«Пушкин-фест-2019»: от Колобова до Боярского

Празднование юбилея А.С. Пушкина, гения, который для нас «всё», начался задолго до 6 июня, дня рождения поэта. Тогда, помнится, прошла пресс-конференция в РИА «Россия сегодня», которую провёл директор театра «Новая Опера» Дмитрий Сибирцев. Было проанонсировано концертное исполнение оперы «Евгений Онегин» С. Прокофьева силами драматического артиста Дмитрия Дюжева и оркестра театра «Новая Опера». Это представление прошло в ГКЗ «Зарядье» с большим успехом и было включено в программу «Пушкин-Фест». Старт был дан.

Ближе к дате 6 июня была объявлена программа целого пушкинского фестиваля «Пушкин-фест» на базе театра «Новая Опера» и парка «Сад Эрмитаж». Разумеется, своего рода «фирменным блюдом» всей программы была опера «Евгений Онегин» П.И. Чайковского в постановке Е. Колобова. Этот спектакль традиционно открывает новый театральный сезон в театре «Новая Опера», как правило, при заполненном до отказа зрительном зале.

Так было и на этот раз, 6 июня в день рождения поэта. Спектакль прошёл на одном дыхании, как подношение великому поэту. Состав исполнителей был уникальный, возросший и окрепший на сцене театра «Новая Опера». Титульную партию Евгения Онегина вдохновенно исполнил знаменитый баритон Василий Ладюк, для которого «Новая Опера» не просто сцена, а родной дом. Видимо, это обстоятельство способствовало тому, что артист провёл свою партию как-то особенно свободно, естественно соединив голос, а это богатый баритон бархатного тембра, с пушкинским словом.



Страдания юного Ленского были представлены тенором Ярославом Абаимовым

Страдания юного Ленского были представлены тенором Ярославом Абаимовым, который не только вокально прекрасно справился с партией, но и драматически дал достоверную трактовку знакового характера русской оперы. Достойной партнёршей в ансамбле главных героев выступила яркая восходящая оперная звезда, меццо-сопрано Полина Шамаева в партии Ольги. В этот круг органично вписалась и Татьяна в исполнении Екатерины Петровой, обладательнице очень красивого, сильного сопрано. Драматическая трактовка партии воспринимается как серьёзная и обоснованная заявка певицы на лидирующие позиции в оперном репертуаре театра и не только.



Василий Ладюк в роли Евгения Онегина

Абсолютно традиционными, оперно-пушкинскими предстали Ларина - Анастасия Бибичева, Няня - Маргарита Некрасова, порадовав зрителей звучанием в дуэтах. А каков молодец был Гремин - Алексей Антонов, столь проникновенно исполнивший «Любви все возрасты покорны…»! Несколько необычным предстал Трике - Александр Тюпа, не гротескным, но любезным и очень доброжелательным. И Зарецкий - Сергей Тарасов вписался в традицию представления этой партии в театре. Хор, коим славится театр «Новая Опера», и на этот раз поразил стройностью и особой мощью звучания. Первозданно, по-русски прозвучал солист хора Владимир Федоткин. За дирижёрским пультом был маэстро Андрей Лебедев.

Надо сказать добрые слова по поводу прекрасной дикции всех исполнителей, что особенно важно в связи с юбилеем великого поэта, по праву именуемого создателем русского литературного языка. Пушкинское слово в соединении с музыкой П.И. Чайковского безраздельно царило в «Новой Опере» в этот вечер, в день рождения поэта!

В программе «Пушкин-фест» была заявлена и представлена премьера оперы «Пушкин» К. Боярского, композитора из семьи русских музыкантов, получившего музыкальное образование в Великобритании и успешно развивающего свою профессиональную карьеру на Западе. Либретто принадлежит Марите Филлипс. Дирижёр-постановщик Ян Латам-Кёниг. В постановочную команду вошли режиссер Игорь Ушаков, сценограф Тимофей Ермолин, художник по костюмам Светлана Грищенкова (хор) и хормейстер Юлия Сенюкова. Вот такая профессиональная команда трудилась над сценическим воплощением творческого замысла автора оперы.

После мрачного, трагического звучания увертюры открывшийся занавес явил пять виселиц, как изобразил это на своём рисунке поэт Пушкин, современник казни декабристов. Опера исполнялась, как и была написана, на английском языке. Только стихотворные строки поэта звучали на языке оригинала, на русском. Всё это было бы странно, если не знать, что произведение было написано для британской публики, где впервые и было исполнено в рамках практического семинара Королевской Оперы сезона 2013/2014. Понятно, что это произведение как нельзя лучше подошло по теме к «Пушкин-фест 2019» в «Новой Опере». Так случилось, скорее, из-за неимения других подобных произведений на эту тему или близкую к ней. А то, что опера исполняется на английском языке, так и этот факт можно трактовать в пользу выбора дирижёра-постановщика Яна Латам-Кёнига, истинного британца. Вы спросите: «А как же зритель?». Да причём тут зритель? Кто о нём думает? Видимо, тут «другая игра».

Постановка интересна ещё и тем, что даёт представление об основе восприятия, в данном случае, британской публикой того, что связано с именем Пушкина. Это виселицы, жестокий царь, наглый соблазнитель жены поэта, дуэль и смерть. Да, все эти события имели место в жизни Пушкина, но было и другое, то, что осталось за пределами этого представления. Публике что предлагают, то она и воспринимает. Истинный мир Пушкина, тот, который держит память о нём, светлый, гармоничный и прекрасный, к сожалению, не отразился в этой опере. Эпизоды, взятые за основу сюжета оперы, никак не соответствуют названию «Пушкин». Это совсем не всё о нём, о поэте. Стоило учесть хотя бы и то обстоятельство, что празднуется день рождения поэта, а тут всё мрак, всё смерть…

Сильной стороной спектакля стало художественно-постановочное решение сценического действия. И тут наблюдалось единство всех изобразительных средств, передающих трагическое содержание происходящего на сцене.

Приходится только восхищаться работой певцов, исполнивших свои партии на английском языке, который мало приспособлен к оперному жанру. Несмотря на такие трудности, партии были не только вокально прекрасно исполнены, но и драматически представили своих героев достоверно узнаваемыми. Это и Пушкин - Станислав Мостовой, и Наталья Николаевна - Джульетта Аванесян, и Царь Николай I - Артём Гарнов, и Жорж Дантес - Антон Бочкарёв, и Барон Геккерн - Василий Гурылёв, и сёстры Екатерина - Ирина Ромишевская, Александра - Анна Синицина.

Дирижировал спектаклем сам маэстро Ян Латам-Кёниг. Оркестр развернулся во всю мощь, ревел неистово, почему-то к явному удовольствию дирижёра. Так и напрашивается: «...ударили в смычки, дерут, а толку нет». Наверное, времени не хватило отработать нюансы, мягкие переходы. Вышло как вышло.

«Пушкин-фест 2019» состоялся и останется ярким, праздничным событием, достойным подношением великому поэту в день его рождения!

Людмила КРАСНОВА