«Новая Опера» начала онлайн-трансляции с вечера русского романса

Да, артисты были лишены публики, но, может, это и позволило им более ярко показать своё искусство, без излишнего волнения, которое многим мешает? Был прекрасный звук, было слышно каждое слово исполняемых произведений. Прозвучали романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова на стихи Пушкина, Полонского, Апухтина, Плещеева, Майкова, Блока, Бунина, Давыдовой, Белого, Мережковского, Тютчева. Это целая антология русской поэзии, представленная в музыке! Относительно видеоряда трансляции можно сказать, что есть над чем работать, но для начала всё было очень достойно.

Вёл программу Михаил Сегельман в свойственной ему свободной, дружеской манере, приглашая артистов для вполне уместных мини-интервью. Музыка звучала свежо и ярко, напоминая слушателям произведения, которые давно не исполнялись ни в концертах, ни в программах современных СМИ. Ещё и поэтические тексты наших классиков, которые мы слышим просто очень редко.

Пели лауреат премий города Москвы в области литературы и искусства, «Золотая Маска», «Онегин», заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев, победители телепроекта «Большая Опера» Полина Шамаева, и финалистка этого телепроекта Мария Буйносова, а также Георгий Васильев, Илья Кузьмин, Анастасия Лепешинская, Станислав Мостовой, Виктория Яровая, Ксения Нестеренко. Партия фортепиано - Дмитрий Сибирцев и Анна Ситникова.



Ксения Нестеренко

Из состава исполнителей программы, а состав совершенно блистательный, без всякого преувеличения, невозможно выделить одного-двух артистов. Каждый исполнитель – яркая творческая индивидуальность в своём росте, развитии. В представленной прямой трансляции каждый исполнитель был как на ладони. Уже именитые певцы, как, например, Алексей Татаринцев, Полина Шамаева, Мария Буйносова, Георгий Васильев и другие, порадовали своей вокальной формой, своим творческим развитием, своими драгоценными голосами, имеющими каждый свою индивидуальную окраску.

Роскошно прозвучала меццо-сопрано Полина Шамаева, исполнив «Песнь цыганки» П.И Чайковского на стихи Якова Полонского. Какая сценическая свобода в сочетании с богатым, заметно окрепшим голосом! Огромное впечатление произвёл романс «Я жду тебя…» С. Рахманинова на стихи В. Давыдовой. Свобода в исполнении, полётность роскошного голоса, богатство эмоций.

В исполнении сопрано Марии Буйносовой прозвучала «Колыбельная» П.И. Чайковского в обработке С.В. Рахманинова на стихи Майкова. Затем певица исполнила романс С.В. Рахманинова «Не пой, красавица, при мне…» на стихи А.С. Пушкина. Голос певицы, лёгкий, подвижный, завораживающий какой-то особенной прозрачностью, чистотой, трепетно передал содержание поэтических строк.

Некоторых исполнителей зрители не так часто слышат в концертных программах, видят на телевидении. Тем приятнее было с ними познакомиться в он-лайн трансляции концерта театра «Новая Опера». Наверное, многим зрителям в этот вечер запомнилась сопрано Анастасия Лепешинская, виртуозно исполнившая романс «Кукушка» П.И. Чайковского на стихи Плещеева. А как роскошно был исполнен меццо-сопрано Викторией Яровой знаменитый романс «День ли царит…» П.И. Чайковского на слова Апухтина!

Театр «Новая Опера» богат мужскими голосами, и они в полном блеске были представлены в программе концерта. Тенор Алексей Татаринцев, знаменит и очень популярен среди зрителей. В программе концерта он исполнил «Серенаду» П.И. Чайковского на стихи Константина Романова, редко исполняемое сочинение С.В. Рахманинова на стихи И. Бунина и Т. Шевченко и знаменитый романс С.В. Рахманинова «Весенние воды» на стихи Тютчева. Что сказать? Замечательный певец, обладатель великолепного голоса, очень красивого и отлично управляемого певцом, активно задействован в репертуарах ведущих наших театров и уже достаточно известен за пределами России.

Баритон Илья Кузьмин представил в концерте романс «Ночи безумные…» П.И. Чайковского на стихи Л. Апухтина, затем романс «Вчера мы встретились…» С.В. Рахманинова на стихи Якова Полонского и романс «Христос воскрес» С.В. Рахманинова на стихи Мережковского.

Знаменитый и любимый публикой романс «Здесь хорошо…» С.В. Рахманинова прозвучал в исполнении тенора Станислава Мостового.

Была встреча в концерте с ещё одним тенором, солистом театра «Новая Опера» и приглашённым солистом Большого театра Георгием Васильевым. В его исполнении очень свежо прозвучал романс «К ней» С.В. Рахманинова на стихи Андрея Белого.

В программе «Вечер русского романса» театр «Новая Опера» предстал как мощный творческий коллектив, которому под силу любые оперные спектакли. В своём небольшом интервью директор театра «Новая Опера» Дмитрий Сибирцев выразил главное, сказав, что театр живёт творчеством и что театр – дружная творческая семья.

Новый и пока непривычный формат прямых трансляций ещё предстоит оценить. Но главное достигнуто: привлечено огромное число слушателей, которое не вместил бы театр. Кроме того, налажена «обратная связь», зрители могут сразу же оценивать исполнение, высказывать своё мнение.

Замечательный, очень перспективный проект будет продолжен.

Людмила КРАСНОВА