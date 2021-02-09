«Новая Опера» отметила 75-летие основателя театра Евгения Колобова

Традиционно открытие этого фестиваля происходит в день рождения Е.В. Колобова 19 января. Так было и в этот раз. В день открытия фестиваля был исполнен «Реквием» Дж. Верди. Оркестром театра «Новая Опера» управлял Александр Самоилэ, теперь главный дирижёр театра. С его слов, Евгений Колобов испытывал особую любовь к этому сочинению. В 2001 году был выпущен CD «Реквиема». Уже после ухода Е.В. Колобова в мир иной это сочинение не раз звучало в программах «Крещенского фестиваля».



«Реквием» в «Новой Опере»

В этом сочинении нарушен канон заупокойной службы: семь частей (вместо двенадцати) наполнены оперными музыкальными образами, яркими сольными эпизодами, развёрнутыми ансамблями и грандиозными хорами, напоминают материалы театра, подготовленные к открытию фестиваля этого года.

Вокальными солистами выступили сопрано Зарина Абаева, меццо-сопрано Агунда Кулаева, тенор Алексей Татаринцев и бас Евгений Ставинский, а также хор и оркестр театра. Солисты и хор были размещены далеко в глубине сцены. Оркестр, ведомый дирижёром Александром Самоилэ, звучал как бы отдельно от солистов, а местами даже излишне резко. Достичь желаемого гармонического звучания не удалось, вероятно, в том числе, из-за акустических особенностей зала. Для исполнителей такого высокого уровня, безусловно, требуется зал другого масштаба и других акустических характеристик.



Участники концерта

Завершающим аккордом «Крещенского фестиваля» стал концерт «Романсы П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова», который прошёл в сопровождении оркестра театра под руководством маэстро Дмитрия Волосникова. Романсы были исполнены в свободном переложении для оркестра Евгения Колобова. Солистами выступили Екатерина Петрова, Ксения Нестеренко, Полина Шамаева, Виктория Яровая, Маргарита Некрасова, Алексей Татаринцев, Андрей Бреус, Владимир Кудашев, а также хор театра.



Дирижер Дмитрий Волосников

Первое отделение концерта открылось исполнением сочинения П.И. Чайковского «Осенняя песнь. Октябрь» из фортепианного цикла «Времена года». Оркестр задал тон, настроил зрителей на восприятие музыки, прекраснее которой нет, потому что она родная, но так редко мы слышим её. Музыка в сочетании со словом, а это стихи русских поэтов блистательного периода, именуемого "Серебряным веком", обращает зрителя к тонким эмоциям, к изысканным переживаниям. «Нам звёзды кроткие сияли» на стихи А.Н Плещеева, «Средь шумного бала» на стихи А.К. Толстого, «...Уж гасли в комнатах огни...» на стихи К.Р., «Серенада Дон Жуана» на стихи А.К. Толстого, «Нет, только тот, кто знал» на стихи Л.А. Мея, «Ночи безумные» на стихи А.Н. Апухтина и «Херувимская песнь» от св. Иоанна Златоуста в исполнении хора.



Алексей Татаринцев

Второе отделение концерта прошло под знаком «Сирени» С.В. Рахманинова: «Растворил я окно...» на стихи К.Р. Далее прозвучали романсы на стихи Ф.И. Тютчева «Всё отнял у меня», А.А. Блока «Ночью в саду у меня», А.П. Чехова «Мы отдохнём», Е.А. Бекетовой «Сирень», А.Н. Апухтина «О, не грусти», А.С. Пушкина «Не пой, красавица». «Вокализ» С.В. Рахманинова в исполнении Ксении Нестеренко, Екатерины Петровой, Маргариты Некрасовой, Алексея Татаринцева, Андрея Бреуса и Владимира Кудашева завершил эту программу, ставшую торжественным аккордом русскому слову и музыке.



Полина Шамаева

Изысканная композиция программы концерта, её продуманность позволили рассказать языком музыки и слова о жизни человека, о его пути, надеждах и разочарованиях. Зрители услышали в первом цикле исповедь одинокой души. Второй цикл «Сирень» (романсы С.В. Рахманинова) обращает слушателя к осмыслению Бога, жизни, смерти, мира природы и нежной любви к России. Уникальность исполненной программы состоит в прямом авторском обращении великого Евгения Колобова к нам сегодняшним с высоким духовным посланием.



Участники концерта

«Тому обстоятельству, что вечер романсов Чайковского и Рахманинова в оркестровках Евгения Владимировича Колобова состоялся, я рад прежде всего как музыкант, - говорит Дмитрий Сибирцев, который работал с певцами над осуществлением этой программы. - Надо сказать большое спасибо Дмитрию Георгиевичу Волосникову за то, что он стал именно тем человеком, который взялся за эту программу. Безусловно, ни исполнение «Евгения Онегина», ни вечер романсов Чайковского и Рахманинова не были бы возможны без согласия Марфы Евгеньевны Колобовой-Тесля, и теперь можно ожидать, что эта программа и в дальнейшем будет исполняться в "Новой Опере"».



Участники концерта

Людмила КРАСНОВА