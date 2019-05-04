Гала-концерт «Хосе Каррерас Гран При» прошел в БЗК

В БЗК состоялся первый концерт лауреатов конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран При», проведённый фондом Елены Образцовой под руководством генерального директора Натальи Игнатенко. Концерт стал частью премии конкурса теноров, учреждённой Дмитрием Бертманом и Дмитрием Корчаком, которые были членами жюри этого конкурса. Понятно, что для победителей любого творческого соревнования важно, как будет дальше развиваться судьба артиста. И здесь для певцов имеют большое значение выступления на престижных концертных площадках. Практическая подоплёка премии Бертмана-Корчака очевидна и весьма похвальна.

Всего победителей первого конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран При» было одиннадцать. И вот первая группа победителей, - Андрей Данилов, Шота Чибиров, Евгений Либерман и Сергей Писарев, - предстала в БЗК, как и было обещано. В программу также включили выступления солистки Большого театра сопрано Екатерины Морозовой и солистки Мариинского театра сопрано Ольги Пудовой. Обе певицы - участницы и победительницы вокальных конкурсов Елены Образцовой при жизни примадонны. Аккомпанировал Московский академический камерный оркестр «Musica Viva», художественный руководитель и главный дирижёр которого профессор Александр Рудин.

За дирижёрским пультом в этот вечер был Дмитрий Корчак, успешно развивающий эту линию в своей карьере. С оркестром «Musica Viva» Дмитрий Корчак работает не в первый раз. Только с начала текущего концертного сезона он провёл с этим оркестром две сложнейшие концертные программы. Первая программа была исполнена в сентябре на сцене зала «Зарядье» и целиком состояла из произведений Дж. Россини. Вторая программа была исполнена совсем недавно и на той же сцене. Это был концерт в честь 40-летия маэстро Дмитрия Корчака.

Первым на сцену вышел Сергей Писарев и исполнил арию Тамино из оперы «Волшебная флейта», которая прозвучала не совсем уверенно, выдавая трепет и волнение певца. Потом, по ходу концерта волнение ушло, и речитатив и ария Левко из оперы «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова в исполнении артиста вызвала восторг зрителей. А уж дуэт Эрнесто и Норины (Ольга Пудова) из оперы «Дон Паскуале» Г. Доницетти привёл публику в состояние абсолютного обожания артистов, - настолько это было прекрасно.

Блеснул своим вокалом Андрей Данилов, исполнив «Песенку Герцога» из оперы «Риголетто» Дж. Верди. Затем успех был закреплён исполнением дуэта Герцога и Джильды. Партию Джильды исполнила Ольга Пудова, доставив огромное удовольствие тонкой проработкой вокальных особенностей этого шедевра.

Если уж речь зашла о дуэтах, то можно порадоваться за Евгения Либермана (Отелло), которому так повезло с Дездемоной в исполнении Екатерины Морозовой. Совсем недавно Екатерина Морозова с блеском исполнила партию Русалки в одноимённой опере А. Дворжака в премьерном спектакле на сцене Большого театра. Сейчас певица репетирует партию Татьяны для премьеры оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского в новой постановке в Большом театре.

Шота Чибиров в первом отделении концерта пел «Плач Федерико из оперы «Арлезианка» Ф. Чилеа, но осталась некоторая недосказанность. Во втором отделении певец исполнил арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского. Тут была видна кропотливая работа певца над этой знаковой теноровой партией. Более зрело Шота Чибиров проявился в дуэте Рудольфа и Мими (Екатерина Морозова) из оперы «Богема» Дж. Пуччини.

Прекрасные голоса, артистизм исполнителей, огромное желание трудиться – всё это даёт надежду на плодотворное творческое развитие молодых, очень талантливых артистов, а, значит, зрителей ждут интересные открытия.



Участники гала-концерта

А что же оркестр? Увертюру к опере «Свадьба Фигаро» В. Моцарта с трудом можно было узнать. Такого же уровня было исполнение Испанской увертюры №1 к «Блестящему каприччио на тему Арагонской хоты» М. Глинки. Оркестр, хорошо знакомый по недавним выступлениям, остался за пределами идентификации. Такой уровень исполнения оркестра способен «закопать» не только солистов, тем более, начинающих, но и дирижёра, и вообще всю программу Фонда Елены Образцовой. Живая музыка всегда в высокой цене. В.И. Федосеев говорит о своём оркестре, что это одна семья, единый очень тонкий организм. Вот и принять бы этот опыт как руководство к действию. И будет успех.

Тем не менее, концерт лауреатов Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран При» состоялся, прошёл с большим успехом и стал заметным событием в музыкальной жизни столицы. А публика ждёт продолжения программы с победителями этого престижного музыкального конкурса.

Продолжение уже скоро: 24 мая в Вене в знаменитом концертном зале «Мюзикферайн» пройдёт еще один концерт лауреатов Международного конкурса «Хосе Каррерас Гран При». Заявлены певцы Андрей Данилов, Шота Чибиров, Евгений Либерман, Михаил Пирогов. Аккомпанировать будет легендарный Лоренцо Бавай, член жюри первого конкурса теноров «Хосе Каррерас Гран При». Художественный руководитель проекта и главный дирижёр - маэстро Дмитрий Корчак. Концерт организован членом жюри, знаменитой сопрано Мариной Мещеряковой.

Программа Фонда Елены Образцовой под руководством генерального директора Натальи Игнатенко развивается и работает на успех высокого искусства вокала.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Елена Караколева / facebook.com/elena.kara2