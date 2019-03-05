Дмитрий Корчак отметил 40-летие с друзьями

Действительно, программа концерта собрала и объединила исполнителей, с которыми Дмитрий Корчак или работал в начале своего творческого пути, или работает сейчас, готовя свои концертные программы. Это баритон Василий Ладюк, теноры Алексей Татаринцев, Сергей Романовский, Андрей Данилов, Леви Штраус Секгапане (ЮАР), сопрано Любовь Петрова и Вероника Джиоева, скрипач Сергей Крылов. Сам Дмитрий Корчак был заявлен в программе концерта и как тенор, и как дирижёр, совместно с дирижёром Константином Чудовским.



Дмитрий Корчак и Василий Ладюк

В концерте принимал участие Государственный академический московский областной Хор имени А.Д. Кожевникова под художественным руководством главного дирижёра Николая Азарова. Концертную программу сопровождал Московский камерный оркестр «MusicaViva», художественный руководитель и главный дирижёр Александр Рудин.

Программа концерта была построена на европейской музыкальной классике. Это произведения Россини, Делиба, Оффенбаха, Верди, Гуно, Бизе, Беллини, Пуленка, Сарасате. Богатая, разнообразная программа!



Дмитрий Корчак, Любовь Петрова и Вероника Джиоева

В первом отделении концерта Дмитрий Корчак выступил как тенор. И тут событием, кульминацией всего концерта стало исполнение арии Арнольда из оперы Россини «Вильгельм Телль». Эта ария уподобилась картине великого мастера, коим был Россини, показанная зрителям в роскошной раме, состоящей из сильного, ровно звучащего тенора особенной тембровой окраски, свойственной именно голосу Дмитрия Корчака. Но какой огранке был подвержен этот голос, который теперь звучал мощно, передавая все оттенки смысла, благодаря виртуозному владению исполнителем вокальными техниками. Да, это был мастер! Не было титров, но всё было понятно ещё и благодаря необыкновенно чуткому оркестровому аккомпанементу под управлением Константина Чудовского.



Андрей Данилов

Практически каждый вокальный номер в концерте обращал нас к моментам певческой карьеры тенора Дмитрия Корчака. Ария Ромео из оперы «Ромео и Джульетта» Гуно, исполненная Алексеем Татаринцевым в гедонической манере восторга перед всем сущим, напомнила о знаменитом концерте Дмитрия Корчака в БЗК в 2014 году. Эта ария в интерпретации тенора также была наполнена тогда восторгом, но с тревогой о хрупкости всего мироздания. Ромео-Корчак как бы очутился в волшебном мире, наполненном светом, и была тревога о возможности всё это потерять. Никто из зрителей огромного зала тогда не знал, что в артистической дежурила бригада «Скорой помощи» со всеми атрибутами, полагающимися в такой ситуации. Вот из «такого сора» произрастает прекрасное пение…



Алексей Татаринцев

Щедрым подарком зрителям в концерте был дуэт Надира и Зурги из оперы «Искатели жемчуга» Бизе в исполнении Дмитрия Корчака и Василия Ладюка. Этот дуэт был сформирован незабвенным учителем, В.С. Поповым, когда его ученики ещё только начинали свои певческие карьеры. И как был прав В.С. Попов. Такое слияние голосов, такое взаимопонимание в дуэте – большая редкость.

Были в концерте и открытия для московской меломанской публики. На сцену вышел тенор Леви Штраус Секгапане (ЮАР), обладатель лёгкого, подвижного, красивого тембра голоса. В первом отделении певец исполнил арию Родриго из оперы «Отелло» Россини. И опять вспомнилось исполнение этой арии Дмитрием Корчаком в концерте 2011 года, который проходил на сцене КЗЧ. При очень плотном графике, при невероятной востребованности певца на мировых оперных сценах он умудрялся петь дома, в Москве. Сам певец определил для себя выступать на Родине не реже одного раза в год. Теперь, слава Богу, это происходит чаще.



Леви Штраус Секгапане

Второе отделение концерта открылось исполнением сочинения «Gloria» для сопрано, смешанного хора и оркестра композитора Пуленка. Солировала сопрано Любовь Петрова. Дирижировал Дмитрий Корчак. В исполнении этого сочинения главным было чувство стиля, которое позволило передать своеобразие музыки, принадлежащей французской культуре. Такое исполнение, когда дирижёр и солистка достигают абсолютного взаимопонимания в передаче смыслов, большая редкость. Успех, большой успех сопрано Любови Петровой!



Вероника Джиоева и Любовь Петрова

Программа концерта собрала не просто друзей Дмитрия Корчака, а исполнителей высочайшего, мирового уровня. Это было подтверждено, когда все солисты вышли на сцену и исполнили коварную арию Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти, легко преодолев коварный барьер, верхнее «до».

На небывалую эмоциональную высоту взлетело настроение зрительного зала при исполнении Концертной фантазии на темы оперы «Кармен» для скрипки с оркестром Сарасате. Партию скрипки исполнил с благоговением Сергей Крылов.



Дмитрий Корчак и Сергей Крылов

Что и говорить, праздник удался на славу. Сказать, что зал с энтузиазмом воспринял программу, - это ничего не сказать. Было торжество высокого искусства, высокой исполнительской культуры, молодости, красоты, талантов.

Людмила КРАСНОВА

Фото: зал «Зарядье»