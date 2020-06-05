Черняков, Корчак и Вдовин выступили в школе вокального мастерства фонда Образцовой

Модератором всей программы выступил профессор Д.Ю. Вдовин. Начало программы возвестила фирменная заставка фонда, в которой звучит голос великой Елены Образцовой, настраивая слушателей на восприятие высокого искусства, определяя высокую планку, которую навсегда отметила великая певица.

Встреча с Дмитрием Черняковым

Программа школы открылась встречей с Дмитрием Черняковым, уникальным человеком, выдающимся режиссёром, представляющим русское оперное искусство по всему миру, как о нем сказала в своём вступительном слове Наталья Игнатенко.

Тот ли это Черняков, который выставил Ленского в тулупе, валенках, в ушанке и с ружьём наперевес на сцене Большого театра? А другие «подвиги» на просторах русской классической оперы? Неужто правда имеет место быть такое чудное преображение, и теперь маэстро допущен в наставники к молодым певцам?

На четко сформулированные вопросы профессора Дмитрия Вдовина о кастинге, который Черняков всегда проводит сам, были даны вполне обстоятельные ответы. Если многие режиссёры-постановщики на кастинги предпочитают не приходить, то Черняков не только свои проводит сам, но и к другим ходит. Это даёт возможность ему владеть информацией о рынке в мире современной оперы. Представители других театров обращаются к нему за советом, за рекомендацией.

Кроме того, во время кастинга бывают необычные ситуации, и ему, Чернякову, интересно наблюдать, как певцы выкручиваются из нестандартных обстоятельств. У профессионалов это называется проверкой стрессоустойчивости.

На протяжении всего эфира Черняков говорил без шпаргалки, каким-то плотным массивом текста, интонационно абсолютно неорганизованным, напоминая робота. Речь его была вполне доброжелательной, но бесцветной.

Профессор Дмитрий Вдовин - молодым певцам

Во второй день интернет-программы Международной школы вокального мастерства состоялась встреча со всемирно известным вокальным педагогом, основателем и художественным руководителем Молодёжной Оперной Программы Большого театра, профессором Дмитрием Юрьевичем Вдовиным.

Это был рассказ мастера высочайшего уровня, педагога, знающего тайны профессии и готового щедро делиться своими знаниями с учениками. Подкупала неподдельная заинтересованность в конечном результате педагога Дмитрия Вдовина, его искренняя вера в своих учеников.

Во время беседы были затронуты вопросы, связанные с индивидуальным подходом в работе с певцами, который Вдовин считает основным, главным. Профессор исходит из того, что миссия каждого голоса индивидуальна, неповторима. Это важно, так как в руках педагога будущее певца, и педагоги должны об этом думать. Так считает профессор Дмитрий Вдовин.

По ходу эфира от слушающих трансляцию поступало множество вопросов о вокальной технике, о зажатости голоса, о дыхании. Ответ профессора сводился к тому, что все приемы строго индивидуальны и схожи с работой скульптора. В этом, по мнению профессора, её фантастический интерес.

Были заданы вопросы о дикции, например. Эти проблемы не столь трудны и поддаются коррекции. Труднее добиться успеха в постижении стиля исполняемого произведения. И здесь важно слушание записей других певцов, тем более, при нынешних технических возможностях такой работы.

В связи с предстоящим в сентябре 2020 года конкурсом Каррераса, если ничто не помешает, были заданы вопросы о подборе программы к этому событию. Вдовин считает, что 75% успеха - правильный подбор программы, выверенный репертуарный подход.

Известно, что темпы современной жизни невероятно ускорились. Это негативным образом сказывается на работе певцов. Нет тщательности, страдает качество.

Был затронут вопрос о подготовке концертмейстеров. По мнению профессора Вдовина, это очень важный аспект в работе с вокалистами. Профессиональный концертмейстер - большая редкость и, по сути, это штучная работа.

Завершилась интернет-встреча с профессором Д.Ю. Вдовиным прослушиванием двух молодых певцов и содержательной беседой о том, как надо работать с текстом исполняемого произведения.

Секреты мастерства от Дмитрия Корчака

Третий день работы был отдан тенору и дирижёру Дмитрию Корчаку, волею судеб спасающегося от напастей коронавируса в подмосковных лесах. Модератором выступил педагог Дмитрия, профессор Дмитрий Вдовин.

Разговор задался эмоционально насыщенным, радостным. Так встречаются друзья, которые давно не виделись и хотят многое поведать друг другу, восклицая: «А помнишь? А помнишь?» В такой тональности проходила беседа. Да, друзья вспоминали минувшие дни...

Предыстория этой встречи богатейшая. Это карьера тенора Дмитрия Корчака, начавшаяся здесь, в Москве, на сцене театра «Новая Опера» при дирижёре и художественном руководителе Евгении Колобове. А как не вспомнить В.С. Попова, учителя, наставника? Судьба благоволила Дмитрию, покровительствовали ему великие Ирина Архипова и Елена Образцова. Необычайно плодотворным было творческое сотрудничество Дмитрия Корчака с маэстро Владимиром Спиваковым.

Недолго радовал нас в России своим голосом, тенором неповторимой тембральной окраски Дмитрий Корчак. Мировая карьера выманила его на просторы оперных театров Европы и её окрестностей. Так кто же устоит? На Родине Дмитрий появлялся, как сам себе определил, не реже одного раза в год. Концерты пел с интересными, очень содержательными программами русской и зарубежной классики.

В Москве такой концерт, которым дирижировал Дмитрий Корчак, был приурочен к его сорокалетию и прошёл с огромным успехом в столичном зале «Зарядье». В тот памятный вечер тенор пел и дирижировал.

Очевидно, что Дмитрий Корчак обладает колоссальным опытом работы с разными дирижёрами, с режиссёрами-постановщиками, с различными певческими составами. Поэтому был уместен в формате интернет-встречи ожидавшийся вопрос Дмитрия Вдовина: «Что Дмитрий Корчак может посоветовать молодым певцам?»

В ответ, как из рога изобилия, на слушателей обрушился поток собственных пережитых наблюдений, всего того, что связано с артистом на сцене.

Вот всем нам жизненный урок: когда бы могла состояться такая встреча с Дмитрием Вдовиным и его учеником Дмитрием Корчаком, если бы не карантин? А сколько полезного узнали молодые певцы, какие замечательные наставления получили они во время этого необычного общения...

Людмила КРАСНОВА