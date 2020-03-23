«Оффенбах-Гала» в интернет-трансляции в театре «Новая Опера»

Жанр гала-концерта в репертуаре театра с самого начала получил индивидуальную, можно сказать, фирменную окраску. Эти концерты отличались чётко сформулированной тематикой, сюжетностью, оформлением, соответствующим заданной теме, и высоким исполнительским мастерством артистов театра. Все эти качества в совокупности составляли то, что определяется как стиль театра, отличающий его от других театральных коллективов.

С момента основания театра «Новая Опера» прошло уже 29 лет. Остался ли верен театр заложенным традициям? Каков он теперь, сегодня? Действительно ли это «Новая Опера» или что-то другое? Ответы на эти вопросы можно получить, обратившись к проходящему в театре, можно сказать, интерактивному фестивалю он-лайн трансляций концертов. Заявленная программа открылась концертом «Вечер русского романса» в прямой трансляции из Зеркального фойе театра.

Следующим в программе был объявлен концерт «Оффенбах – гала» в прямой трансляции из Зеркального фойе театра. Эта программа была подготовлена и исполнена в театрализованном концерте к 200-летию Жака Оффенбаха в 2019 году. И вот теперь новый вариант этой постановки.

Прозвучали фрагменты оперы «Сказки Гофмана», оперетт «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Перикола», «Парижская жизнь». Исполнение программы шло в сопровождении рояля, за которым были Дмитрий Сибирцев и Анна Ситникова. Вёл программу Михаил Сегельман в свойственной ему свободной манере, комментируя исполняемые номера и привлекая артистов к мини-интервью. Всё это придавало происходящему живость и естественность.

Открылся концерт исполнением Баркаролы из оперы «Сказки Гофмана» сопрано Екатериной Петровой и меццо-сопрано Анной Синицыной. С первых звуков прекрасных голосов оказываешься в плену обаяния исполняемой музыки. Героини плывут в гондоле в Венецию. Понять это помогают струящиеся звуки аккомпанемента Анны Ситниковой. Возникает чарующая картина путешествия по водной глади в тёплый, роскошный день.

Анна Синицына появилась в программе концерта ещё с несколькими сольными номерами. Это куплеты Никлауса из оперы «Сказки Гофмана» и Ариетта Периколы из одноимённой оперы Ж. Оффенбаха.



Галина Королева

Из женского состава исполнительниц программы большое впечатление произвело выступление Галины Королёвой, обладательницы красивого, сильного, полётного колоратурного сопрано, ровно звучащего по всему объёму голоса. Певица артистично исполнила Куплеты Олимпии из «Сказок Гофмана», затем Тирольский вальс Розиты из оперы «Муж за дверью», а также участвовала в исполнении финала оперы «Парижская жизнь» с Дмитрием Бобровым, Василием Гурылёвым, Андреем Борисенко и Борисом Жуковым.

Исполнять Ж. Оффенбаха певцам весьма непросто, так как к замысловатому музыкальному тексту необходима артистическая интерпретация. Это ярко продемонстрировал Дмитрий Пьянов в исполнении куплетов Франца из оперы «Сказки Гофмана».

Запомнился Дмитрий Бобров в Застольной песне из «Сказок Гофмана», а также в Арии Париса из оперы «Прекрасная Елена».

Оптимистично прозвучало Патриотическое трио из оперы «Прекрасная Елена» в исполнении Вениамина Егорова, Андрея Борисенко и Бориса Жукова.

Завершилась программа исполнением Финала оперы «Парижская жизнь» всеми участниками концерта, а это Галина Королёва, Дмитрий Бобров, Василий Гурылёв, Андрей Борисенко, Борис Жуков. Партия фортепиано Анна Ситникова.

Концерт, как и предыдущий, с программой русских романсов, произвёл ошеломляющее впечатление качеством голосов, их вокальной оснащённостью, интерпретацией музыкального материала, красотой исполнителей. Воздействие исполнения было, подобно волшебному сну, очнувшись от которого хотелось опять к нему возвращаться. Без преувеличения, надо признать, что такой состав исполнителей театра «Новая Опера имени Е.В. Колобова» является национальным достоянием.

Людмила КРАСНОВА