки» Бизе, ариозо Кумы из «Чародейки», сцена письма Татьяны из «Евгения Онегина» Чайковского, дуэт Мими и Рудольфа из «Богемы» Пуччини, третья ария Далилы из оперы Сен-Санса, ария короля Филиппа из Дон Карлоса» Верди, Баркарола из «Сказок» Гофмана» Оффенбаха, арии Марицы из оперетты Кальмана и Виолетты из «Травиаты» Верди. Пели прекрасно, ничего не утратив из своего вокально-актерского дарования, снова подтвердив прежнее решение жюри.

«Ленинград, Петербург – мой родной, любимый город. Для меня он начало всех начал», - заявила Елена Васильевна, создав в этом чудном городе вокальный конкурс, на который ныне приезжает огромное количество молодых вокалистов. В этом году в первом отборочном туре приняло участие 165 желающих стать победителями этого престижного состязания. В Петербурге собрались посланцы из разных уголков России, стран СНГ, Канады, Китая, Монголии, Сербии, Польши, Болгарии.



Жюри конкурса

Судило молодых певцов строгое жюри. По-прежнему председателя не было, считается, что конкурс возглавляет Елена Васильевна Образцова. И это справедливо. В жюри вошли менеджеры, директора оперных театров и всемирно известные певцы: глава собственного агентства Ariosi Management Алессандро Ариози (Италия); оперная певица, народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Бородина (Россия); худрук Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, народная артистка России Лариса Гергиева (Россия); помощник музыкального руководителя Большого театра, народная артистка СССР Маквала Касрашвили (Россия); худрук Национальной оперы Лиона (Франция) Роберт Кёрнер (Германия); вице-президент международного артистического агентства Melos Opera (Болонья, Италия) Маркус Ласка (Италия); выдающаяся оперная певица, ныне Генеральный консультант Венгерской государственной оперы, глава факультета драматических искусств Венгерской академии искусств Эва Мартон (Венгрия); немецкая оперная певица Надя Михаэль (Германия); продюсер Ричард Родзинский (США).

Первый отборочный тур конкурса проходил в Малом зале им. М. Глинки Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича в сопровождении фортепиано. Жюри из 165 претендентов на второй тур пропустило 40 певцов. Прослушивание проходило уже в Большом зале филармонии тоже в сопровождении фортепиано. Исполнить конкурсанты должны были три произведения: два камерных вокальных сочинений русских и зарубежных композиторов XIX –XX вв. и арию итальянского композитора XVIII-XIX вв. Многие конкурсанты, а среди них было немало совсем юных, растерялись от пространства Большого зала и сложности различных музыкальных стилей. Не оказалось среди них тех, кому удались все три произведения. Запомнились отдельные романсы и арии.

Интересно спели романсы Г. Свиридова «Финдлей» и «Богоматерь в городе» бас Сергей Севастьянов и баритон Дзамболат Дулаев. Порадовали Зоя Петрова, Екатерина Шелехова из Канады, Оксана Секерина (Майорова), Мария Солдатенкова, исполнив песню «В углу» из цикла Мусоргского «Детская», «Испанское болеро» Делиба, «Песнь ведьм»» Мендельсона, песню Мусоргского «По грибы». Но это были в основном камерные сочинения. Хотя оказались удачными и арии, которые продемонстрировали китайское меццо-сопрано Вэнь Муя (настоящее, густое – ария Эболи из «Дон Карлоса» Верди) и российский бас Сергей Севастьянов в арии Дона Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини.

К сожалению, уровень выступавших был средним. Жюри дали право назвать пятнадцать финалистов. Жюри же, взвесив ситуацию второго тура, пропустило на третий тур всего одиннадцать певцов, но приняло странное решение исполнять одну арию вместо назначенных двух. Обычно регламент двух арий на третьем туре не нарушается на серьезных конкурсах, коим, безусловно, является Конкурс Елены Образцовой. Но так уж получилось.

К тому же весьма средним был Государственный симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» п/у своего руководителя Михаила Голикова. Музыканты и дирижер слабо ориентировались в оперной литературе, играли громко, грубо, и абсолютно не были опорой для молодых певцов и не способствовали их успешному и стабильному выступлению в финале.

