Дмитрий Дюжев прочитал «Евгения Онегина» в версии Прокофьева

И вновь «Евгений Онегин» был представлен нам! Совсем недавняя трагедия, произошедшая ещё только пару дней назад, этот ужасный пожар в Париже, пожиравший величественный собор Парижской Богоматери, явился объединяющим моментом при размышлениях о судьбах памятников, об отношении к ним, ко всему тому, что составляет культурное наследие человечества. К этому ряду относятся и литературные памятники, творения гениев, составляющие основу национального фундамента целого народа.

Именно к такому типу литературного памятника относится роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и его музыкальное воплощение у П.И. Чайковского и С. Прокофьева. Тем не менее, этот шедевр неоднократно подвергался попыткам его разрушения, например, со стороны так называемых «младорежиссёров», в сценических постановках оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Уже как-то уныло публика попривыкла к Ленскому в тулупе, ушанке и валенках, с ружьём наперевес. Многие, да, пожалуй, печальное большинство зрителей в зале, и не знает, как должен выглядеть Ленский, дворянин, только что вернувшийся из Европы. А тут скоро предстоит новая постановка этой оперы на Исторической сцене Большого театра, и опять вопрос: «Что день грядущий нам готовит?».

На этом фоне, правда, ещё до пожара в Париже, был послан призыв на пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня» по случаю представления в МКЗ «Зарядье» моноспектакля «Евгений Онегин» на музыку С. Прокофьева. Представление предполагалось силами известного и очень популярного актёра театра и кино, заслуженного артиста РФ и народного артиста Карачаево-Черкесской Республики Дмитрия Дюжева в сопровождении оркестра театра «Новая опера». В презентации принимал участие директор театра «Новая Опера» Дмитрий Сибирцев и дирижёр маэстро Юрий Медяник.

Режиссёр постановки Антонина Кузнецова на мероприятии в МИА не была замечена. Тем не менее, её участие в подобном моноспектакле на сцене КЗЧ живо в памяти. Тогда оркестром дирижировал маэстро Денис Власенко. В спектакле была использована музыка С. Прокофьева к неосуществлённой постановке Александра Таирова по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Главы из романа А.С. Пушкина читала, а, точнее, блистательно исполняла драматическая актриса Антонина Кузнецова. И вот теперь она выступает в новом качестве – режиссёра этой постановки на сцене в «Зарядье».

Надо сказать, что жанр чтения текстов и исполнения музыки сейчас стал довольно популярным. Читают драматические артисты, читают знаменитые дирижёры. Не всегда качество чтения бывает высокого исполнительского уровня, особенно от маститых дирижёров. Тем не менее, это направление в концертах развивается. Известный и очень популярный драматический актёр Дмитрий Дюжев широкой публике более знаком по фильмам и по рекламе на телевидении. Надо сказать, что рекламные сюжеты как-то заслонили, а то и вовсе скрыли индивидуальную суть этого даровитого актёра. Было некое опасение и вопрос, а что же вынесет на суд зрителей Дмитрий Дюжев?

Первое и самое ёмкое слово на пресс-конференции было от Дмитрия Дюжева. Уже скоро, через день, был спектакль в «Зарядье», а актёр был уже целиком поглощён, настроен на то, что ему предстояло донести до зрителей. Его общение с немногочисленной прессой перемежалось вкраплениями текста грядущего представления на сцене.



Дмитрий Дюжев

И тут Дмитрий Дюжев предстал в абсолютно новом качестве. За шедевр мирового значения, каковым является роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, можно было не волноваться. Было ясно, что исполнитель глубоко чувствует слово, его неразрывную связь с музыкой С. Прокофьева. Это связь с языковой природой русской культуры, с тем, что определяется как культурный код всего нашего наследия. В исполнении Дмитрия Дюжева были ярко представлены все герои, все основные события романа. Самое же главное, артист сумел донести аромат, стихию русского слова. Исполнитель с такой любовью, с такой колоссальной самоотдачей был погружён в текст романа, что это не могло не увлечь зрителей огромного зала. Это то, что не подлежит никаким искусственным трансформациям, актуализациям, а, проще, разрушению, иначе будет то, что уже произошло в Париже.

Постановка осуществлена совместно с театром «Новая Опера», с тем самым, на сцене которого можно услышать и увидеть настоящего «Евгения Онегина», бережно сохраняемого со времён великого маэстро Евгения Колобова, имя которого теперь носит основанный им театр. И ведь этот спектакль неизменно проходит при заполненном до отказа зрительном зале.

Среди зрителей в «Зарядье» было много молодёжи, которая по завершении спектакля ринулась к сцене, где произошла спонтанная автограф-сессия Дмитрия Дюжева.

Спектакль был воспринят публикой с энтузиазмом и любовью.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Дарья Шутова, Onlinetambov.ru