«Евгений Онегин» в программе Крещенского фестиваля «Новой Оперы»

Традиционно театр «Новая Опера» открывает свой новый сезон в августе исполнением именно этой оперы, и неизменно со зрительским аншлагом. Всегда ее исполнение привносит в музыкальную театральную жизнь нечто новое; открывают новые оперные имена или свидетельствуют о профессиональном росте исполнителей. Участие артиста в этой опере является своего рода подтверждением его профессионального уровня. А уж сам спектакль - несомненно, глубокая и искренняя дань памяти Евгению Колобову.
Моё мнение поддержал Дмитрий Сибирцев, при руководстве которого театром «Новая Опера» создавался и поддерживался тот блистательный репертуар, который имеет этот театр сегодня. Вот его слова:
«Вы правы, лично для меня «Евгений Онегин» был, есть и останется спектаклем, олицетворяющим «Новую Оперу Евгения Колобова». Недаром этот спектакль, созданный Евгением Владимировичем в содружестве с Сергеем Арцыбашевым и Сергеем Бархиным, имеет столь долгую и счастливую жизнь. Не секрет, что на «Онегине» всегда аншлаг. Именно в этом спектакле имели честь дебютировать многие молодые певцы, ставшие впоследствии настоящими звёздами мировой оперы. Кстати, очень символично, что в нынешнем фестивале, посвящённом 75-летию со дня рождения Е.В. Колобова, принял участие Дмитрий Корчак. Когда-то его Ленский был настоящим событием в музыкальной жизни столицы, и теперь он вернулся в родной театр и как певец (в опере "Пират") и, что очень интересно, как дирижёр - именно в «Евгении Онегине». Я очень благодарен Антону Александровичу Гетьману (новый директор театра "Новая Опера" - Л.К.) за то, что он максимально сохранил идею и программу нынешнего Крещенского фестиваля, и очень рад, что состав исполнителей 28 января был именно таким. Буду безмерно счастлив когда-нибудь именно в этом «Евгении Онегине» стать свидетелем дебюта ещё многих замечательных певцов».
Да, «опять Онегин встал на моём пути», - и так можно сказать про возвращение Дмитрия Корчака на сцену театра «Новая Опера», на которой начиналась блистательная международная карьера тогда только тенора, а теперь и дирижёра в этом спектакле. А как заботливо, осторожно вёл когда-то Евгений Колобов тенора к премьере в знаковой для русской музыкальной культуры партии Ленского...
Теперь Дмитрий Корчак занял своё место дирижёра, но место необычное: новенькое дирижёрское кресло крепится к стенке оркестровой ямы «присосками» и возвышается над оркестром, да и над зрителями, эдакий новомодный насест, а голова, бюст дирижёра находится как бы на уровне сцены. Странная, некая новая диспозиция, которая позволила дирижёру и вести оркестр, и активно участвовать в работе певцов. «Два в одном», выражаясь на современном наречии. Пока это было то новое, что привнёс Дмитрий Корчак в исполнение оперы «Евгений Онегин».
«Без церемоний, в тот же час» закружился, понёсся спектакль, столь же знаменитый, сколь и любимый исполнителями и зрителями в этом театре. Теперь про исполнителей. С кого начать? Конечно же, с Татьяны - Екатерины Петровой. Что за удивительное дарование, уникальное во всех проявлениях! Мне посчастливилось слушать эту певицу в партии Маргариты в опере «Фауст» Ш. Гуно на этой же сцене, а совсем недавно ещё раз в прямой интернет-трансляции. Как и тогда, так и теперь, сидя в зрительном зале, внимание целиком поглощается каждым движением в сочетании с голосом этой необыкновенной исполнительницы. Голос, объёмный, наполненный, очень красивого тембра, легко управляемый певицей, без труда овладевает вниманием зрителя, покоряет его и ведёт до конца. Все положения сценического воплощения образа героини как бы убеждают зрителя, говоря ему: «Вот, такая Татьяна Ларина, такой она была». Очень глубокое, искреннее исполнение знаковой партии русского вокального репертуара, партии Татьяны Лариной, безусловно, обогатило эмоциональный фон Крещенского фестиваля. Большой успех сопрано Екатерины Петровой.
А как хороша была меццо-сопрано Полина Шамаева в партии Ольги! Чарующий голос молодой певицы, уже хорошо известной нашему зрителю по многочисленным успешным выступлениям её в различных концертных программах на радио и телевидении, а также в родном театре «Новая Опера», легко заполнял зал, обладая уникальной полётностью.
Далее, конечно же, Ленский - Алексей Татаринцев, обладатель очень красивого, сильного тенора. А уж какой артист, как он по-новому выстроил хорошо известный всем образ Ленского, придав ему черты «неопытной юности», как у А.С. Пушкина, эдакой свежести восприятия всего происходящего! Да, тут уж Ленский с авторской отметиной Алексея Татаринцева, господа!
Каким предстал на сцене главный герой Евгений Онегин? Его зрители увидели в интерпретации баритона Павла Янковского. Надо сказать, что концепция исполнения этой партии точно совпала с тем, что писал А.С. Пушкин, приступая к созданию этого образа.
А.С. Пушкин. Из письма к князю В.П. Горчакову: «Я в нём (в образе Героя) хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души...»
Разве не об этом поёт Онегин при свидании с Татьяной? Исполнение партии Онегина баритоном Павлом Янковским было точным попаданием в цель, поставленную гениальным поэтом в его романе.
Надо сказать, что и другие герои оперы точно вписывались в концепцию автора романа, бережно переданную композитором в музыкальных образах оперы. Как не вспомнить в этой связи незабвенного Трике в интерпретации Дмитрия Пьянова? Вот уж действительно «француз, подбитый ветерком!», как сказал поэт, Очень милый, слегка перепуганный, но по-своему очень человечный получился персонаж.
Роскошным предстал в исполнении Алексея Тихомирова Гремин. Вот уж, и голосом взял, и генеральской статью. А Зарецкий - Андрей Фетисов? Какое попадание в образ! Прожжённый дуэлянт, знаток этого ремесла.
Совершенно необыкновенно звучал хор и его солист Владимир Федоткин, наполняя происходящее на сцене ароматом русской деревенской жизни, такой близкой и понятной каждому.
Определённо, опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в постановке театра «Новая Опера» представляет собою шедевр уровня национального достояния нашей культуры.
Людмила КРАСНОВА
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