Жюри приняло абсолютно правильное решение: Гран-при не присуждать – не было для него певца-лидера. Все три премии получили российские вокалисты. Первую присудили баритону Дзамболату Дулаеву. Родился во Владикавказе, обучался в Владикавказском колледже искусств им. В. Гергиева и в Мастерской Дмитрия Бертмана в ГИТИСе (педагог по вокалу О. Ф. Миронова). Лауреат Первых премий III Международного музыкального фестиваля им. П. Чайковского в Клину и V Международного конкурса им. П. Лисициана во Владикавказе (2017). На конкурсе Образцовой замечательно исполнил романс Г. Свиридова «Богоматерь в городе», за что был награжден спец. премией. Выступает во Владикавказе и Мариинском театре. С 2015 – солист «Геликон-оперы».



Награда Дзамболату Дулаеву

Вторая премия досталась басу Сергею Севастьянову. Он в 2013 г. успешно закончил вокальный факультет Львовской Национальной музыкальной академии им. Н. В. Лысенко и был принят солистом в Львовский национальный театр оперы и балета. Но в связи с государственным переворотом в Украине в 2014 эмигрировал в Россию. С 2018 года Сергей является солистом оперного театра (студии) при Московской консерватории. Членам жюри очень понравилось его исполнение песни Ф. Шуберта «Двойник», и они отметили певца спецпризом.

Третьей премией наградили сопрано Оксану Секерину (Майорову). Она родилась в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Окончила Ханты-Мансийский колледж искусств и РАМ им. Гнесиных. Финалистка 56-го Конкурса им. Ф. Виньяса в Барселоне (2019), лауреат Четвертой премии Конкурса им. П. Чайковского (2019). Пласидо Доминго в 2017 вручил Оксане приз Биргит Нильсон на своем конкурсе «Опералия», который проходил в Астане. С 2015 в течение нескольких лет сотрудничала с ГАСК России п/у В. Полянского. В 2016 началась карьера певицы за рубежом: выступала на Брегецком фестивале, в Граце, Сантьяго де Чили. На конкурсе Елены Образцовой Оксана не только получила третью премию, но и стала обладательницей Приза зрительских симпатий и мехового изделия от дизайнера одежды Елены Образцовой Клавдии Завьяловой, также приза радио «Орфей»: статуэтки Орфея и возможности поучаствовать в одной из программ радиостанции.

Восемь финалистов стали дипломантами конкурса, большинство из них были награждены специальными премиями и призами. На пресс-конференции с членами жюри говорилось о важных задачах конкурса по отношению к молодым певцам. В частности, о том, чтобы обеспечить их профессиональной деятельностью, и частично это пожелание было выполнено. Московские театры предложили молодым певцам поучаствовать в их спектаклях. Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича–Данченко и «Новая опера» им. Е. В. Колобова пригласили к себе тенора Сергея Кузьмина, а «Геликон-опера» - баритона из Узбекистана Акылбека Пиязова. Спецпремию «За лучшее исполнение произведения из репертуара Елены Образцовой» получила россиянка Мария Солдатенкова, баритон из Казахстана Азат Малик - «За лучшее исполнение арии из оперы итальянского композитора XVIII-XIX вв., а также приз «Лучшему баритону конкурса». Молдаванка Анна Кучерявый завоевала приз «За лучшее исполнение русской музыки зарубежным певцом». Свои специальные премии вручили казаху Станиславу Ли и молдаванке Анне Кучерявый руководители Благотворительного фонда Елены Образцовой и Культурного центра Елены Образцовой.

Не забыли и о концертмейстерах, на которых легла огромная нагрузка на первых двух турах, и они с ней прекрасно справились, не в пример оркестру и его руководителю. Лучшими из них стали Алсу Барышникова и Елизавета Дмитриева. Лариса Гергиева вручила спецприз Марии Черновой от Академии молодых певцов Мариинского театра.

Двенадцатый Международный конкурс молодых оперных певцов завершился. Как-то сложатся судьбы новых лауреатов и дипломантов?

Елизавета ДЮКИНА