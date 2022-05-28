«Мёртвый город» Корнгольда ожил в «Новой опере им. Колобова»

Э. В. Корнгольд родился и вырос в атмосфере музыки. Его отец Юлиус был одним из ведущих венских музыкальных критиков; в «Новой свободной газете» он сменил легендарного всесильного Эдуарда Ганслика, резкого в оценках и весьма консервативного во взглядах, занимавшего пост музыкального обозревателя 37 лет. Ходил анекдот, что когда император, вручая награду Антону Брукнеру, спросил, какие бы он хотел иметь монаршие милости, тот попросил только лишь об одном ‑ чтобы император запретил Ганслику постоянно ругать композитора на страницах своей газеты. Император ответил, что даже он бессилен запретить Ганслику ругать музыкантов.

Композиторские способности Эрих проявил очень рано. Сочинения девятилетнего сына его отец показал Рихарду Штраусу, Бруно Вальтеру и Густаву Малеру, который назвал их гениальными и рекомендовал отдать мальчика в обучение Александру фон Цемлинскому. В одиннадцатилетнем возрасте на сцене Императорского театра состоялся композиторский дебют Эриха.

Третья по счёту опера «Мёртвый город» написана Корнгольдом на либретто, сочинённое им вместе с отцом под общим псевдонимом Пауль Шотт на основе пьесы Жоржа Роденбаха (в немецком переводе «Мираж») по его роману «Мёртвый Брюгге» (1892). Псевдоним объединяет имя главного героя оперы и название одного из старейших нотных издательств.

Композитор начал работу над оперой в 1916 году, но шла война, и он был призван в австрийскую армию. В военных действиях он участия не принимал. По окончании войны в 1918 году Корнгольд вернулся к работе над ней. Мрачная послевоенная атмосфера, воспринимавшаяся как кризис европейской цивилизации, не могла не отразиться на её минорной тональности, взрываемой изнутри всполохами натужной весёлости тех шоу и кабаре, что наводнили послевоенные подмостки. Двойная премьера «Мёртвого города» состоялась в один день, 4 декабря 1920 года, в Гамбурге и в Кёльне, с большим успехом.

В 1934 году Корнгольд приехал в Голливуд, где он, будучи католиком, но евреем по крови, вынужден был остаться из-за роста нацистских настроений в Австрии и возможного аншлюса. В Голливуде он стал родоначальником симфонической музыки для саундтреков. В Австрию он вернулся в 1945 году уже с двумя «Оскарами» (плюс двумя номинациями) за киномузыку.

Но как оперный композитор Корнгольд был почти забыт. Интерес к «Мёртвому городу» возродил один из крупнейших дирижёров ХХ века Эрих Лайнсдорф, записавший на виниловых дисках всю оперу в концертном исполнении. Включавшая в себя ряд фрагментов необычайной красоты, она довольно быстро стала весьма репертуарной оперой во всём мире, кроме СССР. И вот, наконец, 14 апреля 2022 года состоялось первое исполнение «Мёртвого города» в нашей стране.

Валентин Урюпин дирижировал первым и вторым спектаклями ‑14 и 17 апреля. Три следующие спектакля первой каденции — 20, 22 и 24 апреля — дирижировал Дмитрий Матвиенко. Режиссёр перенёс действие в наше время, что в данном конкретном случае не вызвало у меня негативной оценки. Это действие может быть актуально во все времена. Такой перенос позволил Марголину соорудить на сцене эллинг, с зачехлённым катером весьма современного дизайна. Это подчеркнуло то, что город Брюгге стоит на воде, и передвигаются в нём на катерах (в 1920 году их ещё не было, по каналам передвигались на вёслах).

И ещё одно изменение внесено режиссером-постановщиком Василием Бархатовым: главная героиня – Мари – не умирает, а помимо воли Пауля расходится с ним. Мистическую компоненту постановки это несколько снижает.

Честно говоря, первый акт показался мне и по постановке, и даже по музыке несколько затянутым, в нём слишком мало действия. Осторожные купюры спектаклю бы не повредили. В целом музыка «Мёртвого города» изобилует очень красивыми фрагментами. Она не свободна от влияния Рихарда Штрауса с элементами веризма. Это не самое плохое влияние, и для 23-летнего композитора вполне простительное. Второй и третий акты были куда динамичнее, и внимание зала держали.

Урюпин расположил оркестр не в яме, а на сцене, у задника. Это позволило певцам не форсировать голоса, перекрикивая большой по составу оркестр. Их было нормально слышно.

Завязка действия лежит вне оперы. От главного героя Пауля ушла жена. Об этом рассказывает небольшой пролог. Но он всё ещё любит её и развод с ней переживает очень тяжело. И для него Мари «умирает». Он пытается справиться со своим состоянием и обращается к врачу-психологу Франку. Этот стресс стал спусковым крючком дремавшего в его подсознании фетишизма.

Экономка Бригитта рассказывает Франку, что Пауль ведет уединённую жизнь, а дом стал хранилищем вещей, связанных с Мари. Предметами поклонения становятся платья, которые Мари не успела забрать при разводе, туфли, зонт, букет роз, забытый ею, волосы на её расческе и даже вода, в которой мылась жена, – Пауль ополаскивает ею лицо.





