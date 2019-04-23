Лауреаты конкурса теноров Хосе Каррераса споют в Москве

В прошлом веке в оперном искусстве России сложилась такая ситуация, что театры наши лишились как маститых оперных исполнителей, так и многих из талантливых молодых, на которых возлагались надежды. Надо сказать, что и преподавательские кадры, многие из них, оказались за пределами страны. Далеко не все, хотя бы иногда, приезжали домой с концертами или с мастер-классами. Тем не менее, такие были и появлялись в родных местах, хоть и не часто, но всё-таки. И вот теперь такого рода скромные усилия дают результаты.

Предстоящий концерт в БЗК 30 апреля, проводимый Фондом Елены Васильевны Образцовой, как раз из разряда тех, кто все эти годы старался сделать всё возможное для сохранения и развития того драгоценного опыта, который восходит и к самой великой певице.

В прошлом театральном сезоне прошёл первый Международный конкурс теноров Хосе Каррераса. Как и было обещано, лауреаты выступят с концертными программами. Первый такой концерт пройдёт в БЗК 30 апреля.

К 80-летию Елены Образцовой



Андрей Данилов (тенор)

Шота Чибиров (тенор)

Евгений Либерман (тенор)

Сергей Писарев (тенор)

Московский камерный оркестр «Musica viva»

Дирижёр — Дмитрий Корчак

В концерте принимают участие:



Екатерина Морозова (сопрано)

Ольга Пудова (сопрано)

В программе:

Арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов

Будем ждать выступления и других лауреатов этого престижного конкурса, который набирает силу.

Людмила КРАСНОВА