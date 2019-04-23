Лауреаты конкурса теноров Хосе Каррераса споют в Москве

В прошлом веке в оперном искусстве России сложилась такая ситуация, что театры наши лишились как маститых оперных исполнителей, так и многих из талантливых молодых, на которых возлагались надежды. Надо сказать, что и преподавательские кадры, многие из них, оказались за пределами страны. Далеко не все, хотя бы иногда, приезжали домой с концертами или с мастер-классами. Тем не менее, такие были и появлялись в родных местах, хоть и не часто, но всё-таки. И вот теперь такого рода скромные усилия дают результаты.
Предстоящий концерт в БЗК 30 апреля, проводимый Фондом Елены Васильевны Образцовой, как раз из разряда тех, кто все эти годы старался сделать всё возможное для сохранения и развития того драгоценного опыта, который восходит и к самой великой певице.
В прошлом театральном сезоне прошёл первый Международный конкурс теноров Хосе Каррераса. Как и было обещано, лауреаты выступят с концертными программами. Первый такой концерт пройдёт в БЗК 30 апреля.
К 80-летию Елены Образцовой
Андрей Данилов (тенор)
Шота Чибиров (тенор)
Евгений Либерман (тенор)
Сергей Писарев (тенор)
Московский камерный оркестр «Musica viva»
Дирижёр — Дмитрий Корчак
В концерте принимают участие:
Екатерина Морозова (сопрано)
Ольга Пудова (сопрано)
В программе:
Арии и сцены из опер русских и зарубежных композиторов
Будем ждать выступления и других лауреатов этого престижного конкурса, который набирает силу.
Людмила КРАСНОВА
Комменты