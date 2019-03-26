Путин пообещал Урюпину, что ДШИ не станут художественными кружками

Эту тему затронул главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра, кларнетист Валентин Урюпин во время неформального общения главы государства с лауреатами президентских премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

Если наша система детских музыкальных школ перестанет существовать в нынешнем виде, гипотетически, то в очень скором времени в оркестрах некому будет играть. И на концерты некому будет ходить. Важно, кто играет и кто приходит в зал, - сказал Валентин Урюпин в речи на награждении.

Если мы действующие музыкальные школы, созданные еще в советские годы, превратим в художественные кружки, то ничего хорошего российская культура от этого не получит, - ответил ему Путин во время неформального общения с участием Дениса Мацуева.

Он также попросил министра культуры Владимира Мединского присоединиться к дискуссии. "Даже планов таких нет, мы держим руку на пульсе", - заверил всех министр.

"Это слухи", - сказал Путин, опровергнув предположения, что планы по преобразования музыкальных школ в кружки существуют.

Преданность своему делу отличает и Валентина Тихоновича Урюпина, - сказал Путин о кларнетисте и дирижере Валентине Урюпине, ставшем лауреатом. - Он встал за дирижёрский пульт в 21 год. Это редкий случай для этой профессии. Как приглашённый дирижёр выступал со многими, в том числе известными коллективами, и уже четвёртый год подряд успешно руководит одним из старейших в России Ростовским академическим симфоническим оркестром. Знаю, что в планах Валентина Тихоновича вернуть Ростову-на-Дону статус одной из музыкальных столиц нашей страны. Очень благородная задача, цель, и всячески будем этому способствовать. Залог тому – блестящее дарование дирижёра, его огромный творческий потенциал, умение создать настоящую команду единомышленников. И это несмотря на молодость, ведь Валентин Урюпин ещё и выдающийся кларнетист мирового уровня. Он продолжает радовать поклонников, выступая с сольными концертами.

Валентин Урюпин заявил также, что одним из следствий награждения его этой премией станет появление в Ростовском симфоническом оркестре новых качественных инструментов.