Но Бригитта замечает, что вчера Пауль стал непривычно весел. Причину этому сам он объясняет Франку тем, что встретил очень похожую на Мари женщину и пригласил её домой. Их сходство подчёркивается тем, что партии Мари и Мариэтты (так её зовут) в опере исполняет одна певица. Мариэтта — танцовщица из гастролирующей в городе труппы. Она приходит в дом Пауля, и видит множество фотографий бывшей жены. Пауль просит её остаться. Он вручает ей что-то вроде лютни или мандолины, и Мариэтта поёт красивейшую арию. Но ей пора выступать в шоу. Во время психотерапевтического сеанса это шоу постепенно переходит почти что в оргию, в которой участвует и Мариэтта.

Во втором и третьем актах Мариэтта борется с призраком Мари, не дающем Паулю избавиться от этой зависимости. Она издевается над предметами — фетишами, дорогими для Пауля. В порыве ярости он убивает Мариэтту и по совету Франка покидает Брюгге.

Тут мнения музыкальных критиков расходятся. Одни считают, что всё происходящее на сцене реальность. Другие — что всё это больное воображение Пауля. Я склоняюсь ко второй точке зрения: если убийство было в реале, то каким образом Пауль беспрепятственно покидает Брюгге?

Сценограф Марголин разделил сценическое пространство на две части, которые перемещаются по вертикали, символизируя разделение реального мира и мира видений. Этот приём не нов, но здесь он вполне уместен. На заднике окно, через которое видна панорама — вероятно, Брюгге. По стёклам почти непрерывно льётся дождь. Я воспринимаю его как символ безысходности. Этот дождь напомнил мне непрерывный дождь в повести Стругацких «Гадкие лебеди». Изредка окна освещаются отблесками пламени, сродни адскому. Это сравнение усиливается во время процессии белых масок-черепов, которые могут привидеться разве что в страшных снах или на полотнах Босха. Автор этих великолепно изготовленных монстров - художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили.

Интересная деталь: когда Пауль смотрится в зеркало, его отражение играет актёр, стоящий за рамкой, имитируя его движения. Причём стоящая рядом с Паулем Мариэтта в зеркале не отражается. По поверьям, вампиры и другая нечисть не отражаются в зеркалах (это качество, читаем мы, помогает выявить вампиров среди людей на балах). Значит, Мариэтта на самом деле — нечистая адская сила, искушающая Пауля.

Я слышал два состава исполнителей, 17 и 20 апреля. Три первые партии во всех премьерных спектаклях пели: Пауля — Швейцарский тенор Рольф Ромей; Мари/Мариэтты — солистка театра Марина Нерабеева (сопрано); доктора Франка — солист театра Артём Гарнов (баритон).

На плечи Рольфа Ромея легла без преувеличения фантастическая нагрузка: он находится на сцене почти все 3 с лишним часа, и почти всё время он поёт. И как поёт! При этом он замечателен драматически, свободно и активно передвигается по сцене, сохраняя дыхание. Некоторая усталость проявилась в его голосе только к концу третьего акта. Но при такой нагрузке это, вероятнее всего, неизбежно. Это претензия к автору: он в своём возрасте ещё не осознал, что голос вещь хрупкая, и ему нужен хоть некоторый роздых.

Неплохо справилась со своими партиями Марина Нерабеева. Она играет двух персонажей, разных по поведению, и успешно преображается в их ипостасях. Но ей надо обратить внимание на верхний регистр, который на форте нередко звучит резковато. Весьма интересно показали себя обе исполнительницы партии экономки Бригитты — Анастасия Лепешинская и Валерия Пфистер.

Великолепно исполнил Василий Ладюк песню Пьеро из того разнузданного шоу, в которое превращается один из актов оперы Мейербера «Фра Дьяволо». Но не хуже спел её и Илья Кузьмин.

Приятно отметить техническое состояние оркестра, прекрасно звучащего не только у своего руководителя, но и под рукой молодого дирижёра Дмитрия Матвиенко, весьма перспективного, на мой взгляд.

При всех достоинствах спектакля, нельзя пройти мимо совершенно неудовлетворительного качества титров перевода. Они еле читаются из самых удобных мест партера из-за недостаточной яркости проекции, а с боков их просто не видно. Читаемость титров особенно важна при постановке опер совершенно или мало знакомых. От решения этой проблемы напрямую будет зависеть посещаемость «Мёртвого города» зрителями. Чисто, казалось бы, техническая проблема будет помехой для постановки раритетных опер в будущем. А посему она должна стать заботой не только технических служб, но и художественного руководства театра.

Появление в репертуаре «Новой оперы» этого спектакля свидетельствует, что во главе театра встал единомышленник его создателя Евгения Колобова, мечтавшего ставить малоизвестные оперы. Валентин Урюпин — несомненно один из самых ярких представителей поколения молодых дирижёров, с успехом выступающих на лучших концертных площадках и в музыкальных театрах России.

Владимир ОЙВИН

Фото: Ирина Полярная/«Новая опера»