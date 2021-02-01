«Евгений Онегин» в программе Крещенского фестиваля «Новой Оперы»

Традиционно театр «Новая Опера» открывает свой новый сезон в августе исполнением именно этой оперы, и неизменно со зрительским аншлагом. Всегда ее исполнение привносит в музыкальную театральную жизнь нечто новое; открывают новые оперные имена или свидетельствуют о профессиональном росте исполнителей. Участие артиста в этой опере является своего рода подтверждением его профессионального уровня. А уж сам спектакль - несомненно, глубокая и искренняя дань памяти Евгению Колобову.

Моё мнение поддержал Дмитрий Сибирцев, при руководстве которого театром «Новая Опера» создавался и поддерживался тот блистательный репертуар, который имеет этот театр сегодня. Вот его слова:

«Вы правы, лично для меня «Евгений Онегин» был, есть и останется спектаклем, олицетворяющим «Новую Оперу Евгения Колобова». Недаром этот спектакль, созданный Евгением Владимировичем в содружестве с Сергеем Арцыбашевым и Сергеем Бархиным, имеет столь долгую и счастливую жизнь. Не секрет, что на «Онегине» всегда аншлаг. Именно в этом спектакле имели честь дебютировать многие молодые певцы, ставшие впоследствии настоящими звёздами мировой оперы. Кстати, очень символично, что в нынешнем фестивале, посвящённом 75-летию со дня рождения Е.В. Колобова, принял участие Дмитрий Корчак. Когда-то его Ленский был настоящим событием в музыкальной жизни столицы, и теперь он вернулся в родной театр и как певец (в опере "Пират") и, что очень интересно, как дирижёр - именно в «Евгении Онегине». Я очень благодарен Антону Александровичу Гетьману (новый директор театра "Новая Опера" - Л.К.) за то, что он максимально сохранил идею и программу нынешнего Крещенского фестиваля, и очень рад, что состав исполнителей 28 января был именно таким. Буду безмерно счастлив когда-нибудь именно в этом «Евгении Онегине» стать свидетелем дебюта ещё многих замечательных певцов».

Да, «опять Онегин встал на моём пути», - и так можно сказать про возвращение Дмитрия Корчака на сцену театра «Новая Опера», на которой начиналась блистательная международная карьера тогда только тенора, а теперь и дирижёра в этом спектакле. А как заботливо, осторожно вёл когда-то Евгений Колобов тенора к премьере в знаковой для русской музыкальной культуры партии Ленского...



Дмитрий Корчак

Теперь Дмитрий Корчак занял своё место дирижёра, но место необычное: новенькое дирижёрское кресло крепится к стенке оркестровой ямы «присосками» и возвышается над оркестром, да и над зрителями, эдакий новомодный насест, а голова, бюст дирижёра находится как бы на уровне сцены. Странная, некая новая диспозиция, которая позволила дирижёру и вести оркестр, и активно участвовать в работе певцов. «Два в одном», выражаясь на современном наречии. Пока это было то новое, что привнёс Дмитрий Корчак в исполнение оперы «Евгений Онегин».

«Без церемоний, в тот же час» закружился, понёсся спектакль, столь же знаменитый, сколь и любимый исполнителями и зрителями в этом театре. Теперь про исполнителей. С кого начать? Конечно же, с Татьяны - Екатерины Петровой. Что за удивительное дарование, уникальное во всех проявлениях! Мне посчастливилось слушать эту певицу в партии Маргариты в опере «Фауст» Ш. Гуно на этой же сцене, а совсем недавно ещё раз в прямой интернет-трансляции. Как и тогда, так и теперь, сидя в зрительном зале, внимание целиком поглощается каждым движением в сочетании с голосом этой необыкновенной исполнительницы. Голос, объёмный, наполненный, очень красивого тембра, легко управляемый певицей, без труда овладевает вниманием зрителя, покоряет его и ведёт до конца. Все положения сценического воплощения образа героини как бы убеждают зрителя, говоря ему: «Вот, такая Татьяна Ларина, такой она была». Очень глубокое, искреннее исполнение знаковой партии русского вокального репертуара, партии Татьяны Лариной, безусловно, обогатило эмоциональный фон Крещенского фестиваля. Большой успех сопрано Екатерины Петровой.



Екатерина Петрова (Татьяна), Полина Шамаева (Ольга)

А как хороша была меццо-сопрано Полина Шамаева в партии Ольги! Чарующий голос молодой певицы, уже хорошо известной нашему зрителю по многочисленным успешным выступлениям её в различных концертных программах на радио и телевидении, а также в родном театре «Новая Опера», легко заполнял зал, обладая уникальной полётностью.



Полина Шамаева (Ольга), Алексей Татаринцев (Ленский)

Далее, конечно же, Ленский - Алексей Татаринцев, обладатель очень красивого, сильного тенора. А уж какой артист, как он по-новому выстроил хорошо известный всем образ Ленского, придав ему черты «неопытной юности», как у А.С. Пушкина, эдакой свежести восприятия всего происходящего! Да, тут уж Ленский с авторской отметиной Алексея Татаринцева, господа!



Павел Янковский (Онегин)

Каким предстал на сцене главный герой Евгений Онегин? Его зрители увидели в интерпретации баритона Павла Янковского. Надо сказать, что концепция исполнения этой партии точно совпала с тем, что писал А.С. Пушкин, приступая к созданию этого образа.



Павел Янковский (Онегин)

А.С. Пушкин. Из письма к князю В.П. Горчакову: «Я в нём (в образе Героя) хотел изобразить это равнодушие к жизни и к её наслаждениям, эту преждевременную старость души...»

Разве не об этом поёт Онегин при свидании с Татьяной? Исполнение партии Онегина баритоном Павлом Янковским было точным попаданием в цель, поставленную гениальным поэтом в его романе.



Алексей Татаринцев (Ленский)

Надо сказать, что и другие герои оперы точно вписывались в концепцию автора романа, бережно переданную композитором в музыкальных образах оперы. Как не вспомнить в этой связи незабвенного Трике в интерпретации Дмитрия Пьянова? Вот уж действительно «француз, подбитый ветерком!», как сказал поэт, Очень милый, слегка перепуганный, но по-своему очень человечный получился персонаж.



Дмитрий Пьянов (Трике)

Роскошным предстал в исполнении Алексея Тихомирова Гремин. Вот уж, и голосом взял, и генеральской статью. А Зарецкий - Андрей Фетисов? Какое попадание в образ! Прожжённый дуэлянт, знаток этого ремесла.



Алексей Тихомиров (Гремин)

Совершенно необыкновенно звучал хор и его солист Владимир Федоткин, наполняя происходящее на сцене ароматом русской деревенской жизни, такой близкой и понятной каждому.



Участники спектакля

Определённо, опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в постановке театра «Новая Опера» представляет собою шедевр уровня национального достояния нашей культуры.

Людмила КРАСНОВА