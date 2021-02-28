Старая история в «Новой Опере» - премьера «Кармен» Жоржа Бизе

Режиссёр-постановщик спектакля Юрий Александров, уже ставивший на этой сцене "Пиковую даму" П.И. Чайковского. Сценография и костюмы были выполнены Вячеславом Окуневым. Хореографические миниатюры от Надежды Калининой. Световое оформление - Сергей Скорнецкий. Хормейстер Юлия Синюкова. Оркестром театра "Новая Опера" управлял маэстро Александр Самоилэ.



Александр Самоилэ

Премьере предшествовала пиар-кампания в СМИ, которой активно пользовался маэстро Александр Самоилэ, пытаясь расставить значимые акценты в предстоящем спектакле. Из публикаций маэстро мы узнали, что эта постановка "Кармен" для него уже седьмая или восьмая, и просто дирижировать ему неинтересно. По словам маэстро, свою сверхзадачу он видит в совмещении Испании с Францией. Нам, зрителям, такого рода приём известен из практики в русской культуре: смешение французского с нижегородским.

Далее маэстро Александр Самоилэ поясняет, что Жорж Бизе - француз, и в его музыке присутствует всё это изящество, charmant ("очаровательно"). При этом, продолжает маэстро, сама Кармен - не просто испанка, а и цыганка. Это же, утверждает маэстро, коррида и бушующие со страшной силой эмоции! И все эти инфернальные, буйные, кровожадные порывы гораздо ближе человеческой психологии, по мнению маэстро. Публика, по словам маэстро, конечно, очень любит красное: кровь, ревность, убийства. Свою сверхзадачу маэстро определил как взгляд на Испанию через призму композитора-француза. Сохранить французскую сдержанную страсть в испанской трагедии - вот наша задача, - заключил маэстро Александр Самоилэ.

Режиссёр-постановщик Юрий Александров определил свою творческую задачу как новое прочтение, переосмысление извечных проблем. Меня всегда интересует, говорит он, что у человека внутри. Новую постановку маэстро определил как спектакль-сюиту о любви и смерти. Раскрытию этих смыслов подчинены пластические и танцевальные эпизоды, а также декорации великого и неповторимого Гауди, добавил маэстро.

Творческий замысел предстояло воплотить на сцене артистам театра "Новая Опера имени Е.В. Колобова". В титульной партии Кармен предстала сопрано Анастасия Лепешинская. Её героиня, дерзкая, вероломная, беспощадная, холодная, не вызывает эмоций сочувствия, сострадания, восхищения, хотя и собой хороша, и танцует прекрасно, и голос, меццо-сопрано красивого, бархатного тембра. Как говорит Юрий Александров, Кармен - бандерша, ... хищница, вышедшая на охоту. ... Взаимоотношения Хозе и Кармен, которые часто называют красивым словом "страсть", грубы, циничны и предсказуемы, со слов маэстро. Такой предстала Кармен на сцене театра "Новая Опера" в исполнении Анастасии Лепешинской.

Кто будет противовесом Кармен? Может, Микаэла? Эту партию исполнила сопрано Екатерина Петрова, став "светлым лучом в тёмном царстве" бандитского дна, в которое угодил несчастный, наивный, набожный Хозе. Их встреча, как утверждает режиссёр-постановщик Юрий Александров, нужна была композитору, чтобы противопоставить чистоту и невинность этой прелестной девочки - Кармен и её окружению.



Микаэла

Исполнение партии Микаэлы сопрано Екатериной Петровой расширило рамки, очерченные режиссёром-постановщиком. Так, во втором действии в стане контрабандистов появляется Микаэла, чтобы спасти Хозе. В её страстном монологе звучат слова, обращённые к Богу: "Боже милосердный, помилуй и от беды спаси его". Героине трудно свой страх побороть, но она полна решимости всё преодолеть. "Молю, дай силы мне, Господь!", - поёт Микаэла. И далее - "Боже милосердный, помилуй и от беды спаси его, молю тебя, Боже мой! ...Я молю тебя, Бог мой!" Это моление о спасении Хозе произвело глубокое впечатление, покорив публику искренностью и достоверностью чувства. Вся сцена живо напомнила библейскую историю в Гефсиманском саду, именуемую во Всемирной истории "Моление о чаше". Смысловой и эмоциональный эпицентр оперы на этот раз был здесь! Конец арии зал встретил абсолютной, ничем не колебимой тишиной. Такое бывает, но очень редко. И только потом последовал мощный взрыв аплодисментов.



Кармен и Хозе

Мужские партии, а это Хозе - Михаил Губский и Эскамильо - Андрей Белецкий, были исполнены вполне достойно и соответствовали характерам исполняемых персонажей. В конце оперы несчастный облик Хозе вызывал чувство сострадания и даже больше, чем убиенная Кармен.



Хозе и Эскамильо

В массовых сценах, по достоверным сведениям, одновременно участвовало до 60 человек, что создавало впечатление перенаселённости скромного сценического пространства.

Костюмы не сочетались с изысканным стилем декораций Антонио Гауди. Пожалуй, только балетная пара, ОН и ОНА, гармонично вписывались в это пространство.



ОН и ОНА

Таким предстал переосмысленный спектакль, опера "Кармен" Жоржа Бизе на сцене театра "Новая Опера имени Е.В. Колобова".

Людмила КРАСНОВА